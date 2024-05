เปิดตัว “พญาไท พหลโยธิน” รพ.เรือธงสำหรับคนยุคใหม่ของเครือ รพ.พญาไท-เปาโล ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เดินหน้ายกระดับการให้บริการด้านการแพทย์ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มวัย และมี Active Lifestyle มากขึ้น เปิดตัว “พญาไท พหลโยธิน” เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์ที่ตอบโจทย์ทุกวัยและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ภายใต้แนวคิด ‘สู่ยุคใหม่ของสุขภาพที่ดีกว่า เพื่อทุกคน’ (It’s Time For The New Age of Holistic Healthcare) ด้วยการส่งมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยี (Digital Transformation) และนวัตกรรมการบริการที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำให้การดูแลผู้ป่วยสะดวกและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางและศูนย์ความเป็นเลิศที่หลากหลาย ภายใต้อัตลักษณ์ของกลุ่มรพ. พญาไท ด้วยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากลนายอัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เปิดเผยว่า “เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ไม่หยุดพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเตรียมความพร้อมของทีมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ ล่าสุดได้เปิดตัว ‘โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน’ ภายใต้แนวคิด NEW AGE OF HOLISTIC HEALTHCARE สู่ยุคใหม่ของสุขภาพที่ดีกว่า เพื่อทุกคน”นายอัฐ กล่าวถึงการ Rebrand ว่ากลุ่มโรงพยาบาลพญาไท ต้องการมาตรฐานเดียวกัน ร่วมบริหารทรัพยากรและการดูแลผู้ป่วยระหว่างพญาไท 1 พญาไท 2 และพญาไท พหลโยธิน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม New Age ที่สนใจสุขภาพและมี Active Lifestyle โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน จึงถือเป็นโรงพยาบาลแห่งยุคที่ตอบโจทย์นี้นอกจากนี้ การพลิกโฉมครั้งนี้ยังสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ไลฟ์สไตล์ของผู้คน และสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ย่านธุรกิจขยายตัวมากขึ้น ทำให้กลุ่มผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงตาม จากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว มีกลุ่มคนทำงาน คนรุ่นใหม่ ชาวต่างชาติ และสังคมผู้สูงวัยที่สนใจสุขภาพมากขึ้น การเปิดตัวนี้จึงตอบโจทย์กลุ่ม New Age ทุกเพศทุกวัยที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน กล่าวว่า “โรงพยาบาลเปิดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านสุขภาพของผู้คนในพื้นที่ ด้วยการนำเทคโนโลยี (Digital Transformation) และนวัตกรรมการบริการเข้ามายกระดับการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม New Age ที่ต้องการความรวดเร็วและบริการที่ตอบสนองเฉพาะบุคคล เช่น แอปพลิเคชัน Health Up ที่ช่วยนัดหมายและติดตามการนัดจากที่บ้าน รวมถึงบริการ Telecare ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายทั้งผู้ใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์”ผศ.นพ.วีรยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “พญาไท พหลโยธิน ต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์จากโรงพยาบาลที่คนมารักษาโรคเป็นสถานที่สำหรับช้อปปิ้งสุขภาพ เน้นการสร้างเสริม Health & Wellness ในทุกมิติ การ Rebrand นี้ยังช่วยลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่พญาไท 1 และพญาไท 2 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ Mass Transit (สายสุขุมวิท) ทั้งสองโรงพยาบาลจะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และทรัพยากรทางการแพทย์ด้วยบริการแบบ Hospitality เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลทุกเพศทุกวัยได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น”ผศ.นพ.วีรยะ กล่าวต่อว่า พญาไท พหลโยธิน ได้พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ 5 ศูนย์ เพื่อยกระดับการรักษาที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ประกอบด้วยศูนย์ศัลยกรรมโรคในช่องท้อง: ให้บริการผ่าตัดแบบส่องกล้องขั้นสูง แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็วสถาบันกระดูกและข้อ: นำเทคโนโลยีผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง และการซ่อมแซมข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเข่า สำหรับผู้บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก เป็นต้นศูนย์ทันตกรรม Digital Dental: ใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการรักษาด้านทันตกรรมศูนย์ Let’s talk: ให้บริการ ปรึกษาปัญหาสุขภาพใจ พร้อมพื้นที่ทำกิจกรรมบำบัดในบรรยากาศอบอุ่นและปลอดภัยศูนย์ Love Space: ดูแลสุขภาพเพศ พื้นที่ Safe Zone สำหรับทุกคน สามารถรับคำปรึกษาผ่าน Telecare ได้นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการเฉพาะทางอื่นๆ เช่น ศูนย์พัฒนาการเด็ก และศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร เพื่อส่งเสริม Well-being ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน มุ่งมั่นนำเสนอประสบการณ์การรักษาที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัว ระหว่างแพทย์ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และบุคลากรที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท รวมถึงเทคโนโลยีที่คัดสรรอย่างดีที่สุด ทั้งหมดทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้ผู้ป่วยได้ผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีเยี่ยม โดยคำนึงถึง 'Value - based Healthcare' คุณค่าในการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและคุ้มค่า ภายใต้มาตรฐาน พญาไท พหลโยธิน" ผศ.นพ.วีรยะ กล่าวสรุป