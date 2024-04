อว. โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ APCORE และ 6 มหาวิทยาลัยจากฟิลิปปินส์-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย จัดงานประชุมวิชาการสร้างเครือข่ายและหนุนการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการมอบของที่ระลึก และเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการ Asian Graduate Studies Summit 2024 (A-GRASS 2024) จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Asia Pacific Consortium of Researchers and Educators (APCORE) ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก และยังมีเจ้าภาพจากมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ ได้แก่ Mountain Province State Polytechnic College, Bicol University, Lyceum of the Philippines University, University of Perpetual Help System-Dalta จากประเทศฟิลิปปินส์ UCSI University จากประเทศมาเลเซีย และ Politechnik Piksi Ganesha จากประเทศอินโดนีเซีย โดยมี รศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และ Racidon P. Bernarte (Managing Director, APCORE) ผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศจาก 67 สถาบัน จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรีรศ.ดร.วิทวัส กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2567 เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการทำงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยจัดขึ้นในธีม “Integrative Solutions for the Future of Asia: Catalyzing Graduate Research for Sustainable Development” โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียนในกลุ่มที่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการเฉพาะมาร่วมกันจัดงานเป็นครั้งแรก เพื่อให้เป็นเวทีที่นอกจากจะแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้แล้ว ยังเป็นเวทีที่สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศ เพื่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การเคลื่อนย้ายนิสิตนักศึกษา (Student Mobility) การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเยี่ยมเยือน (Visiting Scholar) การสร้างกลุ่มวิจัยและงานวิจัยร่วมกัน เป็นต้น”ในงานดังกล่าวได้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาผ่านกิจกรรม Research Boot Camps เช่น การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ และยังมีการนำเสนอบทความทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษากว่า 300 บทความ โดยในส่วนของประเทศไทยมีตัวแทนผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าร่วม อาทิ มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยศรีปทุม“ รศ.ดร.วิทวัส กล่าวด้านนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า สำนักงานปลัด อว. ได้ดำเนินการสนับสนุนกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาไทยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ผ่านกลไกที่หลากหลาย อาทิ การส่งเสริมและทำกิจกรรมให้สถาบันอุดมศึกษานำร่อง 35 แห่ง เข้าร่วมส่งข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมจัดอันดับ Times Higher Education Impact Rankings โดยการจัดอันดับดังกล่าวใช้ตัวชี้วัดของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมามีหลายสถาบันอุดมศึกษาของไทยติดอันดับโลกในอันดับที่ดี และทางสำนักงานปลัด อว. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนมาโดยตลอด และในเดือนมิถุนายนนี้ กระทรวง อว. จะร่วมเป็นเจ้าภาพกับ Times Higher Education จัดงานประชุม Global Sustainable Development Congress ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกเข้าร่วมงานดังกล่าวอีกด้วย