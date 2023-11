มช.เปิดเส้นทาง 4 เมืองรองภาคเหนือ สร้าง Soft power จากการท่องเที่ยวเชิงอาหารตามวิถีของชุมชน

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าโครงการนี้ นับเป็นอีกหนึ่ง Soft power ที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองให้เป็นเมืองที่ห้ามพลาด โดยการพัฒนาเส้นทางวัฒนธรรมอาหารล้านนาสร้างสรรค์ในจังหวัดเมืองรองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนารูปแบบใหม่ให้เติบโตมีศักยภาพ และพึ่งพาตนเองได้ แสดงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สามารถเผยแพร่การดำรงชีพของชาวจังหวัดเมืองรองให้ออกสู่สากล ในโครงการฯ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (Food Service) อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม Street food ในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย และพะเยา จะได้รับการพัฒนา และยกระดับเมนูอาหารล้านนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชนด้วยการเรียนรู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาหารสมัยใหม่ ในการรังสรรค์จานอาหารล้านนาอย่างสร้างสรรค์ และบ่มเพาะผู้ประกอบการทักษะการเป็นเชฟด้าน Food Gastronomy ส่งเสริมให้เกิด Local Expert Chef ในแต่ละชุมชน เพื่อสร้างสรรค์เมนูอาหารให้มีความแปลกใหม่เป็น New LANNA Food แต่ยังคงกลิ่นอายของวัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา พิมลศิริผลโดยเมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรม “Let the food light your way ให้อาหารนำทาง” ภายใต้โครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง (Wonderful Secondary City of Lanna Gastronomy Tourism) ณ โครงการวันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานพบกับกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารตามวิถีของชุมชน ที่เชื่อมโยงผลงานภายใต้โครงการทั้งหมด พร้อมมอบรางวัล 10 ร้านค้า ที่สุดแห่งร้านอาหารล้านนาสร้างสรรค์ “Top 10 go local Gastronomy” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการเปิดงานกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง Wonderful Secondary City of LANNA Gastronomy Tourism ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ผนึกกำลังจากทั้งภาครัฐโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และส่วนจังหวัด รวมถึงภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญในด้าน Molecular Gastronomy เพื่อสร้างความ Exclusive ให้กับกิจกรรม ยกระดับเมนูอาหารพื้นถิ่น และการท่องเที่ยวเมืองไทย ไม่เพียงแค่เมืองหลัก แต่รวมถึงเมืองรองให้กลับมาคึกคัก สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน