เปิดรายชื่อ 20 เมืองนำร่อง Health City Model เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงแนวคิดเมืองสุขภาพดี ว่า คือเมืองที่เอื้อให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ตอบสนอง ความต้องการพื้นฐาน เปิดโอกาสให้คนมีปฏิสัมพันธ์จากการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่ง Healthy City Models ประกอบด้วย 7 ดี คือ กินดี อยู่ดี อารมณ์ดี สติปัญญาดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี และระบบบริการสุขภาพดี ขณะนี้มีพื้นที่นำร่องครบทั้ง 12 เขตสุขภาพ รวม 20 แห่ง ดังนี้ เขตสุขภาพที่ 1 นำร่องครบทุกจังหวัด ได้แก่ 1.Nan City Models เทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง จ.น่าน 2.ชุมชนแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 3.เมืองมางน่าอยู่ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 4.The old man town เมืองผู้สูงวัย ตำบลม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย 5.ต้นแบบเมืองสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่บ้านวังธาร หมู่ 1 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 6.บ้านท่าส้มป่อย หมู่ 1 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง 7.คนวังมุยสุขภาพดี ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน 8.ชุมชนคนแม่ฮี้สุขภาพดี อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนเขตสุขภาพที่ 9 มีจำนวน 2 แห่ง คือ 9.ยอดน้ำซับ สู่เศรษฐกิจสุขภาพ ชัยภูมิ พื้นที่บ้านซับรวงไทร หมู่ 4 ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 10. เบาหวานสงบได้..ที่ขามสะแกแสง โรงเรียนอ่อนหวานวิทยา อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ส่วนที่เหลือ เขตสุขภาพที่เหลือมีเขตละ 1 แห่ง คือ 11.ชุมชนบ้านหาดเสี้ยวเหนือ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (เขตสุขภาพที่ 2) 12.บ้านนา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร (เขตสุขภาพที่ 3) 13. Nakhon Nayok Healthy City Models อยู่ดี มีแฮง บ้านพวนหนองแสง นครนายก พื้นที่บ้านหนองหัวลิงใน หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก (เขตสุขภาพที่ 4) 14.ชุมชนสุขภาพดี วิถีบ้านคลองเหมืองใหม่ พื้นที่ชุมชนบ้านคลองวัว ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (เขตสุขภาพที่ 5)15.Khoa-Ta-Nuay Model Way of Life Balance สมดุลชีวิตวิถีชุมชน คนเขาตาหน่วย พื้นที่ชุมชนบ้านเขาตาหน่วย ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (เขตสุขภาพที่ 6) 16.การจัดการตนเองเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน CHAIR Model พื้นที่บ้านหนองแวง หมู่ 8 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม (เขตสุขภาพที่ 7) 17.Banchiang Community Healthy Models ชุมชนบ้านเชียงเมืองต้นแบบ สุขภาวะดี พื้นที่บ้านพิพิธภัณฑ์ หมู่ 13 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (เขตสุขภาพที่ 8) 18.พื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (เขตสุขภาพที่ 10) 19.NCDs หายได้ที่สุราษฎร์ธานี พื้นที่บ้านไกรสร หมู่ 4 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (เขตสุขภาพที่ 11) และ 20.บ้านดินลาน ชุมชนดี กินดีอยู่ดี สู่ชีวีที่ยั่งยืน” พื้นที่บ้านดินลาน หมู่ 15 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา (เขตสุขภาพที่ 12)“ภายใน 1 ปี จะพยายามผลักดันให้เกิด เมืองสุขภาพดี Healthy City Models เพิ่มขึ้นจนครบทุกจังหวัด เพื่อให้เมืองไทยเป็นเมืองสุขภาพดี คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง อย่างแท้จริง” นพ.ชลน่านกล่าว