สธ.กาญจนบุรี วางระบบรักษาใหม่ ใช้ "เทเลเมด" ร่วมผ่าตัดวันเดียวกลับ ช่วยลดค่าเดินทางเข้าเมืองหลายครั้ง

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จ.กาญจนบุรี เป็นจังหวัดมีความแตกต่างของบริบทพื้นที่ ทั้งพื้นที่เมือง พื้นที่ชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน และพื้นที่เขา เช่น อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี ซึ่งการเดินทางเข้าเมืองต้องใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง บางพื้นที่ต้องเช่าเหมารถครั้งละ 2,500 บาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กาญจนบุรี จึงได้วางระบบเครือข่าย รพ.ในการให้บริการ เช่น การผ่าตัดในรูปแบบ One Day One visit One stop service “เริ่มที่อำเภอ เจอที่พหลฯ จนได้ตัดไหมในอำเภอ” ซึ่งเป็นการนำระบบ Telemedicine มารวมกับระบบบริการผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery)"การรับบริการจะซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจ LAB ผู้ป่วย ที่ รพ.ชุมชน จากนั้นพบแพทย์ รพ.อำเภอ พร้อมกับศัลยแพทย์/วิสัญญีแพทย์ รพ.พหลพลพยุหเสนา ซึ่งเป็น รพ.แม่ข่าย ผ่านระบบ Telemedicine เพื่อประเมินความพร้อม ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว และนัดหมายวันผ่าตัด หลังผ่าตัดจะมีกระบวนการดูแล ประเมินความพร้อม ก่อนส่งกลับมาพักฟื้นที่ รพ.ใกล้บ้าน และติดตามอาการใน 24 ,48 และ 72 ชั่วโมง พร้อมทั้งพบศัลยแพทย์เจ้าของไข้ผ่านระบบ Telemedicine ที่ รพ.อำเภอ ไม่ต้องเดินทางเข้าเมือง" นพ.ชลน่านกล่าวนพ.ชลน่านกล่าวว่า จ.กาญจนบุรี ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการนำเทคโนโลยีมาใช้ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เป็นการทำงานแบบ One Province One Hospital ที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จากปกติที่ผู้ป่วยจะต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่ รพ.ในเมืองประมาณ 4 ครั้ง ถึงจะได้รับการผ่าตัด ก็พบแพทย์เตรียมการผ่านระบบ Telemedicine แทน ก่อนเดินทางเพื่อไปรับการผ่าตัดครั้งเดียว ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยและญาติได้อย่างมากนอกจากนี้ ยังพัฒนาเครือข่าย Sky Doctor ช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในพื้นที่ห่างไกลได้รับการรักษาทันเวลา เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันมีทีมปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศ 4 ทีม ได้แก่ รพ.สังขละบุรี รพ.ทองผาภูมิ รพ.ค่ายสุรสีห์ และ รพ.พหลพลพยุหเสนา ช่วงปีงบประมาณ 2563-2566 มีการส่งต่อ 22 ราย เป็นผู้ป่วยวิกฤต 10 ราย ผู้ป่วยเร่งด่วน 12 ราย โดยส่งจากหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สุขศาลาบ้านจะแก สุขศาลาบ้านทิไล่ป้า สุขศาลาบ้านปางสนุก ไปยังหน่วยบริการทุติยภูมิ คือ รพ.สังขละบุรี และ รพ.ทองผาภูมิ และมีระบบประสานกับศูนย์ Refer รพ.พหลพลพยุหเสนา เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่เกินศักยภาพ