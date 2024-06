“วันนี นนท์ศิริ” ผู้ช่วยปลัด อว. เปิดงาน “KOSEN-KMITL Industrial Forum 2024” เตรียมทัพกำลังคนสู่ภาคอุตสาหกรรมอนาคต ขานรับนโยบาย IGNITE THAILAND ของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 67 นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “KOSEN-KMITL Industrial Forum 2024” โดยมีนางวัฒนาโสภี สุขสอาด ผู้อำนวยการสถาบันไทยโคเซ็น รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสาตร์และแผนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วม โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นได้พบปะบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและญี่ปุ่นที่มาร่วมออกบูทพูดคุยกันนักศึกษาจำนวนมากถึง 44 บริษัทนายวันนี กล่าวว่า กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันไทยโคเซ็น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการทำงานในสถานที่จริง นักศึกษาจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีในระดับมหาวิทยาลัย ควบคู่กับการเรียนรู้การทำงาน ฝึกกระบวนการคิด และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากภาคอุตสาหกรรม มีความเป็น Hands on engineering ด้วยระยะเวลาของหลักสูตรเพียง 5 ปี นักศึกษาจากสถาบันไทยโคเซ็นจะสำเร็จการศึกษาด้วยทฤษฎีที่แม่น และสามารถปฏิบัติจริงได้ในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนากำลังคนตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอย่างเร่งด่วน อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายรัฐบาลเรื่อง “เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต” IGNITE THAILAND : Future Workforce for Future Industry โดยกระทรวง อว. ได้เตรียมแผนงาน “การสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ไว้แล้ว สถาบันไทยโคเซ็นจึงเป็นคำตอบของสถาบันการศึกษาที่เน้นความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือแบบไตรภาคี (Triple Helix Model) อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของกระทรวง อว. ในการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถต่อยอดความสัมพันธ์ที่แข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนในการพัฒนากำลังคนของประเทศต่อไปด้าน รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เนื่องจากเล็งเห็นว่าสถาบันโคเซ็น สจล. ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับบริษัทเอกชนชั้นนำ และได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากจากบริษัทชั้นนำหลายแห่งต่างชื่นชมศักยภาพและทักษะด้านวิศวกรรมของนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ที่มีศักยภาพเทียบเท่านักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี อีกทั้งนักศึกษาไทยโคเซ็นมีความโดดเด่นด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยปีการศึกษา 2568 เป็นปีที่นักศึกษากำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นที่สองของสถาบันฯ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งความรู้เนื้อหา และทักษะต่าง ๆ และยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาที่จะได้พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัทที่มาร่วมงาน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)ขณะที่ รศ.ดร. ณัฐวุฒิ เดไปวา ผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. กล่าวเสริมว่า การจัดงานในครั้งนี้ สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ได้มอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณบริษัทเอกชนชั้นนำที่ให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงาน และสนับสนุนการทำโครงงาน การสนับสนุนด้านวิชาการเรียนรู้จากปัญหา PBLรวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้แก่สถาบันมาโดยตลอด การจัดงานครั้งนี้มีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการ จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) National Institute of Technology, Japan (NIT), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หอการค้าไทยญี่ปุ่น (JCC) และ JETRO รวมถึงสถานประกอบการ และบริษัทเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง