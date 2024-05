สธ.ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก ใช้หลัก “สุขภาพดีถ้วนหน้าฯ” พัฒนาระบบสาธารณสุขไทย

วันนี้ (29 พ.ค.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 77 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “All for Health, Health for all” หรือ “สุขภาพดีถ้วนหน้า เป็นหน้าที่ของเราทุกคน” โดยคณะผู้แทนไทยมี นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ รายงานความสำเร็จและความท้าทายที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งผู้แทนประเทศไทยได้กล่าวถ้อยแถลงว่า ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงทางด้านการทูต การพัฒนา และการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสุขภาพโลกอย่างครอบคลุมด้วย “All for Health, Health for all” ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญของการสาธารณสุขไทยในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จนทำให้ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ ในการให้บริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมโดยไม่สร้างภาระทางการเงินแก่ประชาชน ถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ที่ฝังรากลึกในการขับเคลื่อนการสาธารณสุขไทยนพ.โอภาสกล่าวต่อว่า การเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้เรียนรู้ความสำเร็จ และนำแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งนวัตกรรมทางสุขภาพและดิจิทัลสุขภาพของประเทศต่างๆ มาปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุขไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกและองค์การอนามัยโลกในการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ และจัดการปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อนและเป็นพลวัตรให้คนไทยทุกคนได้รับบริการสุขภาพที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 77 มีผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกเข้าร่วมจาก 194 ประเทศ ใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งระหว่างการประชุมคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรม “Walk the Talk” ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดี มีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง ผ่านการเดินหรือวิ่งระยะสั้น 3 - 4.2 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์เก้าอี้ขาหัก (Broken Chair) หน้าพระราชวังแห่งประชาชาติ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในยุโรป ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของเป้าหมาย Triple Billion และ Sustainable Development Goals เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย พร้อมทั้งสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน