สถาบันพยาธิวิทยา พัฒนาระบบรายงานผลเซลล์วิทยาผ่านออนไลน์ เพิ่มรวดเร็ว-แนยำ

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ให้บริการทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาคในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง พัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการรายงานผลทางเซลล์วิทยา ดำเนินการตามนโยบายมะเร็งครบวงจร ของนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำความเป็นเลิศทางการแพทย์สู่ระบบสุขภาพเพื่อประชาชนทุกคน โดยกลุ่มงานเซลล์วิทยาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพยาธิวิทยา ให้บริการการตรวจคัดกรองสไลด์ทางเซลล์วิทยา เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็งจากการตรวจระบบต่าง ๆ เช่น ระบบนรีเวช ระบบเจาะดูดด้วยเข็มเล็กและระบบอื่น ๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ รวมถึงศึกษาวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านเซลล์วิทยา แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสถาบันพยาธิวิทยา ได้มีการเร่งพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการรายงานผลทางเซลล์วิทยา เพื่อให้เกิดความแม่นยำและสามารถตอบสนองการให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้นนพ.กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เปิดเผยว่า สถาบันพยาธิวิทยา มีการรับสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาของอวัยวะต่าง ๆ มาจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้แก่ สิ่งส่งตรวจเซลล์วิทยาระบบนรีเวชจากการป้ายเซลล์จากปากมดลูกของสตรี สิ่งส่งตรวจอื่น ๆ ได้แก่ ของเหลวที่เก็บจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และจากการเจาะดูดเซลล์จากอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ด้วยเข็มขนาดเล็ก โดยเมื่อได้รับสิ่งส่งตรวจจากศูนย์รับสิ่งส่งตรวจมาแล้ว นักเซลล์วิทยาจะตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจ เพื่อเตรียมสิ่งส่งตรวจลงบนแผ่นสไลด์ และย้อมสีสไลด์ หลังจากนั้นจะมีการคัดกรองสไลด์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ นำส่งปรึกษาพยาธิแพทย์ และรายงานผลทางระบบออนไลน์ให้กับแพทย์และโรงพยาบาลที่ส่งตรวจการรายงานผลทางเซลล์วิทยาในปัจจุบัน กลุ่มงานเซลล์วิทยาได้พัฒนาการรายงานผล โดยอ้างอิงจากระบบการรายงานผลตามมาตรฐานนานาชาติ เช่น ระบบเซลล์วิทยานรีเวช ใช้ The Bethesda System for reporting cervical cytology ระบบไทรอยด์ ใช้ The Bethesda System for reporting thyroid และระบบต่อมน้ำลาย ใช้ The Milan System for reporting Salivary gland เพื่อให้การรายงานผลเป็นแนวทางเดียวกัน และเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของพยาธิแพทย์และแพทย์ผู้ทำการรักษา โดยมีแผนปรับใช้ให้ครบทุกระบบต่อไปในอนาคตทำให้ผู้ป่วยได้รับการรายงานผลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วและทันเวลา โดยใช้ระบบออนไลน์ในการให้บริการดังนั้น การรายงานผลทางระบบออนไลน์ให้กับแพทย์และโรงพยาบาลที่ส่งตรวจ ผู้ป่วยได้รับผลรวดเร็วและทันต่อการรักษา นอกจากนี้พยาธิแพทย์และนักเซลล์วิทยา มีการพัฒนาความรู้โดยเข้าร่วมประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีการควบคุมคุณภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมคุณภาพสีสไลด์ การสุ่มสไลด์ระบบนรีเวชที่รายงานผลปกติจำนวน 10% มาทำการตรวจซ้ำ ทั้งนี้ ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยานรีเวชและระบบอื่น ๆ ในร่างกาย จากสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย