วิทยาลัยดุสิตธานี จับมือ Protocol Today และ The Diplomat Network พัฒนาทักษะการบริการระดับสากลให้นักศึกษา

“หลักปฏิบัติในการทำความเข้าใจมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบริการระดับสูง” Mr. Simon David Lloyd คณบดีคณะการจัดการการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าว “โดยเฉพาะการเข้าใจความคาดหวังของบุคคลสำคัญระดับโลกจะช่วยพัฒนาทักษะเฉพาะตัวให้กับผู้ประกอบการและผู้ทำงานในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการ ทั้งยังจะช่วยยกระดับการบริการภายในโรงแรมนั้นๆ ได้ ทั้งนี้เราต้องยอมรับว่าโลกปัจจุบันที่ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สบายๆ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้หรือแม้แต่เห็นการดำเนินการของพิธีสารทางการทูต ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ วิทยาลัยดุสิตธานีจึงหวังว่าจะมอบทักษะเฉพาะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาและทำให้พวกเขาแตกต่างจากผู้สำเร็จการศึกษาด้านการบริการคนอื่นๆ”ทางด้าน Ms. Adriana Flores, MA Executive Director of Protocol Today Holland กล่าวว่า “โลกาภิวัตน์กำลังเปลี่ยนแปลงโลกในทุกด้าน เศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจแบบผู้ประกอบการ ผู้นำและนักศึกษาจึงต้องพัฒนาทักษะที่เป็นสากลในการสร้าง รักษาและจัดการความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับผู้คนจากวัฒนธรรมและค่านิยมที่แตกต่างกันความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี The Diplomat Network และ Protocol Today Holland จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือระดับประเทศ และระดับนานาชาติด้วยงานกิจกรรม และการฝึกอบรมที่พัฒนา การดูแลภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการและบริษัทต่างๆ ด้วยความเชื่อมั่นว่า เราจะเชื่อมโยงค่านิยมวัฒนธรรม องค์กร และโลกของปัจเจกบุคคลเข้าด้วยกัน"ขณะที่นายพันธจักร ว่องปรีชา, CEO & Founder of The Diplomat Network กล่าวเสริมว่า“ความร่วมมือในวันนี้ถือเป็นปฐมบทใหม่ในการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนระหว่างสองประเทศ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการต้อนรับและการให้บริการ เช่น วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับโลก ผ่าน การฝึกอบรม การพัฒนา และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองประเทศ ความร่วมมือสามฝ่ายนี้ จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดการงานอีเว้นท์ และงานนานาชาติ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของระเบียบแบบแผนที่ได้มาตรฐานระดับสากลและหลักการทางการทูต เพื่อให้มั่นใจว่างานอีเว้นท์ต่างๆ จะดำเนินไปด้วยความแม่นยำ ถูกต้อง สมเกียรติ มีศักดิ์ศรี และปลอดภัยสูงสุด”การร่วมมือกันระหว่าง 3 องค์กรคือ วิทยาลัยดุสิตธานี Protocol Today และ The Diplomat Network ในครั้งนี้จึงถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการบ่มเพาะทักษะการบริการให้ผู้เรียนมีความพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมโลกในฐานะ Global citizen ที่มีคุณภาพต่อไป