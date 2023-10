ENZ ขยายหลักสูตรเตรียมป.ตรี ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และธุรกิจ

ใครอยากเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์นิวซีแลนด์ยกมือขึ้น? หลักสูตรเรียนต่อและถือเป็นหลักสูตรยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ และเป็นความใฝ่ฝันของน้องๆหลายคน แต่การที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเหล่านี้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังติดท็อปของโลกรายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย แจ้งว่า ENZ ได้ผนึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยโอทาโก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งแรกของนิวซีแลนด์และติดอันดับท็อป 1% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ที่มีชื่อเสียงทางด้านหลักสูตรการแพทย์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ การวิจัย และธุรกิจ การท่องเที่ยว ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรทางลัดเตรียมปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ (New Zealand Joint Foundation Programme) ขยายหลักสูตรให้ครอบคลุม 3 หลักสูตรยอดฮิตที่ตอบโจทย์ทุกคณะ ได้แก่ หลักสูตรธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆ เยาวชนไทยเข้าถึงการศึกษาต่างประเทศในหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยความร่วมมือของศูนย์การเรียนรู้ไทยนิวซีแลนด์ของไทยเป็นหลักสูตรพิเศษที่พัฒนาขึ้นสำหรับน้องๆนักเรียนไทยโดยเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเรียนปริญญาตรีปี 1 ที่นิวซีแลนด์ เรียนจบใน 8 เดือน โดยเรียนที่ไทย 2 เดือน (6 พ.ค. - 14 มิ.ย. 67) ณ ศูนย์การเรียนรู้ไทย-นิวซีแลนด์ TNZC กรุงเทพฯ และไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์อีก 2 เทอม (24 มิ.ย. - 4 ต.ค. 67 และ 14 ต.ค.67 - 9 ก.พ.68) เรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานในสาขาที่เลือก สามารถนำไปยื่นเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีได้ทุกที่ในนิวซีแลนด์ในหลากหลายสาขา ได้แก่(เรียนต่อปริญญาตรีนิวซีแลนด์อีกเพียง 3 ปี , เรียนต่อแพทย์ 6 ปี และเรียนต่อทันตแพทย์ 5 ปี)สำหรับน้องๆที่สนใจสมัครเรียน ต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม. 5 หรือ ม.6 และมีผล IELTS อย่างน้อย 5.0 สามารถสมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ พร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 10,000 NZD สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด คลิ๊ก https://bit.ly/NZhybridDegree หากต้องการรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมขอรับคำปรึกษากับตัวแทนจากฝ่ายการศึกษา สถานทูตนิวซีแลนด์ และตัวแทนมหาวิทยาลัยโอทาโก พูดคุยรายละเอียดวิชาเรียนของแต่ละสาขา การทำงานหลังเรียนจบ พร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษาปริญญาตรีจาก University of Otago มูลค่า 10,000 NZD และรับฟรีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์จากมหาวิทยาลัยโอทาโก 8 สัปดาห์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี คลิ๊ก https://bit.ly/NZhybridDegree