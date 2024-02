จี้คณบดีแพทยศาสตร์ ศิริราช-จุฬาฯ เลิกติดต่อ “เฟาซี” และ EHA ที่ให้ทุนวิจัยสร้างไวรัสอันตราย

วันนี้(23 ก.พ.) กลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ ได้ทำจดหมายเปิดผนึก ถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณี ความร่วมมือกับ “เฟาชี่” ผู้ต้องหาคดีอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ มีรายละเอียดดังนี้เชื้อโควิดเป็นฝีมือมนุษย์นั้นมีหลักฐานยืนยันชัดเจน นอกจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้ว ตอนนี้มีหลักฐานชัดเจนว่า ใครให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ใครพยายามปกปิดความผิดของตน และใครได้ผลประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวใครที่ว่า ก็คือนาย เฟาชี่ และพวกพ้อง Anthony Fauci หรือ นาย เฝ้าขี้นายคนนี้ แอบให้ทุนจาก NIH สนับสนุนงานวิจัย gain of function research งานวิจัยที่ทำให้เชื้อไวรัสของค้างคาว ติดต่อไปยังมนุษย์ได้ โดยให้ทุนกับ Wuhan Institute of Virology (WIV) ประเทศจีน Chinaนาย Fauci นี้ยัง ติดสินบน นักวิจัยอเมริกาให้เขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ว่า เชื้อไวรัสมาจากธรรมชาติไม่มีทางมาจากห้องแล็บ ทั้งที่ไม่มีข้อมูลใดๆสนับสนุน โดยมีการตบรางวัลให้ คนเขียนคนละเก้าล้านเหรียญ (9 million US$)นอกจากนี้นาย Fauci ยังพยายามปิดบังว่า ตนและพวกพ้องได้รับผลประโยชน์จากการขายลิขสิท์เกี่ยวกับ mRNA วัคซีนให้บริษัทยาถึง 350 ล้านเหรียญ ไม่มากมายอะไรแค่ หมื่นกว่าล้านบาทเองนอกจากนั้น Senate committee ของสหรัฐยังได้ทำการไต่สวนตาม URL link ที่แนบมาท้ายจดหมายนี้ และพบว่านาย Fauci ได้ให้เงินสนับสนุน Wuhan Institute of Virology (WIV) ในการทดลอง Gain of Function ซึ่งถูกหามม่ให้ทำจากรัฐบาลสหรัฐแล้วนอกจากนั้น แพทย์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันมากกว่า หนึ่งแสนนายยังได้ยื่นหนังสือต่อศาลสูงที่สหรัฐขอให้ดำเนินคดีต่อนาย Fauci เช่นเดียวกับนาย Elon Musk ที่ออก มาขอให้มีการลงโทษนาย Fauci #prosecute Fauci ผ่าน Twitterชัดเจนอย่างนี้ แล้วทำไมท่าน คณบดีและอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลถึงได้เชียร์นาย Fauci และ Gene Therapy mRNA อย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆปั่นกระแสความกลัว แถมปิดบังวิธีการรักษาดีๆ​นาย Fauci ได้ผลักดันวัคซีน mRNA ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อต่ำมาก และจากผลการวิจัยของบริษัทยาเอง ไม่สามารถบอกได้ว่า วัคซีน mRNA ชนิดนี้ สามารถป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงหรือป้องกันการเสียชีวิตได้ แต่กลับพบว่ามีงานวิจัยจากหลายสถาบันทางการแพทย์ ระบุว่า วัคซีน mRNA ทำให้มีอัตราการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็ก ภายหลังการได้รับวัคซีนชนิดนี้ โดยหลังจากที่ฉีดเข็มที่สองแล้ว มีสูงถึง 1 ใน 43 ราย ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตของเด็กจากการป่วยด้วยโรค Covid-19 ตามข้อมูลของกรมควบคุมโรคฯ มีเพียง ๑๒ คนในประชากรล้านคน รัฐบาลไทยโดย สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ได้จ่ายค่าชดเชยความสูญเสียที่เกิดจากการฉีดวัคซีนเป็นเงินสูงสองพันกว่าล้านบาท ที่สำคัญข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยังพบว่า อัตราการเสียชีวิตของคนไทยภายหลังจากที่มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนนี้ มีอัตราสูงขึ้นมากกว่าปกติอย่างมาก โดยในปีนี้คนไทยเสียชีวิตโดยรวมมากกว่าปีที่ผ่านมา และมากกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีย้อนหลังถึง 22% ทั้งที่อัตราการเสียชีวิตจากโควิดในปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา การเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น (excess death) นี้ยังพบในประเทศอื่นๆที่มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดด้วยผลการวิจัยในต่างประเทศพบว่า mRNA มีผลเสียต่อภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของมนุษย์โดยเฉพาะภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์ spike protein ที่สร้างยังทำให้เกิดการทำลายของเซลล์เยื่อบุผนังเส้นเลือด อันเป็นผลให้เกิดเกิดโรคร้ายแรง ต่างๆ อาทิเช่น ภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตัน, เส้นเลือดสมองอุดตัน, หัวใจวายเฉียบพลัน, กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ, ลิ่มเลือดอุดตัน, แท้งบุตร, ความพิการแต่กำเนิด, ไขสันหลังอักเสบ การแท้งบุตร เป็นหมันและอื่นๆอีกมากมาย โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร. สุจริต ภักดี อดีตผู้อำนวยการสถาบันจุลชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยไมนซ์ ได้อธิบายถึงกลไกที่ mRNA และสไปก์โปรตีน ไปทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ สรุปให้เข้าใจง่ายดังนี้1. สารพันธุกรรมในวัคซีน mRNA เมื่อฉีดเข้าร่างกาย จะเข้าสู่กระแสเลือด แล้วเข้าไปในเซลล์ผนังหลอดเลือด บังคับให้เซลล์ผนังหลอดเลือดสร้าง “สไปก์โปรตีน” หรือ โปรตีนหนาม เนื่องจากโปรตีนดังกล่าวเป็นโปรตีนของไวรัส ซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย ภูมิคุ้มกันของเราทั้ง T cell และ antibody B cell ก็จะโจมตีผนังเซลล์ที่ผลิตสไปก์โปรตีน ก็จะทำให้ผนังเส้นเลือดรั่ว เกิดลิ่มเลือดอุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เยื่อบุหัวใจอักเสบ หัวใจเต้นผิดปรกติ หัวใจวายเฉียบพลัน เส้นเลือดในสมองอุดตัน แตก หรือเกิดลิ่มเลือดอุดตันในปอด2. การอักเสบดังกล่าวในข้อ 1. ยังเกิดขึ้นกับเซลล์อื่นๆในร่างกาย ที่ถูกบังคับให้สร้างโปรตีนหนามหรือสไปก์โปรตีน เช่นกัน เป็นผลให้เซลล์เหล่านั้นถูกโจมตีโดยระบบภูมิคุ้มกันของตนเอง จนเกิดภาวะอักเสบทั่วร่างกาย รบกวนการทำงานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน3. นอกจากนั้นโปรตีนหนาม ยังไปรบกวนการทำงานของไขกระดูก ซึ่งมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ ภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์ โดยเฉพาะ T cell กลุ่ม cd 4, cd8, และ Nk cell ลดลง ระบบภูมิต้านทานก็จะตก โดยเฉพาะ cell Cd 4 ที่จะช่วยกันไม่ให้เกิด autoimmune ซึ่งเมื่อลดลงก็จะเกิดปัญหาการอักเสบต่างๆ นอกจากนั้นการ สร้าง T cell, B cell ขึ้นมาใหม่ ที่ไม่สมบูรณ์ ภูมิคุ้มกันก็จะลดลงอีก ในขณะที่ cd 8 กับ Nk cell ที่ช่วยต่อต้านควบคุมมะเร็ง ภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลง ก็จะทำให้โรคต่างๆที่เคยคุมอยู่ เช่น มะเร็งกำเริบขึ้น ประชาชนจำนวนมากจึงล้มป่วยด้วยมะเร็งมีภาวะ Turbo cancer ตรวจพบมะเร็งระยะท้ายทั้งที่ก่อนหน้านี้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี4. ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีน หรือ แอนตี้บอดี (Antibody) เป็นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิม แต่เชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา แอนตี้บอดีดังกล่าวนอกจากจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันการแพร่เชื้อ หรือ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้แล้ว ภูมิคุ้มกันเหล่านี้ยังทำให้อาการของโรคโควิดรุนแรงขึ้น เกิดสภาวะ antibody dependent enhancement (ADE) ช่วยให้เชื้อกลายพันธุ์เข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้น เกิดภาวะอักเสบรุนแรงขึ้นได้ปัจจุบันประเทศเดนมาร์ก ได้ระงับการฉีด mRNA vaccine ให้กับประชาชนของเขาแล้ว นอกจากนี้รัฐบาลหลายประเทศได้เริ่มกระบวนการสอบสวนฟ้องร้อง หลักฐานที่พบเชื้อไวรัสโควิดเป็นฝีมือของมนุษย์ การปกปิดความจริง การปิดบัง การรักษาที่ได้ผลเช่น Ivermectin, Hydroxychloroquine ฯลฯ การพยายามปกปิดผลข้างเคียงของวัคซีน การปกปิดผลการวิจัยของบริษัทยาเองที่พบว่า mRNA ทำให้เกิดความผิดปกติภายหลังที่ฉีดอย่างมากมาย ตลอดจนการที่ผู้บริหารบริษัทไฟเซอร์ ยอมรับว่าไม่ได้ทำการทดสอบว่า วัคซีนของตนสามารถป้องกันการติดเชื้อได้หรือไม่ด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี, ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, ก็ได้เคยเขียนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆไว้ในหนังสือแล้ว “กระชากหน้ากากธุรกิจยาข้ามชาติ” ซึ่งข้าพเจ้า และคณะผู้ร้อง ได้เคยนำเสนอ คัดค้าน เรื่องการฉีดวัคซีนดังกล่าวต่อกระทรวงสาธารณะสุข และสำเนาส่งถึงท่านประธานองคมนตรีแล้ว แต่ไม่ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงสาธารณะสุข แต่ประการใดจึงกราบเรียน ขอให้หยุดยั้งการทดลองทางชีวภาพ และการติดต่อกับกลุ่มนาย Anthony Fauci ,EcoHealth Alliance ซึ่งได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย Gain of Function ต่อสถาบัน Wuhan Institute of Virology ตัดต่อทางพันธุกรรม สร้างเชื้อ Corona Virus ที่มีอันตรายสูง แล้วปล่อยออกมาทำให้มีประชาชนเจ็บป่วยล้มตายด้วยจุดประสงค์ที่จะให้บังคับใช้ Gene Therapy mRNA injection ที่ยังไม่ได้ผ่านการทดลองอย่างปลอดภัย ทำให้ประชาชนโดนพิษของวัคซีนเป็นจำนวนมากและ ทำให้เชื้อกลายพันธุ์ไม่รู้จบเพื่อขายวัคซีนไปเรื่อยๆ เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของประเทศชาติด้วยตวามเคารพอย่างสูง(134) Ingraham: This is a scandal of monumental significance - YouTube(134) 'Is That Accurate?': Jim Jordan Calls Out Dr. Fauci On Lab Leak Using His Own Correspondence - YouTube(134) Rand Paul Confronts Fauci With Video Of His Own Past Statements On Natural Immunity - YouTube(135) JUST IN: Rand Paul Directly Confronts Top Biden Official On Funding Virus Studies In China - YouTube(135) 'I Think We Should Read This...': Marjorie Taylor Greene Hammers Fauci With COVID-19 Timeline - YouTube(135) Former CDC Director Robert Redfield: Why I Believe COVID-19 Came From Lab Leak - YouTube(135) 'Do You Support The Declassification Of All Information Relating To The Origins Of The Covid Virus?' - YouTube(135) 'Are You An Advocate For A Moratorium On Gain-Of-Function Research?': Wenstrup Questions Ex-CDC Dir. - YouTube(135) Hagerty Grills Vivek Murthy: ‘Do You Think It’s Extremely Unlikely That COVID Came From A Lab Leak?’ - YouTube(135) 'Do You Think Dr. Fauci Intentionally Lied Under Oath?': Ex-CDC Director Gives Bombshell Testimony - YouTube(135) 'Did Dr. Fauci Ever Explain To You Why He Didn't Believe The Virus Came From The Wuhan Lab?': Lesko - YouTube(135) Dr. Fauci Got Caught With His Hand 'In The Cookie Jar': GOP Lawmaker - YouTube(135) JUST IN: Rand Paul Responds To Vote To Declassify Origins Of COVID-19 Pandemic - YouTube(158) JUST IN: Rand Paul Directly Confronts Top Biden Official On Funding Virus Studies In China - YouTube(158) Watch Jim Jordan has IMPRESSIVE 'Fauci's email' show over 'China relationship'...Biden SHUTS UP - YouTube(158) 'We May Well Have Funded This!': Rand Paul Alleges US Money Funded China's Gain-Of-Function Research - YouTube(158) Rand Paul Hammers Moderna CEO Over COVID Vaccines - YouTube(207) 'I Think We Should Read This...': Marjorie Taylor Greene Hammers Fauci With COVID-19 Timeline - YouTubeเข้าดูลิงค์ท้ายข้อความได้ในจดหมายนี้