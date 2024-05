กรม สบส. เปิดหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์ไทยสู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Medical Hub Executive Program 2024 โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี กรม สบส. เป็นผู้กล่าวรายงานนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี กรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่ ท่านนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ถือเป็นความท้าทายที่ผู้บริหาร และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ในการร่วมมือกันผลักดันอุตสาหกรรมของไทยสู่เวทีโลก ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อและเป็นจุดดึงดูดนักลงทุน และนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น คงจะต้องยกให้กับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพของไทย ที่มีความพร้อมทั้งในด้านเทคโนโลยี บุคลากรทางการแพทย์ และมาตรฐานการบริการในราคาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ แต่การจะดึงต้นทุนในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพออกมาใช้อย่างมีศักยภาพ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ จะต้องไม่หยุดนิ่งพัฒนา แสวงหาองค์ทางวิชาการที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านธุรกิจทางการแพทย์และสุขภาพให้สามารถตอบโจทย์ต่อแนวโน้มและความท้าทายของระบบสุขภาพไทย ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงร่วมกับมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดหลักสูตรการอบรม ในชื่อหลักสูตร Medical Hub Executive Program 2024 รุ่นที่ 1 ในวันนี้ขึ้น โดยมีผู้บริหาร และผู้ประกอบการที่มีความสนใจในด้านธุรกิจสุขภาพเข้ารับการอบรม จำนวน 84 ท่านนายแพทย์สุระฯ อธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า หลักสูตร Medical Hub Executive Program 2024 มีระยะเวลาอบรมรวม 14 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 6 สิงหาคม 2567 โดยมีจุดเด่นในการออกแบบผ่านแกนกลางหลักสูตรที่มีเนื้อหาทันสมัย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และพร้อมก้าวเข้าสู่เวทีโลก ด้วยหลัก Big 4 Innovation Module “I For DHSS” ประกอบด้วย I for D (Department Laws and Regulations in Healthcare Business) เป็นการบรรยาย และ Open House ที่เน้นในกฎหมายหลักสำหรับการดำเนินธุรกิจสุขภาพ, I for H (Health and Wellness Industry) เน้นกรณีศึกษากิจการด้านสุขภาพชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ รวมถึง ความก้าวหน้างานวิจัย และนวัตกรรมสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ, I for S (3 S 1 P: Strategy, Sustainable, Synergy and Policy) มุ่งเน้นการเสนอทิศทาง นโยบายรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ I for S (Soft power) เรียนรู้นโยบายสำคัญด้าน Soft Power ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อน และยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพให้มีมูลค่าสูง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจสุขภาพอย่างไร้ข้อจำกัด “สร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ อุตสาหกรรมอนาคตขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”