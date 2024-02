เอไอที Open House “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” ร่วมสร้างนักนวัตกรรมไทยรุ่นใหม่ ก้าวสู่ผู้นำทางวิศวกรรมในภูมิภาคเอเชีย

ศาสตราจารย์ ซังงาม เชรตทา (Prof. Sangam Shrestha) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (School of Engineering and Technology) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานด้วยความยินดี และยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดบ้านในครั้งนี้ ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาได้สำรวจหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมกับเหล่าคณาจารย์ โดยนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานสามารถขอคำปรึกษาจากอาจารย์ของสถาบันได้อย่างเต็มที่ เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับเส้นทางการศึกษา ก่อนก้าวสู่อนาคตของตนเองได้อย่างมีเป้าหมายภายในงานยังมีโชว์เคสของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (School of Engineering and Technology) ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (Civil & Infrastructure Engineering) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communications Technologies) และ วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม (Industrial Systems Engineering) จากการที่นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทำให้ได้รับประสบการณ์เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในแต่ละสาขาวิชา และพบกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เอไอที (AIT) ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบความรู้พร้อมประสบการณ์จากการเรียนรู้เชิงปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม ผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสได้เข้าถึงโครงการวิจัยที่ล้ำสมัย รวมถึงเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ โครงการเชิงนวัตกรรมต่างๆ ของสถาบันเอไอทีอีกด้วย อาทิเช่น โครงการเชิงนวัตกรรม การจัดแสดงระบบสัมผัสสำหรับผู้พิการทางสายตา ชุดโครงกระดูกภายนอกที่ขับเคลื่อนโดยตัวกระตุ้นไฮดรอลิก และหุ่นยนต์ปรับสมดุลอัตโนมัติ เป็นต้นนอกจากนี้ Research Centers ของสถาบันเอไอทีเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาและผู้ร่วมงาน ได้แก่ Artificial Intelligence (AI) Center, AIT Solutions, Global Water and Sanitation Center (GWSC), AIT Special Degree Programs และ AIT Entrepreneurship Center เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้พบกับโอกาสที่หลากหลายภายในสถาบันเอไอที (AIT) ที่พร้อมส่งมอบโอกาสด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยรุ่นถัดไปสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่: https://ait.ac.th/school/school-of-engineering-and-technology/