TNI จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2024 และระดับนานาชาติ ICBIR 2024

โดยมีกล่าวเปิดงานประธาน IEEE Thailand Section,นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ได้กล่าวต้อนรับนักวิจัยจากไทยและต่างประเทศการประชุมในครั้งนี้มีนักวิจัยให้ความสนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมเป็นจำนวนมาก และผ่านการเข้าร่วมนำเสนอบทความ ประมาณ 334 บทความ ทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมถึงมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ประมาณ 300 คน จาก 16 ประเทศ อาทิ Indonesia, Japan, Philippines, India, Myanmar, Malaysia, New Zealand และ Germanyโดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ AI: The Driver for Thailand Economy and Society Development บรรยายโดยExecutive Director, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), Thailand และ High Temperature Electrochemistry for Energy Storage and Power Generation บรรยายโดยTohoku University, Japanรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Best Paper Awards ได้ที่ : Announcement of the 2024 “Best Paper Awards”