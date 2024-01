“หมอธีระวัฒน์” เผยความจริงต้นตอที่มาโควิด พร้อมแจงละเอียดยิบเหตุยุติวิจัยไวรัสค้างคาว

โควิดความจริงที่ถูกเปิดเผย (ตอนที่ 4)

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขียนบทความเรื่อง “โควิดความจริงที่ถูกเปิดเผย” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นตอที่มาของไวรัสโควิด-19 ที่ได้จากการศึกษาวิจัยของต่างประเทศ รวมทั้งการไต่สวนของสภาคองเกรสของสหรัฐฯ รวมทั้งให้รายละเอียดเกียวกับการยกเลิกโครงการและยุติการรับทุนจากต่างประเทศในการทำวิจัยเรื่องไวรัสจากค้างคาวและสัตว์ป่าและการตัดต่อพันธุกรรม เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงหากไวรัสหลุดออกสู่ภายนอก แต่กลับถูกคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องราวมากมายที่เราต้องทราบ ถึงที่มาของการเกิดโรคระบาดโควิดทั่วโลกและทำให้คนเสียชีวิตหลาย 10 ล้านคน และมีภาวะแทรกซ้อนติดตามต่อมามากมายมหาศาลทั้งนี้ เพื่อหาคนรับผิดชอบ มีใครได้รับผลประโยชน์ มีการสืบสวนและสอบสวนในหลายประเทศรวมทั้งในรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งกลายเป็นต้นตอของเรื่องโควิด และเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ต้องไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านี้ซ้ำลำดับเหตุการณ์เหล่านี้มาจากศูนย์ของเราที่อยู่ในวงจรนี้ และหลังจากที่ได้เริ่มรับทราบความจริง จึงได้ยุติ อย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ ความร่วมมือกับสหรัฐ ผ่านทางกระทรวงกลาโหม DARPA BTRA NIH NIAID USAID และองค์กร EcoHealth alliance ซึ่งเชื่อมโยงกับทั้งหมด และที่นี้ การกล่าวถึงองค์กรใดๆ จะหมายถึงเครือข่ายนี้ทั้งหมดความเชื่อมโยงเหล่านี้ ยังเกี่ยวพันกับทุนที่ให้กับสถาบันวิจัยไวรัสอู่ฮั่น ย้อนหลังไปถึง 10 ปีก่อนหน้าการเกิดโควิด จากการเปิดเผยในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 ห้องชีวนิรภัยระดับสี่ของอู่ฮั่นนั้น ตั้งขึ้นได้จากฝรั่งเศสออกแบบ แคนาดาส่งตัวอย่างไปไวรัสร้ายแรง และได้ทุนจาก NIAID สหรัฐฯ โดยมีการวิจัยสร้างไวรัสร้ายแรงต่างๆ รวมทั้ง ไวรัสกลุ่มโคโรนา (ซึ่งโควิด อยู่ในกลุ่มนี้)โดยมีรายงานความบกพร่องในระบบความปลอดภัยมาตลอดปี 2016 กระทรวงพลังงานสหรัฐ ได้เตือน NIH ถึงการปฏิบัติการ ปรับแต่งไวรัส แต่ไม่ได้รับการตอบสนองเดือนตุลาคม 2017 เจ้าหน้าที่จาก NIAID ได้มาที่สถาบันวิจัยไวรัสอู่ฮั่น และได้รับรู้ถึงกระบวนการปรับแต่งไวรัส Ebola และ ความไม่พร้อมของห้องชีวะนิรภัยระดับสี่โดยได้แจ้ง F Gray Hadley NIAID รวมทั้งสถานทูตสหรัฐฯ กรุงปักกิ่งในวันที่ 19 มกราคม 2018 แต่ในวันที่ 31 มีนาคม 2019 เจ้าหน้าที่จากประเทศแคนาดาจาก Toronto, Pearson, International Airport เที่ยวบิน AC 031 ได้นำตัวอย่างไวรัส Ebola 12 สายพันธุ์เป็นจำนวน 24 หลอดและไวรัสนิป้าห์เป็นจำนวน 6 หลอด ใส่ในภาชนะน้ำแข็งแห้ง 33 ปอนด์โดยส่งมาจากห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับสี่ ที่ WinnipegDan Brouillette Deputy Secretary กระทรวงพลังงานได้เตือน Fauci ถึงการที่ช่วยสถาบันไวรัสอู่ฮั่น ในการวิจัยไวรัสโคโรนา จะเสี่ยงต่ออันตรายและจะกลายเป็นการคุกคามทางทหาร และไม่ได้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาอย่างเดียวที่สถาบันไวรัสอู่ฮั่น แต่ยังรวมถึงการวิจัยที่หน่วยงานสหรัฐร่วมมือปฏิบัติกับกลุ่มอื่นๆ ในประเทศจีนทั้งนี้ มีการสัมภาษณ์มากกว่า 60 คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ รวมทั้งมีหลังจากการแพร่ระบาดโควิด ในปี 2019 ในเดือนกรกฎาคม 2023 USAID NIH ได้ยุติ โครงการ 125 ล้านเหรียญ DEEP VZN (discovery and extrapolation of emerging pathogens Viral Zoonoses) ซึ่งรวบรวมไวรัสจากสัตว์ป่าและค้างคาวจากที่ต่างๆ ทั่วโลกและเพื่อคาดคะเนว่าไวรัสตัวไหนจะก่อให้เกิดการระบาดทั่วโลก และยุติการให้ทุนต่อสถาบันวิจัยไวรัสอู่ฮั่นในปัจจุบัน และต่อเนื่องไปถึงอีก 10 ปีบันทึกฉบับจริงถึงผู้อำนวยการ สถาบัน วิจัยไวรัสอู่ฮั่น วันที่ 17 กรกฎาคม 2023 ยุติการให้ทุนและต่อเนื่องไปอีก 10 ปี มีการเปิดเผยชัดเจนจากรัฐสภาทั้งนี้และสาเหตุสำคัญที่ยุติ ก็คือ การกระทำผิดทางวิจัยทั้งนี้ บันทึกมีสำเนาส่งถึง ด็อกเตอร์ Zhengli Shi ที่ทราบในนาม Bat Lady ด้วยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2023 มีการเปิดเผยถึงนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันไวรัสอู่ฮั่น ที่น่าจะมีส่วนในการระบาดของโควิด เสียชีวิตโดยตกจากตึกของสถาบันที่มีชื่อโดยมีผลงานตีพิมพ์กว่า 360 ชิ้นและคิดค้นยารักษาที่ผ่านการรับรองจาก อย. สหรัฐ 7 รายการ และถือสิทธิบัตร 90 รายการ และเชี่ยวชาญ ด้าน RNA เทคโนโลยี เป็นคนแรกๆ ที่ให้หลักฐานแก่กรรมมาธิการสภาสหรัฐ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2021หลักฐานที่ให้โดยสังเขปได้แก่ ไวรัสแรกเริ่มนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในคนที่ตลาดสด แต่เป็นคนที่รับตัวเข้าโรงพยาบาลที่ห่างจากสถาบันไวรัสอู่ฮั่น 3 กิโลเมตรเป็นผู้ชายอายุ 39 ปี และการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิดอีก 3 ล้านตัวอย่าง ไวรัสจากชายคนดังกล่าวถือเป็นไวรัสต้นตอที่สุดการค้นหาไวรัสโควิดในน้ำและสิ่งแวดล้อมที่ตลาดสดนั้นไม่พบเลยการตรวจหาไวรัสโควิดในสัตว์นานาชนิด 80,000 ตัวอย่าง ไม่พบไวรัสโควิดเช่นเดียวกันและเลือดในธนาคารเลือด 9,952 ตัวอย่าง ก่อนเดือนธันวาคมปี 2019 ไม่พบหลักฐานของการติดโควิดโควิดมีลักษณะพิเศษที่สามารถเข้ามนุษย์จากการที่มี furin cleavage site และ dimer code (CGG-CGG dimer) ที่ไวรัสอื่นๆ ในกลุ่ม Sarbeco ไม่มี ได้แก่ SARS-CoV1 Bat-SARS like coronavirus WIV1 bat coronavirus RaTG13 และ bat strains อื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะพิเศษเช่นนี้ มาอย่างน้อย 1,000 ปีลักษณะพิเศษของตำแหน่งนี้ใช้ในการพัฒนาสร้างไวรัสใหม่ gain of function ตั้งแต่ปี 1992 ซึ่คำถามต่อไป เป็นไปได้หรือไม่ ที่ไวรัสโคโรนาจากธรรมชาติ จะผสมรวมกันหรือ recombination ทำให้เกิดโควิด ทั้งนี้ กระบวนการเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นเนื่องจากระหว่างกลุ่มของไวรัสโคโรนา จะมีกลไกที่ต่อต้านการควบรวมหรือการที่มี hot spots ต่างกันโควิดถูกปรับแต่งมาตั้งแต่ต้นเพื่อให้มีความสามารถในการแพร่จากคนสู่คน ทั้งนี้ ส่วนของโควิด ที่เกาะติดและเข้าสู่เซลล์มนุษย์ได้นั้นสถาบันวิจัยไวรัสอู่ฮั่น เคยได้ประกาศว่า ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างไวรัสโคโรนาใหม่ ด้วยวิธีการต่างๆ จาก Ralph Baric ที่ North Carolina มานานแล้วการสอบสวนของรัฐสภาสหรัฐในเรื่องการสร้างไวรัสใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2022 ซึ่งสามารถดูได้จาก YouTube เนื่องจากมีความยาวมากจึงได้มีการจัดแบ่งเป็น ตอนที่หนึ่งและสอง •First senate hearing on gain of function research since start of pandemic - part 1 and 2 (2022) • https://www.youtube.com/live/koUvMznvsqs?si=Mm9gTDRQuty3m1RJ และ • https://www.youtube.com/live/rinfVVWwwyY?si=2nC9glZUP0VLoCW9 และต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบัน จนมี(ตอนที่สองใน YouTube) พบว่าการทดลองสร้างไวรัสใหม่ให้รุนแรงกว่าเดิมนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นพยานและให้หลักฐาน ได้แก่ Richard H Ebright จากสถาบัน Waksman มหาวิทยาลัย Rutgers Steven Quay จาก Atossa Therapeutics และ Kevin M Esvelt จาก MITSteven Quay เป็นพยานให้การ และให้หลักฐานของการที่โควิดเกิดจาก การปรับแต่งให้เกิดโรคในคน และไม่ได้มาจากธรรมชาติ Steven ให้การ ต่อรัฐสภาตั้งแต่มิถุนายน 2021 และ 3 สิงหาคม 2022 (YouTube ตอนที่หนึ่ง)รัฐสภา ได้ลำดับเหตุการณ์การศึกษา สร้างไวรัสใหม่ ที่มีการยุติ ในปลายสมัยโอบามา และ NIH ได้รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่โดยให้ทุนแก่ North Carolina และ ดร Shi ซึ่งต่อมาได้ถูกให้ยุติRichard H