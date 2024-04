เรียน TNI “บินตรงสู่การทำงานในญี่ปุ่น”

ได้รับ การตอบรับเข้าทำงานจากบริษัท หลังเข้าร่วมฝึกงานในโครงการ TAKAMISAWA CYBER INTERNSHIP IN JAPAN 2023 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2566 - 14 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่ Takamisawa Cybernetics Co., Ltd. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นต้องย้อนกลับไปหลังจากจบศิลป์-ญี่ปุ่น ได้ไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น พอกลับมามีคนรู้จักที่ TNI เขาแนะนำว่าที่นี่ได้เรียนทั้งภาษาและบริหารด้วย ทำให้เริ่มรู้สึกสนใจและสมัครมาเรียนที่นี่ด้วยความที่เป็นทั้งเด็กเรียน และเด็กกิจกรรม มองว่าการทำกิจกรรมเป็นการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยอย่างหนึ่ง ทำให้เราได้รู้จักคนมากมาย ได้เข้าใจการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และได้ประสบการณ์สนุกๆ เก็บเป็นความทรงจำด้วย ส่วนการเรียนเราก็ไม่ทิ้ง พยายามที่จะ Balanceให้มันพอดีๆ กันหลายกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เช่น ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นช่วยให้ได้ฝึกเขียนฝึกพูดภาษาญี่ปุ่น ทำให้มีโอกาสได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีรางวัลให้กับเข้าผู้ประกวดอีกด้วย อีกหนึ่งกิจกรรมที่มีโอกาสทำ คือได้เป็นล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นในงาน TNI Job Fair 2024 ของศูนย์สหกิจและจัดหางานช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีบริษัทจากญี่ปุ่นจำนวนมากเข้าร่วมเป็นอะไรที่ท้าท้ายมากๆ”ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ทุกคนในบริษัทใจดีมากๆ และคอยสอนสิ่งต่างๆให้กับเรา อีกทั้งตัวเราเองได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนจากสถาบัน ทั้งด้านบริหารจัดการ และภาษาญี่ปุ่นที่เข้มข้น ไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ตัดสินใจไปสมัครโครงการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่เรามีโอกาสเข้าร่วมฝึกงาน ตอบรับเข้าทำงานหลังฝึกงานจบ ยิ่งรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นและท้าทายมากๆการไปทำงานที่ต่างประเทศ เป็นความท้าทายอย่างแรกสำหรับเราเลย ส่วนตัวมองว่ามันเป็นเหมือนการออกจากเซฟโซนของตัวเองมากๆ ต้องไปใช้ชีวิตในที่ที่ไม่คุ้นเคย ได้ใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาบ้านเมืองเราอีก สำหรับใครที่กำลังมองหาที่ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ลองสมัครโครงการต่างๆ ของ TNI &JTECS โอกาสมีไว้สำหรับคนที่มองหามันเสมออีกหนึ่งคนที่ได้รับการตอบรับเข้าทำงาน หลังเข้าร่วมฝึกงานในโครงการ Consadole Internship in Japan 2023 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2566 ณ Consadole Co., Ltd. เมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นตอน ม.6 เราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรกันแน่ รู้แค่ว่าไม่อยากทิ้งภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมา แต่ก็อยากเรียนสายที่มี activity ให้ทำเยอะกว่าสายภาษาเพียงอย่างเดียว พอได้มารู้จักกับ TNI เลยสนใจมากๆ เพราะที่นี่จะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับวิชาอื่นๆ ของคณะด้วย เราเลยลองสมัครมาค่ายแนะแนว TNI world class เมื่อได้ทำกิจกรรมในค่ายร่วมกับรุ่นพี่และเพื่อนๆ ที่น่ารัก ยิ่งทำให้เราอยากเข้ามาเรียนที่นี่ และข้อสุดท้ายที่ทำให้ตัดสินใจเลือกที่นี่แบบไม่มองที่อื่นอีกแล้วก็คือการได้ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% จากการสอบตรงชิงทุนก่อนที่จะไปฝึกงานสโมสรฮอกไกโด คอนซาโดเล ซัปโปโร ไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลหรือวงการกีฬาเลย แถมภาษาญี่ปุ่นยังไม่ถึงระดับที่เขากำหนดไว้ตอนแรกด้วย แต่คิดว่านี่คือโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนเราบอกเขาไปตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์ว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเลย ช่วงแรกจะเป็นเหมือนคลาสเรียนเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งคอนซาโดเลไม่ได้มีแค่ทีมฟุตบอลชาย แต่ยังมีทีมกีฬาอื่นๆ รวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับเจลีก (J1Leage) จากนั้นค่อยๆ ขยับมาลงงานจริง โดยหลักๆ จะช่วยงาน Event ของบริษัท ด้วยความเป็นสโมสรกีฬา ทำให้มี Event เพื่อแฟนคลับและชุมชนอยู่เรื่อยๆ จัดเตรียมของที่ระลึก