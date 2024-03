นักเรียนทุนนายกนิวซีแลนด์ PMSA แลกเปลี่ยนธุรกิจการเกษตร-วัฒนธรรมไทย

จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีสำหรับโครงการเอเชียนซัมเมอร์โปรแกรมแลกเปลี่ยนความรู้ ของนักศึกษาทุนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ (The Prime Minister's Scholarship for Asia; PMSA) แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทยและนิวซีแลนด์ โดยความร่วมมือของหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand : ENZ) ร่วมกับ สถาบันการศึกษาของไทยและนิวซีแลนด์ในปีนี้ยังได้มีการลงนามความร่วมมือ MOU แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยลินคอล์น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวหน้าภาควิชาธุรกิจการเกษตรและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยลินคอล์น (Prof. Christopher Gan, Head of Department, Faculty of Agribusiness and Commerce) ลงนามร่วมกับคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้แทนอธิการบดี) และผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดเผยว่า การศึกษาของนิวซีแลนด์มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงเป็นโอกาสที่ดีมากของน้องๆนักศึกษาทุน PMSA ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ในประเทศไทยครั้งนี้ที่ได้มาสัมผัสประสบการณ์จริง เยี่ยมชมสถานที่จริง นอกจากน้องๆจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านภาคธุรกิจการเกษตรที่ประเทศไทยมีความโดดเด่นในการเป็นเมืองเกษตรกรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและบริบทภาคธุรกิจการเกษตร(Agribusiness) ของนิวซีแลนด์นักศึกษาทุน PMSA ในปีนี้รวมทั้งสิ้น 33 คน แบ่งเป็นสองคณะ คือ มาจากมหาวิทยาลัยลินคอล์น (Lincoln University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของนิวซีแลนด์และมีความโดดเด่นทางด้านภาควิชาธุรกิจการเกษตร จำนวน 16 คน และจาก University of Auckland ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของนิวซีแลนด์อีก 17 คน โดยน้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการบรรยาย และการเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง อาทิที่ใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินในห้องปลอดเชื้อและเทคโนโลยีการเกษตรควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อปลูกผลผลิตคุณภาพสูงตลอดทั้งปีซึ่งเป็นผลผลิตจากชุมชน และเยี่ยมชมไร่องุ่นและโรงไวน์ GradeMonte ที่นครราชสีมา ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของนิวซีแลนด์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการผลิตไวน์คุณภาพและการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยจากสารเคมีในจังหวัดขอนแก่น ร่วมสัมผัสประสบการณ์ตรงที่วิสาหกิจชุมชนบ้านแพง เยี่ยมชมเรือนกระจกและสวนพฤกษศาสตร์ ปตท. จังหวัดระยอง เรียนรู้ป่าเขตร้อนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เรียนรู้การทอผ้าไหมไทยและเครื่องแต่งกายแบบไทยอีสานที่ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเข้าร่วม “Master Class” เรียนรู้วิธีทำอาหารไทย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประทับใจกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยกับการแต่งกายด้วยชุดไทยที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาชุมชนแห่งนี้เคยเป็นสถานที่กำจัดขยะ และได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนคาร์บอนต่ำที่เจริญรุ่งเรืองอันดับต้นๆของไทย โดยนักศึกษาล่องเรือชมวิถีชาวบ้านผ่านอุโมงค์ต้นจาก (ปาล์ม) ซึ่งเป็น "ปอดสีเขียว" ของชุมชน พร้อมเรียนรู้ศิลปะการมัดย้อมโดยใช้สีธรรมชาติที่สกัดจากพืชพรรณโดยรอบเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาแบบมอญแบบมืออาชีพที่บ้านดินมอญ พร้อมเยี่ยมชมวัดท้องถิ่น วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะเกร็ดหมู่บ้านที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคของอาเซียนในด้านแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยมีสวนตาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้เรียนรู้ศิลปะการเก็บน้ำตาล ทำขนมตาล และงานฝีมือแบบดั้งเดิมที่ทำจากใบตาลเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี และความเชื่อของชาวไทยทรงดำเรียนรู้ย่านประวัติศาสตร์ที่เผชิญกับความท้าทายสมัยใหม่ ผ่านเวิร์กช็อปแบบอินเทอร์แอกทีฟ อาทิ ขยะและการพัฒนาชุมชน จัดแสดงแนวคิดริเริ่มในการรีไซเคิลที่สร้างแรงบันดาลใจ และโรงละครชาตรีอันโด่งดัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมกล่าวว่า “การได้รับทุนการศึกษา PMSA และได้มีโอกาสเดินทางมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาคธุรกิจการเกษตรและแนวทางการทำธุรกิจการเกษตรต่างๆในประเทศไทยครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ทำให้ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการทำธุรกิจ ช่วยเพิ่มพูนความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างโอกาสการส่งออกที่สำคัญในนิวซีแลนด์ ที่มหาวิทยาลัยลินคอล์นเปิดกว้างมากทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลักสูตรใหม่ๆ ถึงแม้ว่า Lincoln University จะมีชื่อเสียงทางด้านสาขาธุรกิจการเกษตร แต่ยังมีสาขาวิชาอื่นๆ เช่น สาขาสิ่งแวดล้อม อสังหาริมทรัพย์ และสาขาอื่นๆ ที่ช่วยสร้างโอกาสและเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับผู้คนจำนวนมากที่ทำปริญญาธุรกิจเกษตรกรรม เพราะเป็นวิชาเลือกที่สามารถเลือกได้ ดังนั้นจึงมีโอกาสมากมายที่จะได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หลักสูตรใหม่ๆเปิดเผยว่า ตนมีความพยายามอย่างมาก ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนนักเรียนทุนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์มายังประเทศไทย ถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากที่ได้ออกไปชมสถานที่ต่างๆมากมาย ได้สัมผัสกับระบบในต่างประเทศที่แตกต่างกับที่นิวซีแลนด์ ได้ชมการเกษตรกรรมที่หลากหลายในฟาร์มแต่ละแห่ง และเห็นว่าฟาร์มของพวกเขาแตกต่างไปจากเราอย่างไร และพวกเขาสามารถเลี้ยงดูครอบครัวด้วยสิ่งที่พวกเขามีได้อย่างไร ชมวิถีชีวิต และชื่นชมว่าผู้คนที่นี่น่ารักและต้อนรับทุกคนเป็นอย่างดี ถือเป็นประสบการณ์ที่วิเศษมากๆครับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz