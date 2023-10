นางฟ้านักยิมเตรียมตัว!! สโมสรวันจันทร์ยิม เตรียมเปิดสนาม จัดการแข่งขันรายการ "2nd Wan-Jun Gymnastics and SSRU Competition"

นักกีฬายิมนาสติกลีลาฟันน้ำนม และ เยาวชนเตรียมตัวให้พร้อมกับการโชว์ลีลาสุดพลิ้วไหว และแข็งแรงในการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลารายการ "2nd Wan-Jun Gymnastics and SSRU Competition" ที่จัดขึ้นโดย สโมสรวันจันทร์ยิม (Wan-Jun Gymnastics CLUB) โดยเปิดรับสมัครนักกีฬาทุกสโมสรตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566คุณธนัชพร จันทร์เอ็น (ครูแป๋ว) โค้ชและผู้บริหารสโมสรวันจันทร์ยิม (Wan-Jun Gymnastics CLUB) กล่าวว่า “จากความสำเร็จในการจัดการแข่งขันปีที่ผ่านมามีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 400 คน จาก 26 สโมสร ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งเป้า ดังนั้นการจัดการแข่งขัน 2nd Wan-Jun Gymnastics and SSRU Competition ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 2 ก็เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักกีฬาวัยจิ๋วและเยาวชนได้แสดงศักยภาพหลังจากทุ่มเทและฝึกซ้อมทักษะและร่างกายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งหวังว่าสนามแข่งขันในการครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการปลุกปั้นนักกีฬาวัยจิ๋วและเยาวชนที่เข้าแข่งขันทุกคนไปสู่เส้นทางนักกีฬาที่เพียบพร้อมด้านทักษะและความสามารถอย่างมืออาชีพในอนาคต”สำหรับการแข่งขันในการครั้งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นรายการต่างๆ ดังนี้1. ยิมนาสติกลีลา ประกอบด้วย- ท่าชุดตามกติกาของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) ฉบับปี 2022-2024 แข่งขันตามรุ่นอายุ- ทักษะร่างกายและอุปกรณ์ แข่งขันตามรุ่นอายุ-ประเภทกรุ๊ป (กรุ๊ปฟรีแฮนด์ 5 คน และ กรุ๊ปบอล 5 คน)Gym dance (รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และ รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป)- ยิมนาสติกเด็กเล็ก (ประเภท 8 คน และ 12 คน)2. ยิมนาสติกศิลป์- ประเภทท่าชุดทักษะ- ท่าชุดทักษะ รุ่นอายุ 4-6 ปี (ชายและหญิง)- ท่าชุดทักษะ รุ่นอายุ 7-9 ปี (ชายและหญิง)- ท่าชุดทักษะ รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป (ชายและหญิง)ทั้งนี้การจัดการแข่งขัน 2nd Wan-Jun Gymnastics and SSRU Competition จะจัดขึ้นที่ โรงยิมชั้น 4 ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการเทคนิคยิมนาสติกลีลา สหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชีย (AGU) ผู้แทนสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานการแข่งขัน ขอเชิญชวนนางฟ้ายิมนาสติกลีลาตัวน้อยและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนัชพร จันทร์เอ็น (ครูแป๋ว) เบอร์โทรศัพท์ 099-1936159