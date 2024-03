นักเรียนต่างชาติเรียนต่อนิวซีแลนด์ 8 เดือนพุ่ง 43% ไทยติด 5 อันดับแรกรองจากจีน-อินเดีย-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้

นาง เพนนี ซิมมอนด์ส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาและทักษะ (Minister for Tertiary Education and Skills, Hon Penny Simmonds) ของนิวซีแลนด์ ได้เปิดเผยข้อมูลจำนวนนักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ในช่วง 8 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2023 พบว่ามีนักศึกษาต่างชาติจำนวนทั้งสิ้น 59,306 ราย ซึ่งคิดเป็นอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 43% เมื่อเทียบกับตัวเลขของปี 2022ในจำนวนนี้พบว่า นักศึกษาจากประเทศจีนลงทะเบียนศึกษาต่อมากเป็นอันดับ 1 เป็นจำนวน 36% รองลงมาคืออินเดีย 10% ญี่ปุ่น 10% เกาหลีใต้ 5% และไทย 4% ซึ่งจำนวนนักเรียนและนักศึกษาจากประเทศไทยติดอันดับอยู่ใน 5 อันดับแรก เติบโตจากก่อนมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไทยจัดอยู่ในอันดับ 7"จำนวนนักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาต่อในนิวซีแลนด์มากกว่า 59,000 ราย ในเวลาเพียง 8 เดือน เป็นการยืนยันว่านักศึกษาต่างชาติยังคงมองว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศจุดหมายปลายทางและเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่น่าดึงดูด โดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยซึ่งผู้เรียนอาจใช้เวลาเรียนเป็นเวลาหลายปี ได้มีนักศึกษาลงทะเบียนศึกษาต่อถึง 27,535 ราย ซึ่งจะฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตของจำนวนนักศึกษาได้อีก” นางซิมมอนด์ส กล่าวจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาต่อในนิวซีแลนด์เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2023 กับปี 2022 พบว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเกือบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 347% จาก 1,565 ราย เป็น 7,001 ราย รองลงมาคือในระดับโรงเรียนมีรายงานว่าเพิ่มขึ้น 114% จาก 5,925 ราย เป็น 12,662 ราย สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคเพิ่มขึ้น 32% จาก 4,955 ราย เป็น 6,560 ราย ส่วนระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 15% จาก 24,040 ราย เป็น 27,535 ราย และสถานประกอบการฝึกอบรมเอกชน เพิ่มขึ้น 13% จาก 5,000 ราย เป็น 5,671รายอย่างไรก็ตาม การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและในโรงเรียน ยังคงเป็นภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์สำหรับนักศึกษาต่างชาตินางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2023 จำนวนผู้ถือวีซ่านักเรียนจากประเทศไทยเติบโตขึ้นกว่า 150% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022“ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีนักเรียนต่างชาติไปเรียนต่อนิวซีแลนด์เพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงนักเรียนไทยที่ลงทะเบียนเรียน ภาษาอังกฤษ รวมถึงศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์” นางสาวช่อทิพย์ กล่าวเสริมนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เปิดกว้างทางการศึกษา ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จาก The Economist Intelligence Unit เป็นเวลา 3 ปีซ้อน ในการพัฒนาเด็กนักเรียนสู่อนาคตที่ดีที่สุดในโลก เนื่องจากระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อนักเรียนที่จบการศึกษาที่นิวซีแลนด์มีทักษะที่เหมาะสมกับโลกในอนาคตอีกด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz