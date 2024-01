OASIS HEALING ASIA เปิดตัวศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวมแห่งแรกในประเทศไทย

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) คาดการณ์ว่า อัตราการเกิดโรคมะเร็งทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 70% ภายในปี 2030 โดยภูมิภาคเอเชียเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุด OHA จึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว พร้อมมุ่งมั่นที่จะนำแนวทางการรักษาที่พิสูจน์ผลแล้วมาสู่เอเชีย รวมถึงวางแผนขยายศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวมทั้งในประเทศไทยไทยและทั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อมุ่งรับมือกับวิกฤติโรคมะเร็งที่จะส่งผลต่อประชากรกว่า 3.5 พันล้านคนในอนาคตนายวศิน ดลรึเดช ผู้ร่วมก่อตั้ง โอเอซิส ฮีลลิ่ง เอเชีย กล่าวว่า “การเปิดตัว โอเอซิส ฮีลลิ่ง เอเชีย นับเป็นก้าวสำคัญของการรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาค ไม่เพียงแค่สำหรับประเทศไทย แต่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกทั่วทั้งเอเชีย โดยเป็นการนำเสนอแนวทางการรักษาแบบปฏิวัติ ผ่านศาสตร์ที่เคารพภูมิปัญญาของธรรมชาติ และเสริมพลังให้ผู้ป่วยควบคุมสุขภาพของตนเอง เรามองเห็นอนาคตที่โรคมะเร็งไม่ใช่ ‘ศัตรูที่น่าหวาดกลัว’ แต่เป็นความท้าทายในการทำความเข้าใจ และเคารพกฎของธรรมชาติที่ก่อให้เกิดโรค และการรักษามะเร็งจะไม่ใช่การต่อสู้ที่เจ็บปวดเสมือนการสู้รบในสนามรบอีกต่อไป แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะกลับไปสู่ธรรมชาติ”โอเอซิส ฮีลลิ่ง เอเชีย เปรียบเสมือนแสงแห่งความหวัง ผ่านแนวทางการการรักษาที่ผสานความเจริญก้าวหน้าของแพทย์แผนปัจจุบันเข้ากับศาสตร์ทางเลือก และการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกำจัดมะเร็งและกลับคืนสู่สุขภาพที่สมบูรณ์ โปรแกรมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวมของ OHA ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างพิถีพิถันโดย นายแพทย์โทมัส โลดี้ (Dr. Thomas Lodi, MD, MD(H)) ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งแบบองค์รวมระดับโลก ผู้ร่วมก่อตั้ง และหัวเรือแนวคิดแห่ง โอเอซิส ฮีลลิ่ง เอเชียนายแพทย์โทมัส โลดี้ ทุ่มเทการคิดค้นและส่งเสริมพลังให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมานานกว่า 38 ปี ผ่านโปรแกรมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวม ซึ่งผสานศาสตร์ทางเลือกและการรักษาแผนปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกัน โปรแกรมนี้มุ่งเน้นการรักษาความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแนวทางนี้ถือกำเนิดตั้งแต่ปลายปี 1990 และเป็นที่มาถึงการก่อตั้ง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง An Oasis of Healing ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ในปี 2004 ซึ่งประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยด้วยแนวทางแบบองค์รวม (holistic) ปลอดสารพิษ (non-toxic) และการปรับแต่งทรีตเมนต์รักษาเฉพาะบุคคล (personalized treatment approach)“ปรัชญาของเราคือการเคารพกฎแห่งชีวิตและอาศัยพลังธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในการรักษา ร่างกายมีความสามารถในการรักษาตัวเองโดยกำเนิด และเป้าหมายของเราคือการช่วยพัฒนาศักยภาพนี้ผ่านความสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ” นายแพทย์โทมัส โลดี้ กล่าวในฐานะหัวหน้าที่ปรึกษาด้านมะเร็งแบบองค์รวมและเวชศาสตร์ของ โอเอซิส ฮีลลิ่ง เอเชีย1.: เสาหลักนี้นับเป็นการปรับสภาพแวดล้อมภายใน เปลี่ยนแปลงสารเคมีในร่างกายให้ไม่เหมาะสมกับการเติบโตของเซลล์มะเร็ง ด้วยความเข้าใจกลไกของโรคมะเร็ง โอเอซิส ฮีลลิ่ง เอเชีย จึงใช้การรักษาเฉพาะจุดเพื่อปรับภูมิประเทศภายในร่างกายของคนไข้ ส่งผลให้เซลล์มะเร็งไม่อาจเจริญเติบโตได้2.: แทนการโจมตีแบบไม่ตรงจุด โอเอซิส ฮีลลิ่ง เอเชีย ใช้การรักษาแบบเมตาบอลิซึม (metabolic therapies) ซึ่งอาศัยความแตกต่างทางชีวภาพและสารเคมีของเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ สาร "ที่มีความฉลาด" ที่คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน เช่น วิตามินซี (vitamin C) เคอร์คูมิน (curcumin) เควอซิทิน (quercetin) โอโซน (ozone) และอาร์ทิซูเนต (artesunate) จะโจมตีมะเร็งโดยเฉพาะ ปล่อยให้เนื้อเยื่อปกติปลอดภัย วิธีการที่แม่นยำนี้ลดผลข้างเคียงและเสริมสร้างการรักษา3.: เสาหลักที่สำคัญที่สุด มุ่งฟื้นฟูระบบป้องกันโรคสำคัญ เซลล์มะเร็งมักกดทับระบบภูมิคุ้มกันแล้วสร้างเกราะป้องกันตัวของมัน โอเอซิส ฮีลลิ่ง เอเชีย ใช้การรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อทลายเกราะนี้ โดยกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกัน และฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้กับมะเร็งตามธรรมชาติ เมื่อระบบภูมิคุ้มกันตื่นขึ้น การรักษาจากภายในที่แท้จริงจึงเป็นไปได้ภายใต้หลักการสำคัญ 3 ประการ โอเอซิส ฮีลลิ่ง เอเชีย นำเสนอโปรแกรมและการรักษาหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การรักษามะเร็ง (cancer treatment) การป้องกันโรคมะเร็ง (prevention) การป้องการกลับมาของมะเร็ง (reversal) การฟื้นฟูผู้ป่วย (recovery) ส่งเสริมสุขภาพจิต (mental well-being) คอร์สโรงเรียนแห่งชีวิต (School of Life) การบำบัดสนับสนุน (supportive therapies) การดีท็อกส์ (detox therapies) การรักษาฮอร์โมน (hormone therapies) สร้างภูมิคุ้มกัน (immune therapies) การออกกำลังกาย (physical movement) และการให้สารน้ำทางหลอดเลือด (IV therapies)นอกจากนั้น โอเอซิส ฮีลลิ่ง เอเชีย ยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในเรื่องสุขภาพที่ทุ่มเทในการรักษาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล นักบำบัด นักโภชนาการ ปรมาจารย์โยคะและการนั่งสมาธิ และอีกมากมาย ทุกคนล้วนมีพันธกิจร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ป่วยฟื้นฟูสุขภาพ นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญของทุกคนในทีม ทาง OHA ยังมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย ให้ได้รับคำแนะนำแบบองค์รวม การสนับสนุนทางอารมณ์ และการให้คำแนะนำด้านไลฟ์สไตล์ เพื่อเสริมพลังให้พวกเขามีส่วนร่วมในการรักษาอย่างแท้จริงอาจารย์ซานจิฟ ชาตุรเวดี (Master Sanjiv Chaturvedi) หัวหน้าแผนกสุขภาพจิตและอาจารย์สอนโยคะบำบัดของ โอเอซิส ฮีลลิ่ง เอเชีย ได้แบ่งปันประสบการณ์อันล้ำค่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและปราศจากโรคมะเร็งว่า "โยคะและสมาธิมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพโดยรวม ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ผู้คนจึงสามารถเพิ่มความยืดหยุ่น ลดความเครียด และสร้างสภาพแวดล้อมภายในร่างกายให้ไม่เอื้อต่อการเกิดโรคมะเร็ง"ด้าน เชฟเบน ฟลาวเวอร์เดย์ (Chef Ben Flowerday) หัวหน้าเชฟของ โอเอซิส ฮีลลิ่ง เอเชีย ย้ำถึงความสำคัญของเรื่องโภชนาการไว้ว่า "อาหารที่เรารับประทานเป็นปัจจัยพื้นฐานของสุขภาพ การเลือกสรรอาหารออร์แกนิกและยั่งยืน รวมถึงการรับประทานอาหารมังสวิรัติ ไม่เพียงส่งเสริมสุขภาพกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความแจ่มใสของจิตใจและความสมดุลทางอารมณ์อีกด้วย นี่คือรากฐานสำคัญในการป้องกันและเอาชนะความท้าทายด้านสุขภาพ รวมถึงโรคมะเร็ง"