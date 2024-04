ทีดีอาร์ไอ ชงปรับ กม.คุม "น้ำเมา" เปิดโฆษณาห้ามพุ่งเป้าเด็กต่ำกว่า 20 ปี เพิ่มโทษขายให้เยาวชน

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาสาะารณะ "ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จุดสมดุลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ" พร้อมนำเสนอผลกาศึกษาเรื่องการทบทวนนโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อการส่งเสริมสมดุลด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืนดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานที่อ่อนไหวมาก แต่เราควรมาพูดกันในหลักฐานเชิงประจักษ์ มีเสรีภาพที่พูดได้ทุกฝ่าย จึงอยากมารับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สร้างรายได้จากการขายให้กับเศรษฐกิจเกือบ 6 แสนล้านบาท ภาครัฐมีรายได้จากภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีละ 1.5 แสนล้านบาท แต่ก็ได้สร้างต้นทุนทางสังคมไม่ต่ำกว่า 1.7 แสนล้านบาท รัฐบาลอกกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดผลกระทบทางสังคม โดยใช้มาตรการทางด้านราคาและไม่ใช่ราคา แต่ยังแก้ไม่ตรงจุดเนื่องจาก 1.สัดส่วนการดื่มของกลุ่มเด็กเยาวชน 15-19 ปี เข้าถึงสุราไม่ได้ลดลง และ 2.จำนวนผู้เสียชีวิตจาก "เมาแล้วขับ" ยังมีแนวโน้มสูง ยกเว้นช่วงโควิด จึงควรมีการปรับปรุงกฎหมายและกำกับควบคุมให้มีประสิทธิผลและธรรมาภิบาลผลวิจัยครั้งนี้ งานวิจัยในต่างประเทศ และงานวิจัยในประเทศให้ข้อสรุปตรงกันใน เรื่องลำดับความสำคัญของการควบคุมการเข้าถึงสุราของเด็กและเยาวชน และการลดความเสี่ยง/สูญเสีย/เสียหายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา โดยมาตรการแทรกแซงที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการลดการบริโภคและความเสี่ยงจากโรค NCDs ที่เกี่ยวข้องกับสุรา คือ ภาษี มาตรการจิตวิทยา การควบคุมการเข้าถึงสุรา ส่วนการคุมการโฆษณาได้ผลต่ำสุด จึงมีข้อเสนอ 3 ข้อ ได้แก่ 1.มุ่งเน้นการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.ลดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในทางที่ผิด และ 3.มุ่งเน้นการลดผลกระทบเชิงลบทางสังคมน.ส.ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ นักวิจัยอาวุโส ด้านนโยบายการกำกับดูแลที่ดี ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อต้นทุนแก่สังคมไทย 1.7 แสนล้านบาท พบว่า เป็นผลกระทบด้านสุขภาพมากที่สุด 55% คิดเป็น 9.4 หมื่นล้านบาท รองลงมาคือ อุบัติเหตุทางถนน 31% กว่า 5.3 หมื่นล้านบาท ปัญหาการบาดเจ็บต่างๆ 10 % คิดเป็น 1.7 หมื่นล้านบาท และอาชญากรรม 4% คิดเป็น 7 พันล้านบาท ทีมวิจัยได้ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและผู้บริโภคใน กรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งเมืองใหญ่อย่างขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต พบว่า มีร้านค้าถึง 30% ที่ขายเหล้า-เบียร์ ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขายใกล้สถานศึกษากว่า 23% เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านของชำมากที่สุด 36% ร้านสะดวกซื้อ 35% ร้านอาหาร 26% และออนไลน์ 3% การดื่มครั้งแรกมาจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิด 62% คอนเทนต์ในสื่อต่างๆ 7.23% และโฆษณาในสื่อออนไลน์ 4.82% แรงจูใจเฉลี่ยของสื่อที่มีผลต่อการจูงใจให้ดื่มจาก 5 คะแนน พบว่า คอนเทนต์ในรายการ/โซเชียลมีเดียต่างๆ อยู่ที่ 2.53 คะแนน โฆษณาจากโซเชียลมีเดีย 2.43 คะแนนสำหรับข้อเสนอการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ 1.แก้ไขมาตรา 32 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยให้โฆษณาได้ แต่ต้องไม่พุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนต่ำกว่า 20 ปี เช่น ห้ามมีป้ายโฆษณาใกล้สถานศึกษาระยะ 1 กิโลเมตร ห้ามโฆษณาผ่านสื่อกระแสหลักตามช่วงเวลาที่ กสทช.กำหนด ห้ามโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยแพลตฟอร์มต้องมีหน้าที่ในการจำกัดเนื้อหาการโฆษณาที่เจาะจงกับเด็ก, ห้ามโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณ โดยกำหนดขอบเขตเนื้อหาที่สามารถใช้โฆษณาให้ชัด เช่น ห้ามโฆษณาที่เชื่อมโยงกับการดื่มแอลกอฮอล์ว่าเป็นการช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน หรือประสบความสำเร็จทางสังคม หรือเกี่ยวโยงกับสมรรถภาพทางเพศ, ห้ามโฆษณาที่บอกสรรพคุณว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติในการรักษาโรค หรือทำให้สดชื่น สงบ หรือเป็นหนทางไปสู่การยุติความขัดแย้ง หรือห้ามโฆษณาที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น โฆษณาที่เชื่อมโยงการดื่มกับการขับขี่ โฆษณาที่สื่อถึงพฤติกรรมการดื่มของวัยรุ่นหรือเยาวชน2.เพิ่มบทลงโทษกรณีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งปัจจุบันโทษอยู่ที่จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ขณะที่โทษโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท ปรับอีกวันละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ซึ่งต่างประเทศโทษเรื่องของจำหน่ายให้เด็กและเยาวชนสูงมากโดยอาจเพิ่มมาตรการระงับกิจการชั่วคราวกี่วัน ตามระดับความหนักเบาหรือระดับความเสียหาย แต่หากพบว่ามีการกระทำผิดซ้ำควรพิจารณายกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ และ 3.เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เพิ่มช่องทางการรับแจ้งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันส่วนข้อเสนอเรื่องลดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในทางที่ผิด มีข้อเสนอให้ยกเลิกสินบนรางวัล เนื่องจากการดำเนินคดีตั้งแต่ปี 2561-2565 ส่วนมากเป็นการฝ่าฝืนโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ได้มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด นอกจากนี้ แม้ว่าสินบนรางวัลอาจสร้างแรงจูงใจให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด แต่อาจมีการใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดน.ส.ณิชมน ทองพัฒน์ นักวิจัยอาวุโสด้านนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า ข้อเสนอมุ่งเน้นการลดผลกระทบเชิงลบทางสังคมนั้น เราพบว่า การบริโภคแอลกอฮอล์ทำให้เกิดภาระต่อสังคมในรูปแบบ คือ ความสูญเสียความสามารถในการผลิต ผู้รับผลกระทบขาดรายได้ 1.3 แสนล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลจากโรคที่เกิดจากการดื่มสุราและอุบัติเหตุทางถนน 1.8 หมื่นล้านบาท สูญเสียคุณภาพชีวิตและจิตใจผู้ประสบอุบัติเหตุและครอบครัว 1.5 หมื่นล้านบาท สูญเสียทรัพย์สินจาอุบัติเหตุ 6.2 พันล้านบาท และต้นทุนการดำเนินคดี 1.8 พันล้านบาท ข้อเสนอคือเพิ่มภารกิจให้กองทุน สสส. ใช้จ่ายเงินกองทุนจากการ Earmark tax (กองทุนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) สำหรับเป็นงบประมาณเพิ่มเติมในการทำงานเพื่อลดปัญหาผลกระทบเชิงลบทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสุราเรื้อรัง ช่วยเหลือและเยียวยา ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และครอบครัว จากอุบัติเหตุดื่มขับ รวมไปถึงสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ในระยะยาวควรมีปรับแนวทางการกำหนดค่าเสียหายในทางแพ่งเพื่อชดเชยแก่ผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมและสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้เสียหายอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในกรณีอุบัติเหตุ “เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย”ส่วนการป้องปรามการ “ดื่มขับ” ควรต้องปรับเกณฑ์การตัดแต้มใบขับขี่เพื่อคัดกรองผู้ที่ดื่มขับออกจากถนนให้เร็วขึ้น โดยควรปรับเกณฑ์การตัดแต้มใบขับขี่เป็นขั้นบันไดตามปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด และตัดแต้มเพิ่มขึ้นหากกระผิดซ้ำ, ควรเก็บข้อมูลระดับแอลกอฮอล์กับการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมในการกำหนดแนวทางการตัดแต้มตามระดับแอลกอฮอล์, ปรับแนวทางการตั้งด่านจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม และทบทวนมาตรการเปิดผับถึงตี 4 เพื่อลดผลกระทบจากอุบัติเหตุดื่มขับ ซึ่งหลังจากมีการขยายเวลาปิดให้บริการผับถึงตี 4 ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2566 มีข้อมูลจากกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ที่ได้ติดตามข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดื่มขับ พบแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 21% อัตราผู้ขับขี่ที่ดื่มขับแล้วเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นเกือบทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะในช่วงตี 4-5 เพิ่มขึ้นถึง 16% และยังพบว่าเกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อประชาชนทั่วไปที่เริ่มทำกิจกรรมทางสังคมในช่วงเวลาตี 4-5 จึงควรมีการทบทวนมาตรการดังกล่าวขณะที่เวทีเสวนา “มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์...ประเทศไทยไปต่ออย่างไร?” รศ.ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ นักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กล่าวว่า จากข้อเสนอของงานวิจัยทีดีอาร์ไอ ตั้งข้อสงสัยเรื่องโฆษณา เนื่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) สรุปแนวทางควบคุมชัดเจน ซึ่งการห้ามไม่ให้โฆษณาถึงเด็กและเยาวชนโดยตรงนั้น เมื่อมีการโฆษณาเข้ามาแล้วควบคุมได้ยาก เพราะเข้าสื่อออนไลน์เด็กก็รับรู้ ซึ่งจากงานวิจัยการรับโฆษณามีผลต่อพฤติกรรมการดื่มที่เพิ่มขึ้น การแก้ไขมาตรา 32 ให้โฆษณาได้จะส่งผลประโยชน์อะไร เพราะตอนนี้แม้จะห้ามการโฆษณา ยอดขายก็ไม่ลดลง จึงไม่เห็นด้วยเรื่องการแก้มาตรา 32 ที่ให้โฆษณาได้ น่าจะมีผลเสียมากกว่าผลดี"มองว่าเส้นแบ่งบางเกินไป ที่จะโฆษณามุ่งเน้นผู้ใหญ่หรือเด็กและเยาวชน ซึ่ง WHO บอกว่าต้องห้ามโฆษณา จากงานวิจัยที่บอกว่าแรงจูงใจอาจมาจากเพื่อนชวนดื่มมากกว่าโฆษณา แต่มองว่าโฆษณาอยู่ใต้จิตสำนึกของเรา ถ้าบอกให้โฆษณาได้โดยไม่พุ่งเป้าเด็กและเยาวชนคิดว่าคุมยากมาก การโฆษณาได้โดยขัดกับหลัก SAFER ที่ WHO แนะนำ ก็ต้องมีหลักฐานเพียงพอ แต่เท่าที่เห็นคิดว่ายังไม่เพียงพอ" รศ.ดร.