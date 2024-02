"ชลน่าน" เผย สธ.เตรียมออกแถลงการณ์ปม "แท่งย้วยสีขาว" หลังฉีดวัคซีน mRNA ด้านศูนย์จีโนมชี้ พบได้บ่อยหลังชันสูตรศพ

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊ก กรณีพบ "แท่งย้วยสีขาว" (White Clot) คล้ายหนวดปลาหมึก ในคนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิด mRNA และตั้งคำถามเป็นไปได้หรือไม่ที่วัคซีนก่อให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือด จนนำไปสู่การตายอย่างกะทันหัน ว่า ขณะนี้คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ หรือกรรมการวัคซีนมีการประชุมพิจารณาอย่างรอบคอบ และจะมีการออกแถลงการณ์อย่างชัดเจนทางด้านวิชาการ ข้อเท็จจริงต่อเรื่องนี้ ส่วนที่มีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียอยู่ตอนนี้ ก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ออกมาให้ความเห็นขอสมควร เช่น สถาบันนิติเวช ศูนย์จีโนม รพ.รามาธิบดี ข้อมูลก็ปรากฏชัดตามนั้นถามว่า ได้รับรายงานหรือไม่ว่า ขณะนี้ไทยมีสต๊อกวัคซีนป้องกันโควิดเหลือเท่าไร นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานว่า เหลือกี่โดส แต่ตอนนี้กำลังดูรายละเอียดว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเกี่ยวกับสัญญาที่มีอยู่ตอนนี้ด้านศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ “Center for Medical Genomics” ระบุว่า การพบลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดของศพมีสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือไม่นั้น มีวิดีโอยูทูปที่ชื่อ "เสียชีวิตกะทันหัน 2022 (died suddenly 2022)" เผยแพร่สะพัดบนโซเชียลมีเดียเมื่อปี 2565 หรือ 2 ปีที่แล้ว โดยอ้างว่าพบลิ่มเลือดหลังการชันสูตรศพเป็นหลักฐานสำคัญแสดงให้เห็นว่าฝ่ายหนึ่งมีแผนลดจำนวนประชากรโลก โดยใช้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แต่ไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้วิดีโอดังกล่าวนำเสนอว่า มีผู้ฉีดยารักษาศพและผู้อำนวยการงานศพจำนวนหนึ่งเปิดเผยว่า พบลิ่มเลือดขนาดใหญ่ในศพ ถือเป็นความผิดปกติที่ไม่เคยพบมาก่อน และคาดว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้หักล้างคำกล่าวอ้างเหล่านี้ โดยระบุว่า ลิ่มเลือดดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นลิ่มเลือดที่พบบ่อยหลังการชันสูตรพลิกศพสมาคมผู้อำนวยการงานศพแห่งชาติ (สหรัฐ) เน้นย้ำว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านงานศพและฉีดยารักษาศพไม่มีคุณสมบัติที่จะสรุปผลเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิดและลิ่มเลือดวิดีโอดังกล่าวยังรวมถึงฟุตเทจที่นำมาจากวิดีโอการศึกษาทางการแพทย์ที่โพสต์บน YouTube ในเดือนเมษายน 2019 ซึ่งแสดงให้เห็นขั้นตอนที่เรียกว่าการผ่าตัดเอาหลอดเลือดอุดตันในปอด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แต่อย่างใดองค์กรอิสสระ FactCheck ได้ตรวจสอบคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วพบว่า “เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (fake news)” ทั้งนี้ FactCheck เป็นองค์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและไม่แสวงหากำไรมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดระดับหรือผลกระทบของการหลอกลวงและการสร้างความสับสนทางการเมืองในสหรัฐฯ Factcheck ตรวจสอบความถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่กล่าวโดยบรรดานักการเมือง หรืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในสหรัฐ ในรูปแบบของโฆษณาทางทีวี การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ การสัมภาษณ์ และการเผยแพร่ข่าว เป้าหมายของ Factcheck คือเพิ่มความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนชาวอเมริกันล่าสุดนายทหารสหรัฐนอกราชการ Thomas Haviland ได้นำเสนอข้อมูลลักษณะดังกล่าวอีกครั้ง โดยการจัดทำโพลที่ไม่แสดงแหล่งอ้างอิง สอบถามไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉีดยารักษาศพ และส่งข้อมูลที่สรุปได้ไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสหรัฐ กล่าวคือ US NIH, US CDC ให้พิจารณาถึงความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด 19 รวมทั้งให้สัมภาษณ์ในรายการของ Dr. John Cambell อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของอังกฤษในด้านสุขภาพ มียอดผู้เข้าชมถึง 1,462,545 ครั้ง ตั้งแต่ 8 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมาสำหรับในไทยหากประสงค์จะตรวจสอบการเกิดลิ่มเลือดขนาดใหญ่ในหลอดเลือดจากศพในช่วงเวลาที่ผ่านมาสามารถทำโพลสอบถามผู้ที่มีหน้าที่ฉีดยารักษาศพได้เช่นกัน โดยอาจพิจารณาสอบถามว่าก่อนปี 2019/2562 พบลิ่มเลือดในหลอดเลือดของศพหรือไม่ (ยังไม่เกิดการระบาดของโควิด 19)ปี 2020/2563 พบลิ่มเลือดในหลอดเลือดของศพหรือไม่ (ไวรัสอู่ฮั่นและไวรัสอัลฟา ระบาด ยังไม่มีวัคซีนใช้)ปี 2021-2022 /2564-2565 พบลิ่มเลือดในหลอดเลือดของศพหรือไม่ (มีการระดมวัคซีนโควิด 19 มีผู้เข้ารับการฉีดถึง 80%)ปี 2023/2024 พบลิ่มเลือดในหลอดเลือดของศพหรือไม่ (มีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ลดลง) หากพบมีมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับปี 2021-2022