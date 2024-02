พบกับหลักสูตรนานาชาติที่ดีที่สุดจากอังกฤษที่งาน Open House ร.ร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) 11-21 มี.ค.นี้

admission@sis.edu

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ เตรียมจัดงาน Open House ในวันที่ 11 - 21 มีนาคม 2567 ที่วิทยาเขตกรุงเทพฯ ถนนวิภาวดี ภายในงานเด็ก ๆ และผู้ปกครองจะได้ทำความรู้จักกับหลักสูตรนานาชาติจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาให้พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมในทุกช่วงวัย ปลูกฝังการเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learner)ภายในงานผู้ปกครองและครอบครัวจะได้สำรวจ New Campus, พบปะพูดคุยกับคุณครูและนักเรียน โดยมีครูใหญ่และหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ดังนี้Mr. John Rolfe, Principal ครูใหญ่Mr. Robert Bendall, Head of Primary หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาMr. Neil Hayward, Head of Secondary หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ามกลางบรรยากาศโรงเรียนที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ พร้อมรับส่วนลดพิเศษภายในงาน https://bit.ly/42opoEC *จำนวนจำกัดนอกจากนี้ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ ยังจัดการสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนช่วงอายุ 16-18 ปี เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้น Sixth Form ในปีการศึกษา 2024-2025นักเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบแข่งขันได้ที่: https://bit.ly/49jwBIh 02 513 0270998 Vibhavadi-Rangsit road https://bit.ly/3H9scw3