Ebrightคำอธิบายว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ยังคงทำการวิจัยที่อันตรายเหล่านี้คำตอบก็คือมีผลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนวิจัยหรือชื่อเสียงที่ได้จากการตีพิมพ์Kevin ได้สนับสนุนในการให้ยุติกระบวนการศึกษา สร้างไวรัสใหม่ ทั้งนี้ ด้วยหลักฐานที่เชื่อมโยงการเกิดโควิดและการให้ทุนกับสถาบันวิจัยไวรัสอู่ฮั่นเปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้น ในฐานะที่อยู่ในคณะที่ปรึกษาของประธานาธิบดี เช่นเดียวกับ Fauci ได้แสดงความทั้งที่มีหลักฐานคัดค้านกับการเกิดตามธรรมชาติ และกล่าวซ้ำในวันที่ 21 มีนาคม 2023ศาสตราจารย์ Jeffrey Sachs ที่มีชื่อเสียง ได้กล่าวเปิดโปง Daszak ประธานองค์กร EcoHealth alliance มาแล้ว จากการที่ท่านเป็นประธาน Lancet Commission และได้ตั้ง Daszak ในการสืบหาต้นตอของโควิด ปรากฏว่า Daszakนอกจากนั้น ยังเปิดเผยว่าจาก Columbia ซึ่งทำหนัง contagion ในปี 2011 และเป็นผู้ที่มาเยี่ยมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพหลายครั้งระหว่างที่เราได้รับทุน จากสหรัฐฯรัฐสภาสหรัฐ สืบสวนกรณี(Proximal Origin) ที่ตีพิมพ์ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020 หลังจากเกิดโควิดได้สองเดือน จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ และพบว่าบันทึกจากสภาคองเกรส ในวันที่ 5 มีนาคม 2023 ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 ที่ที่ได้มีการประชุมผ่าน conference call และตัว Fauci และ Collins ได้ ถูกเตือนว่า โควิดอาจจะเกิดจากสถาบันวิจัยไวรัสอู่ฮั่นโดยการตั้งใจที่จะสร้างไวรัสใหม่สามวันหลังจากนั้น นักวิทยาศาสตร์สี่คนที่ร่วมประชุมได้ร่างบทความ Proximal origin และส่งดราฟท์ให้ Fauci และ Collins เพื่อตรวจทานและแก้ไขก่อนที่จะส่งไปยังวารสารเนเจอร์บันทึกของรัฐสภาสหรัฐฯ จากการสอบสวนชัดเจนว่า มีการพยายามล้มล้างและและ Kristen Andersen Scripps research ถึงกับเขียนไปหาวารสารเนเจอร์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 ให้แสดงสิ่งรอบด้าน ที่น่าจะเป็นกำเนิดโควิดที่แท้จริง แต่อย่างไรก็ตามpangolin และมาจากธรรมชาติแน่จากการสอบสวนของรัฐสภาฯ พบว่า การกล่าวอ้างโควิดมาจากตัวนิ่มหรือตัวลิ่นนั้นดร Holmes เห็นด้วยกับ Lipkin และ ติดต่อกับ Farrar โดยพูดว่าโควิดแม้จะใกล้เคียงกับซาร์สLipkin อีเมล หา Farrah และขอบคุณที่จัดการเรื่องบทความพร้อมกับบอกว่า มีข่าวลือในประเทศจีนเองว่า มีการสร้างโควิดเป็นอาวุธชีวภาพ Farrah ตอบว่าทราบแล้วรวมทั้งมีข่าวในสหรัฐเองด้วยดังนั้นและสาบาน คำให้การต่อ รัฐสภาสหรัฐในเดือนกรกฎาคม 2023 และมีการลำดับไทม์ไลน์ของบทความ Proximal origin รวมทั้งเปิดเผยความเชื่อมโยงของการให้ทุนจากสหรัฐกรรมาธิการใน Natural resources และ ในการ กำกับดูแล และหาคนรับผิดชอบ (oversight and accountability) ได้มีเพนตากอนถึงเรื่องการที่ทั้ง ๆ ที่ หลายกระแส ชี้ไปในทางการเกิดโควิดจากการสร้างไวรัสใหม่ของสถาบันไวรัสอู่ฮั่น และแม้แต่ผู้ตรวจการ ยังได้มีบันทึกแสดงให้เห็นถึง ความประพฤติที่ผิดพลาดขององค์กรนี้ในการใช้ทุนจาก NIH ที่ส่งไป สถาบันไวรัสอู่ฮั่นGosar ให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐแจงข้อมูลเกี่ยวกับการให้ทุนต่อ EHA จำนวนเงินทั้งหมดที่ให้โครงการ และที่ยังมีการให้ทุนอย่างต่อเนื่อง การให้ทุนการวิจัยในเรื่องการต่อต้านอาวุธที่มีการทำลายล้างสูง ให้รายงานผู้ที่ทำงานร่วมกับองค์กรนี้โดยให้ชื่อทั้งหมด รายละเอียดของการทำงานให้รายงาน ว่ายังมีโครงการใดอีกบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไวรัสใหม่ที่ยังดำเนินอยู่และกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังคงที่จะทำการศึกษาการสร้างไวรัสใหม่ที่ร้ายแรงขึ้นอีกหรือไม่Gosar นอกจากส่งบันทึกให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐแล้ว ยังส่งให้ NIH สถาบันวิทยาศาสตร์ของสหรัฐและ USAID และกล่าวว่า EHA ไม่สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนใดๆทั้งสิ้น หลังจากเหตุการณ์โควิด