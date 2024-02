เตือน! ควันบุหรี่มือสอง อันตรายกับ "สัตว์เลี้ยง" ชี้โพรงจมูกสั้นทนพิษได้น้อย

สัตวแพทย์หญิงภาวิตา ลาวัณยกุล กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคติน ซึ่งเป็นสารพิษอันตรายต่อน้องหมาและน้องแมว ที่มีโพรงจมูกสั้นกว่ามนุษย์ ทำให้ได้รับสารนิโคตินได้ง่ายหากเจ้าของสูบบุหรี่ในบ้าน หรือแม้แต่สูบบุหรี่ใกล้ ๆ ในบริเวณเดียวกัน เพราะควันบุหรี่ที่จะติดบนเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน เมื่อสัตว์เลี้ยงได้สัมผัสก็จะได้รับอันตรายเช่นกัน โดยจะมีอาการไอ เหนื่อยหอบ คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว และแมวจะพบอาการได้เร็วกว่าสุนัขเพราะมีโพรงจมูกสั้นกว่า ตัวเล็กกว่า มีพื้นที่ในร่างกายน้อย อาจทนพิษได้น้อยกว่า พร้อมย้ำว่าหากผู้ที่เลี้ยงน้องหมาหรือน้องแมวยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ ควรสูบให้ห่างจากสัตว์เลี้ยง หรือเลือกสูบบริเวณนอกบ้าน เพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงได้รับสารนิโคตินโดนตรง แต่ดีที่สุดคือเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยงสัตวแพทย์หญิงจันทรอาภา วงศ์ประเสริฐ กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การสูบบุหรี่อันตรายต่อทั้งคนและสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ ที่ไม่สามารถพูดหรือสื่อสารให้เจ้าของรู้ได้ เมื่อรู้สึกระคายเคืองเมื่อได้รับควันบุหรี่ พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนที่เลี้ยงสัตว์หันมาให้ความสำคัญในเรื่องการเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและสัตว์เลี้ยง หากไม่สามารถเลิกได้ด้วยตนเอง สามารถขอรับคำปรึกษาได้ผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ได้ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เพราะจำเป็นต่อสัตว์เลี้ยงอย่างมาก โดยสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนกับกรมปศุสัตว์ ที่ออกหน่วยตามงานต่าง ๆ ได้ หรือจะติดต่อไปที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ที่ให้บริการฉีดวัคซีนก็สามารถไปรับบริการฉีดได้เช่นกันด้านนางสาวยุภา ประดับศรี ประธานสมาคม UCA Thailand by FFC กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้จัดงาน CAT EXPO มาหลายครั้ง แต่การจัดงานประกวดแมว The Prince & The Princess Cat Show 2024 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีความพิเศษกว่าทุกปี เพราะมีการให้ความรู้เรื่องบุหรี่กับสัตว์เลี้ยงว่าอันตรายอย่างไรจากกรมปศุสัตว์ ที่มาร่วมให้ความรู้และยังมีการฉีดวัคซีนให้ฟรีด้วย รวมถึงบูธของสายเลิกบุหรี่ 1600 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มาแนะนำช่องทางการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ เพื่อสื่อสารให้คนที่เลี้ยงสัตว์เข้าใจว่าบุหรี่อันตรายต่อสัตว์อย่างไร เป็นการปกป้องสัตว์เลี้ยงอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง“การสูบบุหรี่ไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้าน ก็ไม่ดีต่อสัตว์เลี้ยงและตนเองทั้งหมด ดังนั้นหากเลิกได้ก็ควรเลิก และปัจจุบันมีสิ่งที่เข้ามาช่วยลดความอยากบุหรี่ได้ หรือจะโทรเข้าสายด่วน 1600 เพื่อปรึกษาเลิกเรื่องการเลิกบุหรี่ก็สามารถทำได้ เพราะการเลิกบุหรี่ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเอง เพื่อคนรอบข้าง แต่เป็นการทำเพื่อสัตว์เลี้ยงของเราด้วย” นางสาวยุภา กล่าว