วิทย์กล่าวด้าน ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า หัวข้อที่ตั้งคือ เน้นเรื่องสมดุล มิติสังคมและเศรษฐศาสตร์ จริงๆ ควรคำนึงถึงมิติประชากรด้วย อย่างทางเศรษฐศาสตร์ใครได้ประโยชน์จากธุรกิจนี้ แต่ผู้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์คือทุกคน ซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อคนอื่นมากกว่าสิ่งเสพติดอื่น จึงอยากให้นำมิตินี้นำมาคำนวณด้วย ส่วนประเด็นหลักงานวิจัยนำเสนอมุ่งเป้าไปที่การโฆษณา เหมือนระบุว่าการโฆษณาไม่มีผล แต่งานวิจัยทั่วโลกวิจัยว่ามีผล WHO กำหนดเป็นนโยบายว่า ลงทุนน้อยได้ผลมาก ถ้าโฆษณาไม่ได้ผล ธุรกิจจะลงทุนมหาศาลทำไมกับการโฆษณา ยิ่งเยาวชนอายุน้อยยิ่งมีโอกาสไปเป็นเหยื่อการตลาดมากที่สุด เพราะฉะนั้น การโฆษณาไม่ให้มีผลต่อเยาวชน บริบทสื่อทุกวันนี้เป็นไปไม่ได้"ไม่ว่าสื่อไหนก็เข้าออนไลน์ ก็เข้าถึงทุกคนอยู่แล้ว เรื่องโฆษณา ถ้าแก้ต้องแก้ให้ดีขึ้น ทุกวันนี้ยังมีจุดอ่อน ถ้าทำให้ดีคือไม่มีจุดอ่อน ทำเหมือนบุหรี่ที่ควบคุมการโฆษณาคือโทเทิลแบน ก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ แต่มองว่ารายย่อยจะได้เปรียบ เพราะถ้าเปิดโฆษณา รายใหญ่จะได้เปรียบเพราะมีทุนมหาศาล โฆษณาลงทุนได้เต็มที่ แบบนี้แก้ไขลดความเหลื่อมล้ำหรือเพิ่มความเหลื่อมล้ำ รายย่อยจะเอาทุนที่ไหนมาสู้" ภก.สงกรานต์กล่าวพ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รอง ผบก.ผอ.สยศ.ตร. กล่าวว่า เรื่องการโฆษณา ที่ประชุมอนุกรรมการเร่งรัดการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีเรื่องการโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย เราพบว่าไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างรวดเร็วจากหลายสาเหตุ ทั้งคนติดตามเฝ้าระวัง มีเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคและประชาชนร้องเรียนเข้าไป ก็จะส่งเรื่องร้องเรียนให้กรมควบคุมโรค ที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็จะมาแจ้งความร้องทุกข์ตามที่ตั้งของกระทวงสาธารณสุข คือ สภ.เมืองนนทบุรีทั้งหมด ซึ่งมีคดีค้างจำนวนมาก ขณะที่โซเชียลมีเดียมีหลายแพลตฟอร์ม ทั้ง TIKTOK เฟซบุ๊ก ไอจี ก็ต้องประสานตำรวจไซเบอร์หาแหล่งที่มา หากพบผู้กระทำผิดได้ก็จะดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32 แต่หลายแพลตฟอร์มไม่ได้ตั้งในไทย เช่น อยู่สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อาจยากในการสืบสวน การตั้งให้เด็กต่ำกว่า 20 ปีห้ามดูโฆษณาคงลำบากส่วนที่สังคมเรียกร้องทำไมไม่ปิดกั้นแพลตฟอร์ม ตามกฎหมายที่ปิดกั้นมีฉบับเดียว คือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551 โดยเจ้าหน้าที่ต้องส่งเรื่องสำนวนให้กระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อตั้งรูปสำนวนยื่นศาลปิดกั้น ถึงจะส่งให้แพลตฟอร์มปิดกั้นได้ ต่างจากสิงคโปร์หรือฮ่องกงที่ใช้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐปกติเข้าปิดกั้นแพลตฟอร์มเหล่านี้ทันที ทำให้ต้องใช้ระยะเวลา แต่พอปิดกั้นเสร็จไม่กี่นาทีก็มีเข้ามาใหม่ในอีก IP หนึ่งน.ส.เขมิกา รัตนกุล นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย กล่าวว่า กฎหมายห้ามโฆษณาเข้มงวดเกิน ไปเราเดินไปไม่ได้ และกฎหมายล้าสมัย สร้างความคลุมเครือ โดยเฉพาะการทำผิดโดยไม่ตั้งใจ ตอนนี้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสภา 5 ร่างที่มีความต่าง ตรงนี้ต้องมาสมานฉันท์ ซึ่งตนเห็นด้วยที่ต้องจำกัดการเข้าถึงคนอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ไม่ใช้ข้อความเป็นเท็จ แต่ตอนนี้ทุกอย่างตีความเป็นโฆษณาทั้งหมด อย่างรูปในเมนู ซึ่งมองว่ามันคือการชี้บ่งผลิตภัณฑ์เมนูสินค้า ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง ไม่ควรจำกัดสิทธิ การโฆษณาให้ข้อมูลเป็นจริง ไม่อวดอ้างสรรพคุณที่จุดขายต้องทำได้ แต่เรื่องโทษใครขายเครื่องดื่มให้เยาวชนโดยต้องเอาให้หนัก ปรับให้เยอะขึ้น ทำให้เป็นมาตรฐาน ส่วนเมาแล้วขับไม่สนับสนุน โทษต้องเอาให้หนัก จับแล้วปรับจริง