ที่เกิดขึ้นที่อู่ฮั่นและคำสัญญาในการรับทุนว่าจะทำการคาดคะเนและป้องกันโรคระบาดแต่อาจจะเป็นคนที่ก่อขึ้นมาเองด้วยซ้ำในประเทศไทยเองนั้นและในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2023 ทางกลุ่มได้แสดงความขอบคุณ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่แสดงจุดยืนในเรื่องนี้สภาคองเกรสสหรัฐ ผ่านการแปรญัตติ พิจารณางดการให้ทุนแก่ NIH ในการสร้างไวรัสใหม่ที่อันตราย รายละเอียดสามารถดูได้จากวิดีโอรายงานเรื่องนี้เกี่ยวกับการระบาดโควิด และตามด้วยประชาพิจารณ์ โดยมีข้อสำคัญ เรื่องการวางแผนโกหกปกปิดที่มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 รวมทั้งโดนเปิดโปงความเชื่อมโยงการให้ทุนกับอู่ฮั่น และการถูกห้ามไม่ให้ทำการสร้างไวรัสใหม่แต่ยังคงการประชุมขององค์การอนามัยโลกเจนีวา ที่นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้รับเชิญเข้าประชุมในคณะทำงาน STAG (strategic and technology advisory group) วันที่ 23 ถึง 24 พฤศจิกายน 2023 เรื่อง การวางแผนรับมือโรคอุบัติใหม่ แต่ทั้งนี้ยังทั้งนี้ไม่สามารถให้รายละเอียดได้เนื่องจากสัญญาของการไม่เผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานการเก็บไวรัสใหม่จากค้างคาวและสัตว์ป่า ของศูนย์วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการที่ไม่ได้ประโยชน์จากการหาไวรัสใหม่และความเสี่ยงอย่างสูงที่จะมีการติดเชื้อในการปฏิบัติการ ได้มีก่อนหน้าที่จะทำการตีพิมพ์ David Willman นักข่าวที่ได้รับรางวัลพูลิเซอร์ ที่สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งข้อมูลเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบจากคณะบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ แล้ว ได้สอบถามรองคณบดีฝ่ายวิจัยของคณะแพทย์ศาสตร์จุฬา ถึงความเห็นในการสืบเสาะหาไวรัสในค้างคาวโดยที่การศึกษาดังกล่าวถือว่าเป็นการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงบทความในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ สามารถอ่านบทความได้ “Pandemic risk” research with exotic viruses risks a deadly outbreak, scientists warn โดยที่บทความนี้ ตั้งใจให้ข้อมูลโดยแสดงให้เห็นถึงอันตรายร้ายแรงที่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้ายังคงปฏิบัติการศึกษาวิจัยแบบนี้อีกบทความฉบับนี้ยังแสดงหลักฐานการตัดต่อพันธุกรรม สร้างไวรัสใหม่ที่ร้ายแรงเป็นความร่วมมือของ Daszak Baric และ Shiทั้งนี้จากตัวอย่างไวรัสจากค้างคาวที่เก็บไว้และที่เก็บไว้ใหม่ทั้งจากไทย เวียดนาม บอร์เนียว ซาราวัค และแสดงเอกสารที่ยืนยันว่าสามารถสร้างไวรัสใหม่ที่ควบรวม ไวรัสโคโรนา สองชนิดและก่อโรคในหนู โดยที่ไม่มียารักษาทุนต่างๆ ที่ สหรัฐให้นี้ ผ่านมายังทุกทวีป รวมกระทั่งถึง ทวีปเอเชียและมีไทยร่วมด้วยประเทศในเอเชีย ที่ได้รับทุน และมีการปฏิบัติการหาไวรัสใหม่จากค้างคาวและสัตว์ป่า มีทั้งไทย เมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย บังคลาเทศและอีกหลายประเทศอันตรายที่จะมีการติดเชื้อ มีทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การลงพื้นที่ ในบริเวณวัด ในถ้ำ ในป่า ในขณะเก็บตัวอย่างรวมกระทั่งถึง การขนย้ายตัวอย่าง และในการปฏิบัติในห้องแล็บ รวมกระทั่งถึงถ้ามีการหลุดรั่วของตัวอย่างไวรัสจากตู้เย็นทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้ศึกษาไวรัสในค้างคาวไทย ตั้งแต่ปี 2000 จนถึงปี 2011 ว่ามีไวรัสพิษสุนัขบ้าและมีไวรัสนิป้าห์ หรือไม่ ในค้างคาวไทย โดยได้ทุนภายในประเทศจาก สกว. และ สวทช. โดยได้รับคำแนะนำในการเก็บตัวอย่างและการการศึกษาจาก US CDC และทางศูนย์ทำงานร่วมกับ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และกรมป่าไม้ สัตว์ป่าผลการศึกษาพบว่าค้างคาวไทยเป็นค้างคาวโลกเก่า มีไวรัส “คล้าย” ไวรัสพิษสุนัขบ้าและอันตราย และไวรัสนิปาห์ ก่อให้เกิดโรคระบาดในมาเลเซียในปี 1998 ถึง 1999 จากค้างคาวมายังหมู มีผู้ติดเชื้อ 265 รายและเสียชีวิต 110 ราย และมีการทำลายหมู 1.2 ล้านตัว และมีความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่า 220 ล้านเหรียญ นอกจากนั้น