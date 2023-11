เปิด 11 รายชื่อ "นมผงเถื่อน" ขายออนไลน์ หลังทลายแก๊งทุนเวียดนาม ขออย่าหลงเชื่อซื้อ อวดอ้างสรรพคุณวิเศษอื้อ

จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ร่วมกันแถลงผลการกวาดล้างเครือข่ายชาวเวียดนาม โฆษณาขายนมโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หลอกขายประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาแพงเมื่อวันที่ 18 พ.ย. ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยรายชื่อผลิตภัณฑ์เถื่อนที่พบจากการกวาดล้างทั้ง 11 รายการ ว่า อย.ต้องประกาศเพื่อเน้นย้ำให้ประชาชนทราบว่า ไม่มีอาหารที่มีสรรพคุณรักษาโรคได้ ขอให้ระมัดระวังและไตร่ตรองให้รอบคอบ อย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จ โฆษณาเกินจริง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ลักลอบนำเข้า ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. หากซื้อไปรับประทานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ อย. อยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด จึงขอเตือนให้พี่น้องประชาชนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนี้1.OVISURE Gold อวดอ้างรักษาอาการปวดข้อ ปวดเข่า ป้องกันโรคกระดูกพรุน ฟื้นฟูเสริมสร้างข้อต่อของกระดูกอ่อน2.HEVISURE Gold อวดอ้างช่วยให้น้ำตาลในเลือดคงที่โดยไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย ปกป้องหลอดเลือดให้แข็งแรง3.HIUP อวดอ้าง เพิ่มความสูงให้ลูกน้อยของคุณมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นถึง 10 เท่า ช่วยให้เด็กสูงขึ้น 3 - 5 เซนติเมตรภายใน 3 เดือน4.Zextra Sure อวดอ้างรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อม บรรเทาอาการอัมพาตครึ่งซีก บรรเทาอาการปวดข้อเข่าและแขนขา สามารถสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่ เพิ่มความแข็งแรงให้กระดูกและข้อ5.Via Sure Canxi อวดอ้าง รักษาโรคกระดูกเสื่อม ลดอาการปวดกระดูก อาการชาตามแขนขา ลดอาการนอนไม่หลับ ป้องกันอาการแทรกซ้อนของกระดูกและข้อ6.GluOats อวดอ้าง ช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ ลดอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน7. Sica SURE canxi wemee อวดอ้างช่วยให้เด็กสูงขึ้น 3-5 เซนติเมตรภายใน 3 เดือน เสริมสมอง เพิ่มความต้านทาน8.Gluzextra Gold อวดอ้าง ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือด 5 - 6 mol ปรับปรุงสุขภาพหัวใจ สนับสนุนการฟื้นตัวของตับอ่อนเพื่อให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินเพื่อกำจัดเบาหวานได้9.Digo Sure อวดอ้างรักษาอาการปวดเข่า ปวดข้อ ปวดหลัง ช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้น สามารถรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงใน 14 วัน10.Hevifood Body Fit อวดอ้างลาก่อนไขมันท้อง ลาก่อนรูปร่างที่อ้วนเกิน ลดน้ำหนักโดยไม่ขาดน้ำ เพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมัน ลดน้ำหนักโดยไม่เมื่อยล้า11.Pro UP อวดอ้าง เพิ่ม 7 กิโลกรัมหลังจาก 6 สัปดาห์ ไม่ให้ร่างกายเก็บกักน้ำหรือบวม เพิ่มน้ำหนักตามหลักวิทยาศาสตร์ เพิ่มกล้ามเนื้อไม่ใช่ไขมัน