ผงาดมิวสิคัลมัธยมปลายไทยแท้ แต่เต็มมาตรฐานสากล! “Break (Through) the Musical - ก้าวสุดท้าย ทลายกำแพง”

จากที่เคยยกละครเพลงดังๆ ระดับโลก เช่น West Side Story, Mamma Mia!, Hansel & Gretel the Opera มาแสดงแบบถูกต้องตามลิขสิทธิ์สากล จนวงการฮือฮาฝีมือนักเรียนมัธยมปลายกันมาแล้วหลายปี ครั้งนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (YAMP - Young Artists Music Program) ขอเลือกฉีกแนว ทะลุความคาดหมายทุกอย่าง และสร้างมิวสิคัลขึ้นใหม่จากศูนย์!ละครเพลง “Break (Through) the Musical - ก้าวสุดท้าย ทลายกำแพง” พูดถึงความท้าทายต่างๆ ในชีวิตเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ โดยมีอาจารย์ ชนิสสา เอี่ยมสุวรรณ หรืออาจารย์ใบเตย ซึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่าของ YAMP และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เอง รับหน้าที่ผู้กำกับการแสดงและผู้เขียนบทหลัก“Break (Through) เป็นละครซ้อนละครค่ะ ถ้าพูดสั้นๆ ก็คือนักเรียนม. ปลาย ร่วมมือลงแรงกันจัดละครโรงเรียนเรื่อง Cinderella สถานการณ์ทำให้ความขัดแย้งต่างๆ ในความเป็นวัยรุ่นชัดขึ้นมา เนื้อเรื่องมาจากการที่เราทำเวิร์คช็อปร่วมกับนักเรียน YAMP เพื่อจะหาความหมายและประเด็นที่อยากสื่อให้คนดูได้รับชมค่ะ ใช้เวลาตลอดทั้งเทอมแรกจนเกิดเป็นบทคร่าวๆ และเราก็แก้ซีน แก้เพลง แก้บท กันจนเกือบถึงวันเข้าโรงเลยค่ะ ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายกับทุกคนมากๆ”นอกจากจะได้ประเด็นเรื่องและตัวนักแสดง นักดนตรี มาจากเด็กๆ เอง เมเปิ้ล ศรุตา เจิมจุติธรรม ผู้แต่งเพลงของนักแสดงหลักก็ยังเป็นศิษย์เก่า YAMP แบบเพิ่งจบมาหมาดๆ เช่นเพลงนี้ที่มีเนื้อร้องแทงใจเหลือเกิน“กว่าจะถึงก้าวต่อไปต้องใช้เวลาเท่าไร อยากมีชีวิตที่เป็นตามใจ ต่อความฝันที่ได้วาดไว้ แต่เหมือนไม่เคยพอเลยสักที อยากทำให้ทุกวันเป็นวันที่ดี แต่แค่พรุ่งนี้ทำให้ดีมันยังยากเกินจะทำไหว..”เมเปิ้ลเล่าว่า “ละครแต่งใหม่เป็นเรื่องที่ยากมากครับ เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผลจะออกมาทางไหน ไม่มีตัวอย่างให้ดู ไม่มีแนวทางให้ตาม ตัวละครต้องถูกตีความมาจากประสบการณ์ส่วนตัว รู้สึกว่าเรื่องนี้มัน Break Through สมชื่อ ทุกคนในโปรดักชั่นได้ก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนพร้อมๆ กันแล้วครับ”ส่วนด้านงานดนตรี อาจารย์ปริญญ์ ปิญชาน์นันท์ ใจประสงค์ อาจารย์วิชาการประพันธ์เพลง และผู้กำกับดนตรีอธิบายว่า“เรื่องนี้เราใช้วง YAMP Combo มาร่วมเล่น เขียนและเรียบเรียงดนตรีให้มีความผสมผสานทั้งป๊อปกับเครื่องสายและเพอร์คัสชั่น เป็นลักษณะการรวมวงซึ่งจะแตกต่างไปจากงานมิวสิคัลสมัยใหม่ที่จะเน้นวงป๊อปไปเลย หรือสมัยเก่าที่จะเป็นออเคสตร้าเต็มวง ให้มีทั้งความฟังง่าย ติดหู แต่ก็โชว์ฝีมือนักดนตรีเต็มๆ ค่ะ”ละครเพลง Break (Through) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแสดงดนตรี YAMP Music Festival ประจำปี 2567 ในชื่อธีม “Your life, Your Music, Your Journey” ในปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 19 - 24 มีนาคมนี้ แต่ละวันจะมีการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจอันหลากหลายแนวดนตรีจากนักเรียนในทุกสาขา ทั้งกีตาร์ เปียโน เครื่องสาย เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เพอร์คัสชั่น วงดนตรีป๊อป แจ๊ส ดนตรีไทย และวงประสานเสียง สลับสับเปลี่ยนกันแสดงในหลายเวทีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ตามพล็อตเรื่องของ Break (Through) ยิ่งใกล้กำหนดแสดง Cinderella เข้ามาเท่าไร ความขัดแย้ง ความเครียด อารมณ์ ก็มากขึ้นเรื่อยๆ เท่านั้น ในชีวิตจริงของวัยรุ่น YAMP ที่กำลังเข็นเทศกาลดนตรีมาขึ้นเวทีก็เช่นกัน พวกเขาจะยอมแพ้ต่อแรงกดดันหรือจะก้าวผ่านมันไปอย่างไรบอกได้เลยว่าสายละครเพลงและสายดนตรีห้ามพลาด โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกวัยรุ่นที่ชอบเล่นดนตรี ชอบงานสร้างสรรค์บนเวที อยากให้เราแวะไปดู ไปรับพลังแห่งวัยรุ่น ไปร่วมสนับสนุน ร่วมภูมิใจและชื่นใจในอนาคตของเยาวชนสายดนตรีด้วยกันวันนี้วันเวลาแสดง: 19, 20, 22, 24 มีนาคม 19.00 น.สถานที่: หอแสดงดนตรี MACM วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาสำรองที่นั่ง: www.ticketmelon.com/yamp/yampmusicfestival2024 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ LINE: @186kbinc