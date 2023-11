หารือไตรภาคี "ไทย-เวียดนาม-อินโดฯ" ฉลุย ทำร่างจัดตั้งศูนย์ ACPHEED รองรับสาธารณสุขฉุดเฉิน-โรคอุบัติใหม่ ไทยตั้ง 2 ศูนย์

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ตนได้เข้าชี้แจงผลการประชุมไตรภาคีเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนด้านการพัฒนาเพื่อหารือการจัดทําร่างข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ (Follow-up Trilateral ASEAN SOMHD for the Discussion of the Establishment Agreement (EA) for the ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่จ.กระบี่ โดยมีอินโดนีเซีย เวียดนาม และไทยเข้าร่วม โดยที่ประชุมได้บรรลุการจัดทำร่างข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์ ACPHEED ตามนโยบาย"การประชุมหารือไตรภาคีการจัดทำร่างข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์ ACPHEED ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ที่ประชุมได้บรรลุสารัตถะที่สำคัญของร่าง EA ตั้งแต่วันแรกของการประชุม จึงเป็นที่น่ายินดี ในการเจรจาครั้งนี้เราได้ให้ความสำคัญกับหลักการ ASEAN Solidarity เราได้แสดงความยืดหยุ่นพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และได้เอกสารร่าง EA ที่กำหนดโครงสร้าง หน้าที่และการบริหารการทำงานของศูนย์ฯ ไว้อย่างครบถ้วน โดยทีมเจรจามั่นใจว่า ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้ประโยชน์ร่วมกันจากการตั้งศูนย์ ACPHEED นี้" นพ.ชลน่านกล่าวนพ.ชลน่านกล่าวว่า สำหรับขั้นตอนต่อไป คือ ส่งเวียนร่าง EA ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรับทราบ และนำเสนอต่อการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนว่าด้วยการพัฒนา (ASEAN SOMHD) ซึ่งกำหนดจัดใน มี.ค. 2567 ที่ลาว ในระหว่างนี้ ไทยพร้อมเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการตั้งศูนย์ ACPHEED ในไทย 2 ศูนย์ คือ สำนักงานเลขาธิการของศูนย์ ACPHEED และศูนย์ ACPHEED สำหรับการตอบโต้และการสื่อสารความเสี่ยง (ACPHEED for Response and Risk Communication)ทั้งนี้ ศูนย์อาเซียนว่าด้วยสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ หรือ ACPHEED จัดตั้งตามข้อมติของที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 15 ในปี พ.ศ. 2566 กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการของศูนย์ ACPHEED และศูนย์ ACPHEED สำหรับการตอบโต้และการสื่อสารความเสี่ยงในไทย ศูนย์ ACPHEED สำหรับการป้องกันและเตรียมความพร้อม ในประเทศเวียดนาม และศูนย์ ACPHEED สำหรับการตรวจจับและประเมินความเสี่ยงในประเทศอินโดนีเซีย มีการบริหารงานภายใต้หลักการ One ACPHEED for ASEAN พร้อมทั้งขอเชิญผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ เริ่มทำงานในศูนย์ ACPHEED ในประเทศไทยได้ทันที และประเทศไทยพร้อมเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่สำหรับการตอบโต้และการสื่อสารความเสี่ยงในอาเซียน