ยังมีการระบาดที่สิงคโปร์และจนกระทั่งถึง อินเดียและบังคลาเทศมาจนถึงปัจจุบัน โดยที่การระบาดที่มาเลเซียนั้น ทำให้เกิดมีสมองอักเสบ ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบที่หายแล้วปะทุขึ้นมาใหม่ หรือเป็นแบบที่เมื่อได้รับเชื้อแล้วไม่แสดงอาการ แต่มีสมองอักเสบภายหลังเกือบเป็นเวลาสองปีการระบาดในบังคลาเทศนั้น ต่างจากในมาเลเซียโดยที่มีการติดต่อจากคนสู่คนและมีปอดบวมและมีการแพร่กระจายได้หลายทอดในประเทศไทยนั้น ค้างคาวไทยสามารถแพร่ไวรัสได้โดยเป็นสายพันธุ์ทั้งมาเลเซียและบังกลาเทศในประเทศฟิลิปปินส์ คน ฆ่าและชำแหละเนื้อม้า มีการติดโรคเช่นกันในลักษณะคล้ายไข้หวัดใหญ่และเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากค้างคาวตั้งแต่ปี 2011 จนกระทั่งถึงปี 2020 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพและศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกได้รับทุนจากสหรัฐโดยผ่านกระทรวงกลาโหมและองค์กรต่างๆโดยมีก่อนที่จะเกิดระบาดโควิดในช่วง 2012 ถึง 2018 นั้น ศูนย์ได้ทำการวิเคราะห์และพิจารณาว่า การหาไวรัสใหม่ดังกล่าว น่าจะไม่ได้ช่วยในการคาดคะเนว่าตัวใดจะเกิดโรคระบาด แม้ว่าทุนที่ได้รับนั้นจะมีขนาดใหญ่ แต่ไม่มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีชัดเจน และยังมีการให้ทดสอบว่าเครื่องมือในการวินิจฉัยไวรัส ในเวลา 1 ถึง 2 ชั่วโมง สามารถใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ (point of need diagnostic) โดยมีการลงในพื้นที่ต่างๆ แต่ในที่สุดหลังจากที่ เราแสดงให้เห็นว่าใช้ได้ กระทรวงกลาโหมสหรัฐ มีการขายสิทธิบัตรไปให้บริษัท เมอริเออร์ และปัจจุบัน มีการขายเครื่องใช้งานในโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยจากเหตุผลดังกล่าวทั้งนี้ในเวลาที่ที่ผ่านมานั้นศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการถอดรหัสพันธุกรรมในห้องแล็บ แต่ไม่มีการเพิ่มจำนวนไวรัสอย่างเด็ดขาดและไม่มีการส่งออกนอกประเทศทุนที่ได้รับจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐในช่วงปี 2011 ถึง 2012 นั้นชื่อโครงการ Prophecy หลังจากนั้นได้ผ่านมาทาง USAID ผ่าน EHA ในโครงการชื่อ PREDICT I และ II ระหว่างปี 2012 ถึง 2016 และ 2016 ถึง 2020 ในโครงการแรกนั้น เฉพาะเจาะจงที่ค้างคาว โครงการที่สองนั้น มีการควบรวมในการหาเชื้อจากคนป่วยที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยเป็นจำนวน 100 ราย ด้วยวิธีที่ได้จาก USAID ในการหาไวรัสทั้งครอบครัวแต่ไม่ประสบผลสำเร็จว่าดีกว่าวิธีการธรรมดากระทรวงกลาโหมสหรัฐ ยังได้ให้ทุน โดยการผ่านสำนักย่อยต่างๆ จนกระทั่งถึงปี 2020 และมีการเก็บตัวอย่าง จากคนป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวน 200 ราย โดยการใช้ พีซีอาร์ต่อเชื้อ 37 ชนิด ที่ชลบุรีและราชบุรีที่ มีแหล่งค้างคาวอยู่ แต่ไม่เจอสาเหตุ นอกเหนือจากที่เป็นไวรัสที่ทราบอยู่แล้วโครงการที่ได้รับทุนหลังจาก Prophecy มีจำนวน 7 โครงการแต่โครงการในการหาไวรัสจากค้างคาวและสัตว์ป่าศาสตราจารย์ Jeffrey Sachs ประธานแลนเซทคอมมิชชั่น ได้ตีพิมพ์บทความในวารสารแลนเซท ในวันที่ 8 ตุลาคม 2022 และได้เปิดโปงการโกหกหลอกลวงตั้งแต่ปี 2020 จนกระทั่งถึงปี 2021 และมีการจับได้และพร้อมกันนั้นมีรายงานจากรัฐสภาสหรัฐฉบับเบื้องต้นในเดือนตุลาคม 2022 เปิดเผยหลักฐานถึงการตัดต่อพันธุกรรมสร้างไวรัสใหม่ตั้งแต่หลังเกิดโรคซาร์ส ในปี 2003Sachs ยังได้เปิดเผยการปกปิดข้อมูลและการสร้างไวรัสใหม่ที่ยังคงทำต่อถึงปัจจุบันในหลายประเทศทั่วโลกSachs เป็น คนที่มีชื่อเสียงและไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดย มีบทบาทสำคัญด้วยในการสร้างเสถียรภาพของโลก โดยกล่าวในที่ประชุมสหประชาชาติในสภาความมั่นคงในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2023 ในเรื่องที่ต้องยุติสงครามหยุดส่งอาวุธและเงินสรุปโดยสังเขป การปกปิดข้อมูลตั้งแต่ต้น และไม่มีหลักฐานชัดเจนใดๆ สนับสนุนการกำเนิดจากธรรมชาติ และเป็นความร่วมมือของสหรัฐฯ กับสถาบันไวรัสอู่ฮั่น โดยได้ทุนจากสหรัฐเอง