มศว ประสานมิตร มอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัยแก่ นาย“หลง หยิ่วเสียง”ประธานบริหารศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรมระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันนี้ (1 ก.ค.) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัยแก่ นายหลง หยิ่วเสียง (LONG YUXIANG) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายชุมพล พรประภา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย และนายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีสำหรับ นายหลง หยิ่วเสียง เกิดวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ.1962 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริหารศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรมระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนายหลง หยิ่วเสียง เป็นบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญ โดยริเริ่มสร้างสรรค์ ผลักดันเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นพลังสำคัญเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมโลกอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับอาเชียนและระดับนานาชาติ สร้างคุณประโยชน์อันปรากฎเป็นผลงานที่ประจักษ์ชัดจึงได้รับรางวัลเกียรติคุณมากมายจากองค์กรต่างๆ ระดับโลก อาทิเช่น The first Chinese 'Ambassador of International Peace Cultural Communication' awarded by the UN / 'Medal of Friendship' awarded by Ban Ki-moon, the 8th Secretary-General of the UN / Medal of 'Five Continents' awarded by the UNESCO / Medal of 'Excellent Contribution in Word Harmony' awarded by Friends of the United Nations / Medal of 'Sino-American Friendship Contribution' awarded by Former U.S. President Bushนอกจากนี้ นายหลง หยิ่วเสียง ยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยมาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น ได้ดำเนินโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีนมาอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลปั นับเป็นคุณูปการต่อแวดวงการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศและช่วยเสริมสร้างสัมพันธไมตรีต่อกันให้แน่นแพ้นยิ่งขึ้นด้วยเกียรติประวัติและผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมนานาชาติและประเทศไทย สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพื่อเป็นเกียรติสืบไป