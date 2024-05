“อีลอน มัสก์” ร้องเอาผิด “เฟาซี” ตอกย้ำโควิดมาจากแล็บอู่ฮั่นที่อเมริกาให้เงินอุดหนุน

วันนี้(18 พ.ค.) ในเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ของ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์พิเศษสาขาประสาทวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการโพสต์ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ กรณีนายอีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ซีอีโอบริษัทเทสล่าและสเปซเอ็กซ์ เรียกร้องให้มีการดำเนินคดีกับนายแพทย์แอนโทนี เฟาซี อดีตรองประธานคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุข ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโจ ไบเดน ช่วงปี 2564-2565 จากกรณีที่ผู้บริหารสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ของสหรัฐอเมริกา(NIH) ยอมรับต่อคณะอนุกรรมการไต่สวนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ว่า NIH ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่สถาบันวิจัยไวรัสที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ในการพัฒนาดัดแปลงไวรัสโคโรน่าให้มีความสามารถในการแพร่เชื้อได้ดีขึ้น (gain of function) ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปลายปี 2562ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ระบุข้อความในเฟซบุ๊กว่า การให้ทุนในการสร้างไวรัสโควิด จาก สหรัฐไปยังสถาบันวิจัยไวรัส เกิดขึ้นก่อนการระบาดโควิดด้วยซ้ำ สิทธิบัตรวัคซีนของ NIH จดตั้งแต่ปี 2018 ต้นตอโควิดอยู่ที่นี่เองยืนยันชัดเจนจากกรรมาธิการรัฐสภา ถาม NIH ว่า “NIH ให้ทุนสถาบันวิจัยไวรัสอู่ฮั่นในการสร้างไวรัสใหม่ ที่มีความสามารถในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ เกิดโรคได้ดีขึ้น หรือที่เรียกว่า gain of function”คำตอบจาก NIH “ใช่ เราทำเช่นนั้น yes we did”ในขณะเดียวกัน Elon Musk ประกาศ ต้องเอาโทษ Anthony Fauci ตัวการใหญ่ในเรื่องนี้ให้ได้อีลอน มัสก์ เรียกร้องให้จับกุมและดำเนินคดีกับนายแพทย์ แอนโธนี เฟาซี เมื่อวันศุกร์ หลังจากที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติ NIH เข้ามาเคลียร์กับสภาคองเกรส และยอมรับว่าให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แก่สถาบันวิจัยไวรัสอู่ฮั่นขณะเดียวกัน องค์กร EcoHealth alliance มีความผิด และพยายามจะกลบเกลื่อนปิดบังหลักฐานในการส่งผ่านทุนให้สถาบันวิจัยไวรัสอู่ฮั่น และ รัฐบาลสหรัฐ department of Health and Services ตัดสินให้ยุติทุนใดๆให้องค์กรนี้ รวมทั้งให้ถอดถอนสิทธิ์ขององค์การนี้ (disbarment)ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ตามรายงานข่าวของนิวยอร์กโพสต์ ดังกล่าว ได้อ้างถึงคำให้การของนายแพทย์แอนโทนี่ เฟาซี่ ต่อสภาคองเกรส เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งนายเฟาซี่ได้ให้การว่า NIH ไม่ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่สถาบันวิจัยที่อู่ฮั่นในการวิจัยไวรัส gain of function แต่อย่างใดทั้งนี้ การเรียกร้องของนายอีลอน มัสก์ ให้ดำเนินคดีนายเฟาซี่นั้น ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นข้อหาใด แต่ข้อหาที่ชัดเจนที่สุดคือข้อหาให้การเท็จและโกหกต่อสภาคองเกรส ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี