กรมศิลป์ฯ เปิดให้เข้าชมแล้ว “โกลเด้นบอย-สตรีพนมมือ” จัดแสดงเคียงคู่ “พระรูปฉลองพระองค์ของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1”

ภายหลังจากรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับมอบโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และ 2.ประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน หรือเดอะ เมท (The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET) นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กลับคืนสู่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นวันนี้ (22 พ.ค.) กรมศิลปากร ได้เชิญชวนประชาชนชมความงามของโกลเด้นบอยและประติมากรรมสตรีพนมมือได้ที่ห้องศิลปะลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป และในโอกาสนี้ กรมศิลปากรได้เคลื่อนย้าย ประติมากรรมสำริดขนาดใหญ่ ขุดพบจากปราสาทสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับประติมากรรมโกลเด้นบอย จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย มาจัดแสดงร่วมกันด้วยรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประติมากรรมจากปราสาทสระกำแพงใหญ่ที่จะมีการจัดแสดงคู่กับโกลเด้นบอยนั้น นักวิชาการเชื่อว่าคือ “พระรูปฉลองพระองค์ของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1” โดยก่อนหน้านี้เคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างประติมากรรมสำริดทั้ง 2 องค์ จนนำไปสู่ข้อสงสัยที่ว่าโกลเด้นบอยคือของปลอมที่ทำเลียนแบบจากประติมากรรมดังกล่าวหรือไม่สำหรับค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร Museum Thailand คนไทย 30 บาท ต่างชาติ 200 บาทเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8:30-16:00 น.