วิทยาลัยดุสิตธานีขานรับการเติบโตธุรกิจท่องเที่ยว จัดมหกรรมจัดหางาน Hospitality Talent Fair 2024

ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวถึงที่มาของการจัดงานครั้งนี้ว่า “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการฟื้นตัวเร็วมากหลังโควิด จากนโยบายการเปิดประเทศของจีนและนโยบายการยกเว้นวีซ่าของภาครัฐ ซึ่งสวนทางกับแรงงานทักษะเฉพาะทางที่ยังขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการแย่งชิงแรงงานทั้งในมุมของการจ้างงานและในมุมของค่าตอบแทน โดยเมื่อต้นปีสมาคมโรงแรมไทยได้เผยตัวเลขว่า กว่า 60% ของโรงแรมทั่วประเทศยังเผชิญความท้าทายเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการและขีดความสามารถในการรองรับจำนวนลูกค้า ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอย่างแท้จริง นอกจากว่าที่บัณฑิตกว่า 600 คนของวิทยาลัยดุสิตธานีทั้งจากกรุงเทพฯ และพัทยาแล้ว เรายังเปิดโอกาสให้บัณฑิตจากสถาบันอื่น รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปภายนอกเข้ามาสมัครงานได้ด้วย”ได้รับการตอบรับจากธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาเปิดบูธรับสมัครเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน สปา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครือ Dusit International, IHG Group, CoMo Politan, Park Hyatt, Peninsula Bangkok, Qatar Airways รวมทั้งบริษัทที่ดำเนินงานด้านการส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศหลายแห่ง อาทิ American Learning Co., Ltd., IEE Thailand, I.E.O. Company Limited, IHappy Inter Education, Interchange Thailand นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานด้านการศึกษาต่อต่างประเทศเข้าร่วมงานด้วย เช่น Glion, Les Roches, B.H.M.S. Business & Hotel Management School, Switzerland, Ekthana Hospitality Education Services Co., Ltd., Swiss Education Group, International Trainee Network, LLC เป็นต้น“วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และการประกอบอาหาร” ดร.ประวีณากล่าวทิ้งท้าย “จึงเดินหน้าผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมบริการ และส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยงาน Hospitality Talent Fair 2024 ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุนความมุ่งมั่นของวิทยาลัยดังกล่าว”