เรียงของที่ระลึกบนชั้นวางสำหรับจำหน่าย ช่วยรับแขกที่มาเยี่ยมชมสโมสร ประจำจุดลงทะเบียน และที่สนุกที่สุดคือการไปบรรยายเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยให้น้องๆ ในโรงเรียนประถมและมัธยม นอกจากนี้ยังมีงานแปลด้วยเรียกได้ว่าเป็นสองเดือนที่ได้ใช้ชีวิตแบบคุ้มค่าและรู้สึกเติบโตขึ้นมาก ภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย โดยเฉพาะด้านการฟังและพูด เพราะต้องใช้ในการเอาตัวรอดทุกวัน และนอกจากนี้ยังได้ประสบการณ์การทำงานกับคนญี่ปุ่น การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และแน่นอนว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาแบบเน้นๆ เลยเรื่องการปรับตัวรู้สึกว่าไม่ได้ยาก ด้วยความที่อยู่สาขา BJ จะได้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานกับคนญี่ปุ่นมาพอสมควร และตัวเองชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้ว เลยไม่ค่อยจะมีเรื่อง culture shock สักเท่าไหร่ คนที่บริษัทใจดีมาก คอยดูแลช่วยเหลือเราตลอดเลย บางครั้งก็ใจดีพาไปเที่ยว แรกๆ อาจจะมีความเกร็งๆ นิดหน่อย แต่ช่วงหลังเริ่มคุ้นชินและชิลขึ้นเวลาว่างส่วนใหญ่นั่งรถไฟออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะหรือไปเดินเที่ยวในเมือง บางทีนั่งรถไฟออกไปเที่ยวไกลหน่อยแบบที่ไปเช้าเย็นกลับ ก่อนไปฝึกงานได้ซื้อกล้องมือสองมาตัวหนึ่ง หอบหิ้วออกไปหัดถ่ายภาพเพลินๆ ช่วงที่ไปยังเป็นฤดูร้อน ตามสวนจะมีดอกไม้สวยๆ เพียบ โดยเฉพาะไฮเดรนเยียและลาเวนเดอร์ แสงสวยสมกับเป็นแดนอาทิตย์อุทัยอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฟินสุดๆ คือการเดินหาขนมใหม่ๆ ในร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาเก็ต บางทีจะมีไอศกรีมรสใหม่ๆ หรือขนมน่าอร่อยอื่นๆ ที่เรายังไม่เคยกิน สายหวานอย่างเราก็ไม่พลาดที่จะซื้อมาลองชิมส่วนเรื่องที่รู้สึกว่าอาศัยความพยายามมากที่สุดในการปรับตัวคือ ลองทำข้าวกล่องเบนโตะไปกินที่ทำงาน เดิมทีทำอาหารไม่ค่อยเป็น ค่อยๆ เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต จนตอนนี้เริ่มทำอาหารเก่งขึ้นมาบ้างแล้วหลังจบจากการฝึกงาน กลับมาเรียนเทอมสุดท้ายที่ TNI พอทราบว่าทางบริษัทรับเข้าทำงานด้วย ตื่นเต้นสุดๆ ตอนนี้กำลังเตรียมตัว และเตรียมเอกสารต่างๆตลอด 4 ปี TNI ให้โอกาสหลายอย่างที่ทำให้เติบโตขึ้นมากๆ ตั้งแต่การได้พบเจอเพื่อนๆ อาจารย์ รวมถึงพี่ๆ เจ้าหน้าที่ของสถาบันที่น่ารักทุกคน มีทุนการศึกษา การเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องเรียน แต่รวมถึงการออกไปดูงานภายนอกและการลงมือปฏิบัติจริง มีโอกาสทำโปรเจคไม่ซ้ำกันสักเทอม ทั้งวิชาบริหารธุรกิจและวิชาภาษาญี่ปุ่น จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการที่ได้ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ โดยศูนย์สหกิจฯ เพื่อนๆ และอาจารย์หลายท่านช่วยสนับสนุน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร การลงทะเบียนเรียน ไปจนถึงคอยถามไถ่สารทุกข์สุกดิบตลอดระยะเวลาการฝึกงาน ทำให้ไม่รู้สึกเหงาเลยนอกจากนี้ TNI ยังสนับสนุนทุนการศึกษาแบบให้เปล่า หรือที่เรียกว่าโดยสนับสนุนค่าหน่วยกิต 100 %, 50 % และ 25 % เป็นต้นไม่เพียงเท่านี้ ยังมีทุนและโครงการแลกเปลี่ยน เรียนต่อ ในระยะสั้นและระยะยาวกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่น กว่า 90 แห่ง อาทิได้แก่ในรูปแบบ University Recommedation ส่วนใหญ่จะเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอาทิ โครงการ Tohoku University (Colabs/ JYPE/ IPLA/ DEEP), Osaka University Maple Program, Chiba University J-PAC (Japanese studies course, International Liberal Arts Course) เป็นต้น หรือ JASSO Scholarship สำหรับการแลกเปลี่ยนเพื่อไปทำ Research Projects for short-term ของโครงการ NIT. Kushiro Collegeได้แก่ Osaka University หรือ Sasebo College Sakura Science (ระยะสั้น 7 วัน) สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าเดินทางที่ประเทศญี่ปุ่น ค่าอาหาร ค่าประกัน เป็นต้นและโครงการอื่นๆ ที่ไม่มีทุน MEXT หรือ JASSO จะเป็นการยกเว้นค่าเล่าเรียน (tuition fee: waived) เช่น Shinshu University, Tohoku Gakuin University (Japan Study Program, Economics & Japanese Program )เช่นทุน MOU ยกเว้นค่าเรียนและค่าหอพัก 100%, ทุน 75% และทุน 50%ยกเว้นค่าแรกเข้า และลดค่าแรกเข้าหอพัก 50% สำหรับหลักสูตร 1 ปีโดยได้รับทุนของ Nakashibetsu Town Scholarships ทั้งหมด 2 รายการ ทั้งทุนค่าแรกเข้า 100,000 JPY (ครั้งเดียว) และทุนรายเดือน 55,000 JPY ตลอดโครงการรายละเอียดทุนและโครงการแลกเปลี่ยน : https://www.tni.ac.th/home/exchange_programs