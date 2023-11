อว.หารือผู้บริหารสถาบันแคโรลินสกา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดน และหนึ่งในมหาวิทยาลัยแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผอ.กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อมด้วย ศ.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผู้แทนอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล นำคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันและผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 เข้าเยี่ยมชมสถาบันแคโรลินสกา เพื่อประชุมหารือร่วมกับ Mrs.Annika Ostman Wernerson อธิการบดีของสถาบันพร้อมกับคณะผู้บริหาร โดยสถาบันแคโรลินสกา (Karolinska Institute) เป็นสถาบันที่เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรทางการแพทย์ โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดย ค.ศ. 2023 ได้รับการจัดอันดับจาก QS World Rankings by subject ในกลุ่มสาขาวิชาด้าน Life Sciences and Medicine อันดับที่ 10 ของโลก และได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชาด้าน Medicine อันดับที่ 7 ของโลก ขณะที่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย THE World University Rankings ในปี ค.ศ. 2024 สถาบันแคโรลินสกา ถูกจัดอันดับที่ 50 ของโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีเป้าหมายในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงถึงความมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และมีการปรับองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย รวมถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ สามารถยกระดับทางด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการแพทย์ของโลกทั้งนี้ สถาบันแคโรลินสกา นำโดย president Annika Wernerson และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ได้นำเสนอนโยบายและแนวทางการวิจัยและการเรียนการสอนของสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สนับสนุนให้นักวิจัยกำหนดหัวข้อวิจัยอย่างอิสระหรือ free research แต่มีคุณภาพระดับโลก ได้รับทุนวิจัยจำนวนมากโดยเฉพาะจาก EU มีการสนับสนุนศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เช่น precision medicine, ATMP, cancer เป็นต้น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของนักวิจัย ไม่ได้เป็นของแหล่งทุนหรือสถาบันต้นสังกัด ในด้านการศึกษามีหลักสูตรทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาสวีดีช ในส่วนความร่วมมือกับประเทศไทยมีความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของสถาบันกับหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย แต่ยังไม่มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสถาบันในส่วนของประเทศไทย ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ได้บรรยายแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยของไทย รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็งด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยไทยมีจุดร่วมกับ Karolinska Instutet อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญต่อไป