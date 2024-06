รองผู้ว่าฯ ศานนท์ แชร์แนวทางสร้างชุมชนให้แข็งแกร่ง เพื่อเมืองที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างยั่งยืน

(18 มิ.ย.67) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเวทีเสวนาการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและสังคม ในงานกระบวนการหารือเชิงนโยบาย Toward 2050: Future Bangkok for a Resilient and a Livable City ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD) และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC-CEUS) จัดขึ้น ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้ารองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า เรื่องหลักในวันนี้พูดถึงชุมชนและการศึกษา เพื่อสร้างชุมชนให้มีความพร้อมอย่างยั่งยืน หลายครั้งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ กทม. อาจไม่ได้พูดถึงบ่อยครั้ง เพราะคนคาดหวังในเรื่องอื่น ๆ เช่น น้ำท่วม โครงสร้างพื้นฐาน แต่เรื่องชุมชนและการศึกษาก็เป็นเรื่องสำคัญจึงได้นำมาพูดคุยในเวทีนี้ หากดูจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีประมาณ 5.4 ล้านคน มีเพียง 30% ที่อยู่ในชุมชนและมีแนวโน้มว่าจำนวนจะลดน้อยลงเรื่อย ๆ สิ่งที่ต้องทำคือการรวมกลุ่มของชุมชนในรูปแบบใหม่ เนื่องจากรูปแบบเดิมครอบคลุมประชากรแค่ 30% นอกจากนี้ ตามนโยบายของกทม. เรามีอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ประจำชุมชน ให้เป็นผู้เก็บข้อมูลชุมชน ลดขั้นตอนซ้ำซ้อนและเพิ่มความสะดวกต่อผู้ขอใช้ข้อมูลชุมชนนั้น ๆ ซึ่งในขณะนี้กทม. มี อสท. แล้ว 628 ชุมชน จัดเก็บข้อมูลที่ชุมชนเป็นเจ้าของเอง เป็นฐานข้อมูลที่เป็นหัวใจหลัก เพราะเมื่อรู้ข้อมูลชุมชนตนเองก็จะสามารถหาความร่วมมือจากภาคีอื่น ๆ ได้สำหรับกระบวนการหารือเชิงนโยบาย Toward 2050: Future Bangkok for a Resilient and a Livable City จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2567 โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองจากผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อหารือในประเด็นความท้าทายในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่เติบโตน่าอยู่และรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยืดหยุ่น ตลอดจนหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานโยบายและนวัตกรรมการพัฒนาเมืองในระยะยาว