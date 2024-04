เปิดเส้นทางเข้างาน สงกรานต์ถนนข้าวสาร 1 ทางเข้า มาได้ 4 เส้นทาง ย้ำ! เดินเล่นน้ำแบบ One Way

ข้าวสาร

วันนี้ (15 เม.ย. 67) นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร เปิดเผยว่า งานสงกรานต์ถนนข้าวสาร ได้จัดระบบการเข้างานเป็นแบบ One Way โดยเข้าทาง สน.ชนะสงคราม ด้านถนนจักรพงษ์ ออกทางด้านถนนตะนาว หากอยากเล่นน้ำต่อให้เดินเลี้ยวซ้าย และเดินเข้าถนนรามบุตรี หรือ ถนนไกรศรี หรือ ถนนตานี แต่หากไม่ประสงค์เล่นน้ำต่อให้เลี้ยวขวา มีการเปิดช่องทางพิเศษเป็นทางออกสู่ถนนราชดำเนินได้โดยงานสงกรานต์ถนนข้าวสาร ประชาชนสามารถเดินทางสู่ทางเข้าได้ 1 จุด แบบ One Way โดยมาได้ 4 เส้นทาง ได้แก่1. ถนนจักรพงษ์ ด้านพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ หรือสวนสันติพร2. ถนนจักรพงษ์ แยกบางลำภู3. ถนนบวรนิเวศ ตรงวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร4. สี่แยกคอกวัว ถนนตะนาวทั้งนี้ เขตพระนคร ขอแนะนำให้ใช้เส้นทางที่ 1 และ 2 เพราะสะดวกต่อการเข้างานสงกรานต์ถนนข้าวสาร เส้นทางที่ 1 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนจักรพงษ์ จากราชดำเนิน (สวนสันติพร) ถ้ามาจากจุดที่ 2 เดินบนถนนจักรพงษ์ และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนข้าวสาร ด้าน สน.ชนะสงครามหากเข้า เส้นทางที่ 4 บริเวณแยกคอกวัว จะยังไม่สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนข้าวสารได้ แต่ต้องเดินอ้อมถนนรามบุตรี หรือถนนไกรศรี หรือถนนตานี เพื่อไปถนนจักรพงษ์ และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนข้าวสารบริเวณสน.ชนะสงคราม ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางที่ 1 และ 2 เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดและสำหรับทางออกฉุกเฉิน สงกรานต์ถนนข้าวสาร ได้เตรียมไว้ 6 จุด คือ 1.ซอยข้าวสารพาเลส 2.ซอยข้าวสารเซ็นเตอร์ 3.ซอยร้านบัดดี้เบียร์ 4.ซอยร้านบาร์เน็กซ์ดอร์ 5.ซอยร้านท่าช้าง 6.ซอยพ่อปู