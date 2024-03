กทม. ใช้ AI พยากรณ์อากาศ แจ้งเตือนประชาชนแม่นยำล่วงหน้า 3 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือกับ Mr.Chihito Kusabiraki CEO จากบริษัท Weathernews Inc. ประเทศญี่ปุ่น ในการเปิดใช้ระบบ AI Nowcast สำหรับการพยากรณ์ฝนล่วงหน้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร นายสมบัติ วรสินวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ร่วมหารือ ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหาน้ำท่วม คือปัญหาสำคัญของกรุงเทพฯ ซึ่งหากสามารถพยากรณ์พื้นที่ที่จะเกิดฝนตกหนักได้ล่วงหน้าก็จะสามารถเตรียมตัวรับมือได้ดีขึ้น โดยปัจจุบันเรามีเทคโนโลยี AI และ Super computer และความร่วมมือกับ Weathernews Inc. ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2566 ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีในการติดตามและพยากรณ์เรื่องของสภาพอากาศ ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการได้แล้ว โดยจะเป็นการพยากรณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ผ่าน AI เพื่อเสริมสมรรถภาพของเรดาร์ กทม. เดิมที่มีอยู่ 2 จุด คือ สถานีเรดาร์หนองแขม และสถานีเรดาร์หนองจอก ให้สามารถพยากรณ์ฝนได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า 3 ชม. ซึ่งจะทำให้กทม. สามารถแจ้งเตือนภัย เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมได้ดียิ่งขึ้น และนี่คือความก้าวหน้าที่ดีของกรุงเทพมหานคร โดยในขณะนี้ประชาชนสามารถ ทราบการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 3 ชม. ที่มีความแม่นยำ ผ่านทาง https://d3sh0jbs83nmpu.cloudfront.net/https://earlywarning.wni.com/และ https://earlywarning-monitor.wni.com/map/windสำหรับการใช้ AI พยากรณ์อากาศล่วงหน้าด้วยโครงการของ Weathernews Inc. จะเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม เฟซบุ๊ก โดย DDS จะใช้เนื้อหาที่จัดทำโดย Weathernews Inc. โพสต์ลงเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ที่ดำเนินการผ่าน DDS ของ Weathernews Inc. โดยจัดให้มีการเตือนล่วงหน้าเพื่อสามารถรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผ่านความร่วมมือกับสำนักการระบายน้ำ กทม.ให้มากที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในส่วนของการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Weathernews Inc. จะสร้างและใช้งานเว็บไซต์สภาพอากาศแบบเรียลไทม์ 24/7 สำหรับ DDS ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและดูเนื้อหาได้โดยตรงซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้างระบบขึ้นเพื่อรับมือกับปริมาณผู้ใช้งานและการเข้าถึงในช่วงสภาพอากาศเลวร้าย ขนาดนี้อยู่ระหว่างรองบประมาณเพื่อดำเนินการ