และการสนับสนุนการศึกษาเหล่านี้ ยังให้กับหลายประเทศทั่วโลกโควิดเกิดจากห้องแล็บจากข้อมูลการสืบสวนของกรรมการรัฐสภาสหรัฐและได้ข้อมูลชัดเจนชัดเจนจากการที่มีกฎหมายความโปร่งใส โดยก็คือ คนป่วยไม่ได้ไปที่ตลาดสด แต่เกิดอยู่ใกล้กับสถาบันวิจัยไวรัสอู่ฮั่น ตั้งแต่ตุลาคม 2019 และ ไม่พบสัตว์ตัวกลางใดๆ ตามหลักวิวัฒนาการของไวรัสอุบัติใหม่ และค้างคาวมงกุฎที่ระบุว่า เป็นตัวการของโควิดนั้นแต่ไม่ใช่โควิดและไม่เข้าคน นอกจากนั้น ถ้า เกิดจากธรรมชาติจริงต้องมีการผ่านสัตว์ตัวกลาง รวมทั้ง ต้องเป็นบริเวณที่กว้างขวาง ก่อนที่กลายเป็นโรคระบาดในคน และต้องพบในระยะเวลาต่างๆ ดังตัวอย่างเช่น ไข้หวัดนก หรือโรคเมอร์ส หรือ ซาร์สก็ตามโควิดระยะแรกเริ่มนั้นและ ไวรัสโควิดตัวตั้งต้นนั้นเพียงสองนิวคลีโอไทด์จาก 29,900 ตัวนอกจากนั้นและดังที่ได้กล่าวแล้วยิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่ปี 2015 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อู่ฮั่นได้ทำการใส่รหัสพันธุกรรมที่สังเคราะห์ขึ้น เข้าไปในไวรัสกลุ่มอัลฟ่าโคโรนา (คนละกลุ่มกับโควิด ) และในปี 2019 นักวิจัยในประเทศจีนทำการใส่ furin cleavage site ที่เป็นกรดอะมิโนสี่ตัวเข้าไปในไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคในไก่และประเมินว่าเข้ามนุษย์ได้เพียงใด โดยในรายงานนั้นมี แผนที่แสดงการเกิดผู้ติดเชื้อครั้งแรกอยู่ใกล้กับสถาบันไวรัสอู่ฮั่นแทนที่จะเป็นตลาดสดเมื่อเทียบกับจุดระบาดของซาร์ส ในปี 2002 และ 2003 นั้น พบว่ามีการกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่หลายแห่ง หลายเมืองในรายงานแสดงพื้นที่ ที่พบไวรัสที่คล้ายโควิด แต่ไม่ใช่โควิด และแสดงถึงวิวัฒนาการ ที่จะกลายเป็นโควิดนั้นต้องใช้เวลาหลาย 100 ปีการสืบสวนของรัฐสภาสหรัฐ ในเรื่องของการปิดบังข้อมูล ยังมีในสรุปวันที่ 5 มีนาคม 2023และนอกจากนั้น ในขณะเดียวกันบทความทางวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงรายงานฉบับนี้ ตีพิมพ์ จากนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐ หลายสถาบัน สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี อินเดีย และระบุสิทธิบัตรที่ได้จดไว้แล้วก่อนหน้าเกิดโควิดด้วยซ้ำในรายงานมีรูปแสดงถึงลำดับสารพันธุกรรมที่ปรากฏในโควิด 12 นิวเคลียร์โอไทด์ ที่ทำให้เข้ามนุษย์ได้ และเท่ากับกรดอะมิโนหรือส่วนย่อยของโปรตีนสี่ตัว สิทธิบัตรของลำดับพันธุกรรมนี้จดทะเบียนลำดับพันธุกรรมเป็นยีนส์ของมนุษย์ MSH 3มีหนังสือที่เปิดโปงกำเนิดของโควิดโดย Andrew Huff ที่เคยอยู่ในตำแหน่งของรองประธานองค์กร EHA และเป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโสขององค์กรและหนังสือโดยวุฒิสมาชิก Rand Paul เรื่อง deception เผยแพร่ในวันที่ 10 ตุลาคม 2023 โดย Rand เป็นแพทย์ และ ผู้เชี่ยวชาญทางจักษุจาก Baylor และ Dukeหลักฐานของการสร้างไวรัส สามารถชมได้ทาง YouTube ทั้งจาก Rand Paul และ Jeffrey Sachsเมื่อกลับมาถึงการสร้างไวรัสใหม่ ก่อนหน้าเกิดระบาดโควิด มีผู้สัมภาษณ์ Daszak ว่า ในเมื่อไวรัสใหม่ที่สร้างขึ้นนี้ รักษาไม่ได้ ฉีดวัคซีนป้องกันก็ไม่ได้ แล้วจะทำอย่างไรต่อ โดย Daszak ได้ตอบว่า ไม่ต้องกังวลทุกอย่างควบคุมได้ไม่ยาก และงานวิจัยมีคุณค่าที่จะลงลึก ถึงการสร้างวัคซีนในอนาคต และนี่คือที่มาของตำแหน่งที่ใส่เข้าไปอยู่ในส่วนต่อของ S1 และ 2 ของไวรัส furin cleavage siteรายงานในวารสาร International Journal of infectious disease ในวันที่ 13 มีนาคม 2023 จากการตรวจ คนงานและคนคุมช้างลากซุง ที่ประเทศเมียนมาร์จำนวน 693 คนระหว่างเดือนกรกฎาคม 2017 จนกระทั่งถึงกุมภาพันธ์ 2020 พบว่า 12.1% มีหลักฐานที่ไม่ก่อโรคและไม่มีการติดเชื้อผ่านคนสู่คนอย่างไรก็ตาม RaTG13 ทำให้คนงานในเหมืองทองแดง ที่เก็บขี้ค้างคาวที่ เมืองตงกวน (ที่มาของ ตัวย่อ TG ส่วน Ra มาจากชนิดของค้างคาว และ 13 มาจากปี 2013) ตายจากปอดบวม แสดงว่า การอยู่ในที่อับในเหมือง ในถ้ำ ที่มีปริมาณไวรัสสูง ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้รายงานฉบับเต็มของรัฐสภาสหรัฐมีความยาว 301 หน้า ออกในเดือนมกราคม 2023 และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปในรายงานฉบับนี้ มีความสมบูรณ์และเป็นหลักฐาน ทำให้มีการเรียกสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในรัฐสภาจนกระทั่งถึงปัจจุบันกลับมาถึงประเด็นสำคัญที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ของเรา ยุติการทำงานและการรับทุนจากสหรัฐ เกิดขึ้นเมื่อมีเอกสารรายละเอียดของโครงการได้นอกจากนั้นและโครงการนี้ไม่ได้ให้ความสนใจในการวินิจฉัยหาโรคในมนุษย์และไม่มีการยืนยันว่าจะมีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากการประชุมในวันที่ 19 สิงหาคม 2020ซึ่งเราได้ยืนยันชัดเจนว่า ไม่ร่วมด้วยและถือว่า โรคในคนเป็นจุดสำคัญที่สุดซึ่งจะช่วยชีวิตมนุษย์ได้ และการได้รับการวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดนั้น สามารถบอกได้ว่ามีโรคอุบัติใหม่เข้ามาในมนุษย์หรือไม่ ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับคำอธิบายดังกล่าว เราได้แสดงว่า ระยะเวลาเป็น 10 ปีในการรวบรวมไวรัสจากค้างคาวและสัตว์ป่า ไม่ได้นำมาถึงการคาดคะเนหรือการพยากรณ์ว่าตัวใดจะทำให้เกิดโรคระบาดซึ่งเป็นเครือข่ายร่วม ระหว่างองค์การอนามัยโลก และองค์กรอื่นๆ ถึงจุดยืนที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนความคิดและการปฏิบัติ ในการรับมือโรคอุบัติใหม่ และ ต้องยุติการหาไวรัสจากสัตว์ป่าและค้างคาวซึ่งไม่คุ้มค่าและอาจเกิดอันตรายอย่างสูงรวมทั้งการประชุมผ่าน ซูม ขององค์การอนามัยโลกเจนีวาในวันที่ 8 ธันวาคม 2021 รวมทั้ง การประชุมร่วมขององค์การอนามัยโลกและองค์การอนามัยสัตว์โลก ที่กรุงปารีสในเดือนธันวาคม 2022 ซึ่ง นายแพทย์ธีระวัฒน์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายจากนั้น ได้แสดงจุดยืน ในการประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้รับเชิญจากเลขาธิการสภาความมั่นคง ในเดือนมีนาคม 2023 รวมทั้งการบรรยายในการประชุมที่จัดโดยกรมควบคุมโรคในวันที่ 23 มีนาคม 2023 และย้ำถึงอันตรายจากการเสาะหาค้างคาวและไวรัสต่างๆการที่ต้องปรับเปลี่ยน กระบวนการวิธีการ ในโรคอุบัติใหม่นั้น มีความจำเป็นมากดังนั้น ต้องใช้งบประมาณ ทุ่มเทในเรื่องของการวินิจฉัยโรคในคนป่วยเป็นสำคัญ และถ้าสามารถวินิจฉัยเชื้อในคนที่ติดโรคได้ จะสามารถบอกได้ว่าเป็นเชื้อใหม่ที่เป็นโรคอุบัติใหม่ได้เลยโดยที่สามารถควบคุมการระบาดได้อย่างทันท่วงทีในส่วนของทั้งนี้โดยทุนผ่านทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากต่างประเทศผ่านมหาวิทยาลัยและจัดการผ่านศูนย์วิทยบริการโดยโครงการจัดตั้งศูนย์ภาคพื้นตะวันออกเฉียงใต้และได้ตอบไปด้วยความตกใจว่า ยุติไปตั้งนานแล้วทั้งนี้โดยหน่วยงานนี้ ไม่ขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองใด และทำหน้าที่ในส่วนที่ถามนั้น เกี่ยวข้องกับการหาไวรัสจากสัตว์ป่าและค้างคาวว่า ได้ประโยชน์หรือไม่ในการคาดคะเนว่าจะเกิดโรคอุบัติใหม่ และได้ประโยชน์หรือไม่ ในการพัฒนาการเตรียมพร้อมและรับมือสำหรับโรคอุบัติใหม่ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และมีความเสี่ยงหรือไม่ในการหาไวรัสดังกล่าว และมีความพร้อมเพรียงระดับใดในการป้องกันจากการติดเชื้อและการแพร่ออกไปสู่ชุมชนภายนอกทางศูนย์ได้ตอบไปว่าไม่ได้ประโยชน์ และมีอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องความเสี่ยงระดับนี้ โดยที่นักวิทยาศาสตร์จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ควบคุมโครงการ ขณะที่มาเยี่ยมก็ไม่ได้มีการเคร่งครัดในเรื่องความปลอดภัยใดๆ จากที่ทำอยู่ และจากความที่รู้สึกว่า ไม่มีใครตายจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวจากพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในปี 2558 ระบุชัดเจน จากที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้น มีโทษทั้งปรับและจำตามระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นมีการประมวลข้อมูลและหลักฐานของการเกิดโควิดและอันตรายจากการหาไวรัสจากค้างคาว ทั้งหมดจากการสอบสวนนายแพทย์ธีระวัฒน์ และนักวิทยาศาสตร์ในศูนย์ อีกสามท่านในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2023 และมีสำนวนสอบสวนที่ศูนย์กฎหมายส่งมาให้สอบทานและแก้ไขในวันที่ 21 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2023 พบว่านอกจากนั้น นายแพทย์ธีระวัฒน์ ได้โดยพบว่าจากหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์โรคอุบัติใหม่คลินิกสภากาชาดไทยนั้นและแม้กระทั่งหน่วยงานดังกล่าวที่ได้กล่าวอ้าง ว่าจะขอตัวอย่างคืนนั้นยังได้และนอกจากนั้นและแม้จะมีตัวอย่างที่นำมาฝากบ้าง ก็ได้มีการเบิกจนหมดสิ้นไปแล้ว ตามบันทึกการเบิก แสดงให้เห็นว่าหลังจากการสอบสวนในวันที่ 1 พฤศจิกายนแล้วนายแพทย์ธีระวัฒน์ มีบันทึกถึงผู้อำนวยการ สอบถามถึงคำสั่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่อ้างถึงนอกจากเรื่องนี้แล้วในเวลาที่ผ่านมามีการตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่องของการซึ่งแม้ว่าทางศูนย์จะได้มอบหลักฐานการทุจริตให้ แต่ไม่ปรากฏผล ทั้งนี้โดยศูนย์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนโดยในขั้นแรกมีบันทึกจากสำนักงานบริหารสภากาชาดไทย ให้แจ้งเบาะแสของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริตในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ต่อทุกหน่วยงานซึ่งทางศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้แจ้งสำนักงานตรวจสอบทุจริตของสภากาชาดไทย และนำเอกสาร หลักฐานประกอบไปด้วยโดยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเห็นว่าเป็นเรื่องร้ายแรง และลำดับต่อมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้เปิดเผย หลักฐานต่อกรรมการของโรงพยาบาลจุฬา และกรรมการของคณะแพทย์ พร้อมทั้งมีตัวเลขที่ทางศูนย์สามารถปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายได้เป็นจำนวน 9,893,323.58 บาทโดยบันทึกส่งให้คณะแพทย์และโรงพยาบาล ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 แต่นอกจากนี้ เรื่องที่โรงพยาบาลจุฬาและคณะแพทย์ต้องรับทราบคือ การเชื้อเชิญจากหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาดไทย ให้คณะแพทย์และโรงพยาบาลวางระบบ PACS ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถระบุข้อมูลของตัวอย่างที่ได้มาจากใคร อย่างไร ที่ไหนและเป็นโรคอะไร และเก็บไว้ที่ตู้เย็นใด เป็นระบบของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ และตั้งแต่เริ่มต้น ที่ศูนย์ยังมีความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมที่ได้วางระบบนี้ให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ยังพยายามติดต่อกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขด้วยหลังจากที่ศูนย์วิทยาศาสตร์มีการใช้ระบบนี้ในห้องปฏิบัติการ พบว่าแม้ว่าในเดือนกรกฎาคม 2023 NIH จะประกาศเลิกการให้ทุนสำหรับการหาไวรัสจากค้างคาวทั้งในและนอกประเทศในปี 2018 Fauci ได้นำไวรัสจากสถาบันวิจัยอู่ฮั่นมาติดเชื้อให้ค้างคาว ที่ได้จากสวนสัตว์ แมรี่แลนด์และทำการในห้องปฏิบัติการที่รัฐมอนตานา ทั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งปีก่อนหน้าการเกิดโควิด และเป็นหลักฐานของการเชื่อมโยงการทำงานของสหรัฐกับสถาบันไวรัสอู่ฮั่นอีกชิ้นหนึ่ง และระหว่างปี 2015 ถึง 2023 มีการให้ทุนจาก NIH ไปยังสถาบันและมหาวิทยาลัยในสหรัฐควบกับสถาบันในประเทศจีนอย่างน้อยทั้งหมดเจ็ดแห่งในห้องปฏิบัติการที่โคโลราโด โดย NIH ร่วมกับ EHA และมีการนำเข้าไวรัสจากเอเชียโดยเฉพาะจากประเทศจีน เพื่อทดลองให้ติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ เพื่อศึกษาการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสจากค้างคาวในห้องปฏิบัติการ ดังพิมพ์เขียวแผนผังของโรงเลี้ยงค้างคาวนั้น แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของสถาบันและมหาวิทยาลัยของสหรัฐและจำนวนเงินที่ผ่านให้สถาบันและมหาวิทยาลัยของประเทศจีนอย่างน้อยทั้งหมดเจ็ดโครงการคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาให้สัมภาษณ์วิทยุจุฬาในวันที่ 1 ธันวาคม 2023 โดยพูดชัดเจนว่า ยังมีการหาเชื้อไวรัสจากค้างคาว