สธ. จับมือ พม. เปิดตัวระบบออกเอกสารรับรองความพิการ online อำนวยความสะดวกผู้พิการ ลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย

วันนี้ (20 มิถุนายน 2567) ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดตัวแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มคนพิการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อคนพิการ ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นในการพัฒนางานด้านคนพิการในรูปแบบบริการแบบ One Stop Service โดยมีจุดเด่นคือ การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพ “การออกเอกสารรับรองความพิการของแพทย์ทางอิเล็คทรอนิกส์” กับ ฐานข้อมูลคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อ “ขอมีบัตรคนพิการ” ทำให้คนพิการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดการเดินทางและค่าใช้จ่าย อีกทั้งนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานด้านสุขภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน นำไปสู่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลอื่น ๆ ในอนาคตนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโครงการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service ถือเป็นหนึ่งในนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากรด้านคนพิการของกระทรวง พม. ในการพัฒนาฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการขึ้นทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว โดยโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การขึ้นทะเบียนคนพิการสะดวกรวดเร็ว โดยการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวคนพิการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการของกระทรวงสาธารณสุข และข้อมูลทางทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครอง ซึ่งในส่วนของกระทรวง พม. ได้มีการกำหนดและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศในการใช้ระบบบัตรประจำตัวคนพิการระบบใหม่แล้ว ระยะที่ 2 จุดเดียวจบครบถึงเบี้ย จะมีการหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการขยายผลการพัฒนาระบบการยื่นขอสวัสดิการเบี้ยความพิการเชื่อมโยงกับระบบบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถดำเนินการยื่นขอสวัสดิการเบี้ยความพิการผ่านระบบได้ ซึ่งหากพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service อย่างสมบูรณ์จะทำให้คนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่มีความพิการรุนแรงหรือมีความยากลำบากในการเดินทางด้าน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม จึงได้ร่วมมือกับกระทรวง พม. พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมต่อกับระบบบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวง พม. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการพัฒนาระบบดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความยุ่งยากในการขึ้นทะเบียนคนพิการ รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเดิมจำเป็นต้องเดินทางมาขอประเมินความพิการกับแพทย์ที่โรงพยาบาล หลังได้รับเอกสารรับรองความพิการแล้วต้องนำไปยื่นขอขึ้นทะเบียนคนพิการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แต่ระบบดังกล่าวอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ ณ โรงพยาบาล ไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลนำร่อง 40 แห่งทั่วประเทศ เพื่อทดลองการใช้งานระบบและจะขยายผลไปยังโรงพยาบาลรัฐแห่งอื่นๆ ต่อไป