นักเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ สอบได้คะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรฉลองความสำเร็จทางวิชาการให้นักเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเยี่ยมสำหรับปีการศึกษานี้นักเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ 17 คน ได้รับความชื่นชมสำหรับผลสอบที่ได้คะแนนสูงในหลายวิชา และได้รับรางวัล Pearson Outstanding Learner Award ซึ่งในกลุ่มนี้มีนักเรียน 7 คนที่ได้คะแนนสูงสุดในประเทศไทย และอีก 2 คน ได้ผลสอบ AS ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Trey ที่ได้รางวัลสาขาวรรณคดีอังกฤษและ Tara ที่ได้รางวัลในสาขาภูมิศาสตร์ ทางโรงเรียนฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคนในครั้งนี้Tara for AS GeographyTui for A Level GeographyTrey for AS English LiteraturePoppy for A Level English LiteratureTara for AS GeographyTui for A Level GeographyTrey for AS English LiteratureTrey for AS English LanguagePoppy for English LiteraturePhunwa for A Level BusinessAshita for A Level Fine ArtPoppy for A Level Economicsนอกจากนี้ นักเรียนทั้ง 17 คนยังได้รับการยอมรับจากการได้คะแนนสูงสุดในวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับ A Level นานาชาติหรือ IGCSE ในการที่จะได้รางวัลเหล่านี้ ทุกคนจะต้องสอบผ่านอย่างน้อย 5 วิชา เพื่อที่จะได้รับรางวัลในระดับ 7 หรือสูงกว่าที่ IGCSE และผ่านอย่างน้อย 3 วิชาเพื่อที่จะได้รับรางวัลในระดับ A หรือสูงกว่าขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุ 2-18 ปี เข้าร่วมงานเปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ลงทะเบียนได้ที่หรือเข้าร่วมงานชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับ Sixth Form วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ลงทะเบียนได้ที่