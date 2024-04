“วัดโพธิ์” จัดเทศกาลสงกรานต์ยิ่งใหญ่เฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลก 11 – 17 เม.ย.นี้ คัดสรรประเพณีไทยสุดยอดของประเทศ อวดสายตาชาวโลก

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ เขมฺงกโร ) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เปิดเผยว่า วัดโพธิ์ จะจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองที่องค์การยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนรับรองให้ประเพณี “สงกรานต์” ของประเทศไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ ขณะที่ก่อนหน้านี้ องค์การยูเนสโกก็ได้ขึ้นทะเบียนรับรองให้ “โขน” “นวดไทย” และ “โนรา” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติมาแล้ว ดังนั้น เทศกาลสงกรานต์วัดโพธิ์ปีนี้ เพื่อต้อนรับสงกรานต์เป็นมรดกโลก จึงจัดงานยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านๆ มา โดยจะมีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติและตำนานประเพณีสงกรานต์ของไทยรวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการไหว้พระ ทำบุญแบบไทยๆ โดยทางวัดกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2567 รวมระยะเวลา 7 วัน โดยในวันที่ 12 เมษายน จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ และในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็นวันสงกรานต์จะมีขบวนแห่นางสงกรานต์ ที่มีความสวยงามตระการตาเป็นอย่างมาก โดยทางวัดโพธิ์จะคัดสรรสิ่งที่ถือว่า “สุดยอดของประเทศ” มาจัดแสดงเพราะนับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะใช้โอกาสสำคัญของประเพณีสงกรานต์ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกให้กับประเทศไทยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับไฮไลท์สำคัญของเทศกาลสงกรานต์วัดโพธิ์คือการทอดผ้าป่าลอยฟ้าที่บริเวณลานด้านหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาส หรือ “พระนอน” โดยผู้ที่ต้องการทำบุญทอดผ้าป่าลอยฟ้า ปัจจัยที่นำมาทำบุญกับทางวัดจะถูกชักขึ้นสูงสู่ท้องฟ้า ซึ่งการทอดผ้าป่าลอยฟ้าคนรุ่นใหม่หลายคนอาจไม่เคยเห็น ดังนั้นต้องมาเที่ยวชมและทำบุญร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมี “ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย” แบบโบราณ ที่สำคัญทางวัดได้จัดสาธิตการ “นวดไทย” ในตำรับนวดวัดโพธิ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก มีการสาธิตและการให้บริการการนวดไทย ทั้ง 4 ภาคจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขที่หาชมได้ยาก ท่านใดสนใจสามารถมาทดลองนวดได้หรือจะชมการสาธิต มีกิจกรรมการทำว่าวไทย การจัดแสดงเครื่องทองเหลืองไทยหรือผู้ที่ชื่นชอบในกิจกรรมในภาคบันเทิงจะมีการแสดงมหรสพต่างๆ อาทิ โชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย การแสดงผีตาโขน กระดั้วแทงเสือ มโนราห์ การแสดงคีตล้านนา และอื่นๆ รวมถึงการออกร้านและจำหน่ายสินค้า เป็นต้น“เทศกาลสงกรานต์ที่ทางวัดจัดขึ้นนอกจากจะเป็นการแสดงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยที่ทรงคุณค่าแล้ว ยังเป็นการระดมสุดยอดของดีในประเทศไทยมาอวดแก่สายตาชาวโลกด้วย เพราะวันนี้ประเทศไทยได้กลายเป็นหมุดหมายอันดับต้นๆ ในการเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากสื่อด้านท่องเที่ยวของโลก ประจำปี 2024 อาทิ การจัดอับดับของ The Telegraph สื่อใหญ่จากประเทศอังกฤษ จัดอันดับให้ไทยเป็นลำดับที่ 6 ของสถานที่ที่ควรไปเที่ยว(The 20 places you must visit in 2024) หรือเว็บไซด์ The travel ได้ยกให้ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศ ที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกหรือเว็บไซด์ travelness.com จัดอันดับให้ไทย เป็นอันดับที่ 1 ใน 20 เมือง ที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลก ทำให้ประเทศไทย มีผู้มาเยือนเป็น อันดับที่ 1 คือ 22.78 ล้านคน รองลงมาคือกรุง ปารีส ฝรั่งเศส 19.09 ล้านคน และกรุงลอนดอน อังกฤษ 19.10 ล้านคน และหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทย นั่นก็คือ การมาชมความงามของ “พระพุทธไสยาส” หรือ “พระนอน” วัดโพธิ์นั่นเอง” สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าว