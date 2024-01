จวก “ชลน่าน” เมินข้อมูลผลกระทบวัคซีนโควิด ท้าเปิดสัญญาบริษัทยา-จัดเวทีสาธารณะ

เมื่อคืนวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กในชื่อ “อภิชาติ กาญจนาพงศาเวช” ได้โพสต์ข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊ก คนไทยพิทักษ์สิทธิ์ แสดงความเห็นกรณี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ไม่พบผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 โดยโพสต์ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้“สงสาร คนไทย ที่มี รัฐมนตรีสาธารณสุขที่ ไม่มีความเป็นหมอ!!รมต.ที่ชื่อ ชลน่านทันทีที่ ลิ่วล้อ เอาสคริปต์ให้ อ่านว่า “ไม่พบผลข้างเคียงของวัคซีน” ชลน่าน ก็อ่านสคริปต์นั้นทันที โดยไม่สนใจที่จะขอดูข้อมูลของ อาจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ หรืออาจารย์ปานเทพ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=907404390753262&set=a.583288243164880&type=3 First do no harm แปลว่าอะไร สำคัญอย่างไร ชลน่าน คงลืมไปแล้วขณะนี้-ในต่างประเทศมีการสอบสวนเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนกันมากมาย มีการอภิปรายในรัฐสภา ของอเมริกาและหลายประเทศในยุโรป เรื่อง การเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติหลังการระดมฉีดวัคซีน-มีงานวิจัยทางการแพทย์เรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์มากมาย-มีการเปิดเผยข้อมูล จากการวิจัยของบริษัทยาเอง และพบว่า บริษัทจงใจปกปิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนในงานวิจัยของตน-มีการระงับการฉีดวัคซีนโควิดในเด็กและเยาวชนและผู้มีอายุต่ำกว่า 65 ปี ในหลายประเทศ-มีการค้นพบ การปนเปื้อนของ ยีนก่อมะเร็งและ ยีนดื้อยาปฏิชีวนะใน mRNA vaccine จากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดนี้มีข้อมูล หลักฐานยืนยันที่พร้อมจะมอบให้กับ รัฐบาลแต่ แทนที่ รมต จะใช้ ความเป็นแพทย์ ใส่ใจความปลอดภัยของประชาชน รับเอาข้อมูลดังกล่าวไป พิจารณา กลับปฏิเสธแบบ ไม่ใส่ใจ ไม่ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของเด็ก ออกมา ปกป้อง บริษัทยา เสมือนว่า รับเงินเดือนจากบริษัทยาOK ถ้า ชลน่าน ยังจะอ้างว่า ใส่ใจ ความปลอดภัยของ ประชาชนขอให้ ชลน่าน ทำสิ่งต่อไปนี้1️. เปิดเผยสัญญาที่รัฐบาลที่ผ่านมา ทำไว้กับ บริษัทยา2️.เปิดเผยข้อมูล รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้ วัคซีน ในสถานการฉุกเฉิน3️.เปิดเผยข้อมูล ผลข้างเคียงของวัคซีนที่ อย. กำหนดให้บริษัทยาต้องจัดทำ ตามประกาศ อย. การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค ข้อ 5(1)4️. เปิดให้มีเวทีวิชาการสาธารณะที่มีการนำเสนอข้อมูลจากรอบด้านทั้งจากฝั่งสนับสนุนและคัดค้านวัคซีน อันเป็นสิ่งที่ ปัญญาชนพึ่งกระทำหาก ชลน่าน บ่ายเบี่ยงไม่ทำตามข้อเสนอดังกล่าว ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่า ชลน่าน เป็นแค่นักการเมืองที่เข้ามารักษาผลประโยชน์ ของกลุ่มทุนเท่านั้น หาใช่นักการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนไม่#กลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ์rookon.com