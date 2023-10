สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จัด “AIT Career Fair” ให้เหล่านักศึกษามีประสบการณ์ในการร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับ Global ในไทย

งานยังถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับองค์กรต่างๆ ที่จะได้พบกับเหล่านักศึกษามากความสามารถของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากกว่า 40 ประเทศนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา ด้วยความเชี่ยวชาญที่แตกต่างนำพาไปสู่การค้นพบศักยภาพที่ช่วยยกระดับการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นAIT จึงขอเชิญชวนองค์กรที่กำลังค้นหาบุคลากรเข้าทำงาน (recruitment) เป็นโอกาสที่จะได้พบกับนักศึกษามากความสามารถจากหลากหลายสาขาในสถาบันฯสามารถติดต่อได้ที่ AIT Career Center Asian Institute of Technology โทรศัพท์ : (66) 2 524 6326 , (66) 2 524 6744 Email: careercenter@ait.ac.th Facebook: https://www.facebook.com/officialaitcareercenter/ โดยงาน AIT Career Fair ได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานจากองค์กรชั้นนำกว่า 34 แห่ง ได้แก่1. New Ambitions International & Education ( https://naice.com.au/ )2. The Siam Cement PLC. (https://career.scg.com/)3. MDPI Thailand Co.,Ltd. ( http://www.mdpi.com )4. AltoTech Global ( http://www.altotech.ai )5. THK CO., LTD. ( https://www.thk.com/?q=th )6. Banpu PCL (บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited)7. AIT Extension ( Continuing Education Thailand | Professional Skills Training in Thailand (ait.ac.th) )8. My Internship Asia ( myinternshipasia.com) )9. Kyocera AVX ( KYOCERA AVX | Advanced Electronic Components & Solutions (kyocera-avx.com )10. ASEAN Career Fair with Japan ( https://asean-career.com/ )11. Indorama Ventures Global Services Limited ( https://www.indoramaventures.com/en/home )12. Blue Card Program, Bee Two GmbH (https://bluecardprogram.de/)13. Consultants of Technology Co., Ltd. (www.cot.co.th)14. King Mongkut’s University of Technology Thonburi ( https://iadmission.kmutt.ac.th/ )15. Schaeffler ( http://www.schaeffler.com )16. TEAM Consulting Engineering and Management PCL ( https://www.teamgroup.co.th )17. Hays Recruitment (Thailand) Ltd ( https://www.hays.co.th/ )18. Pan-International Electronics (Thailand) Co., Ltd ( http://www.panintl.com/en )19. AAPICO Hitech Public Company Limited ( http://www.aapico.com )20. Thai Beverage ( http://www.thaibev.com )21. BayWa r.e. (Thailand)., Ltd (http://www.baywa-re.com | asia.baywa-re.com)22. Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES) ( https://www.rimes.int/ )23. Asian Engineering Consultants Company Limited (Head Office) ( http://www.aec-th.com )24. Double A (1991) Public Limited Company ( https://www.doubleapaper.com/about-double-a/careers )25. Stonehenge Inter Public Company Limited ( http://www.sti.co.th )26. Planet Barcode ( https://www.planet-barcode.co.th )27. Laxmi Group Pvt. Ltd ( https://laxmigroup.com.np )28. School of Engineering King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang ( https://engineer.kmitl.ac.th/ )29. Meinhardt (Thailand) Ltd. ( https://www.meinhardt.net/ )30. DEMCO Public Company Limited ( https://www.demco.co.th/ )31. Kaizen (Thailand) Limited ( https://kaizen.com/ )32. Borthong Industries Technology Company Limited ( http://www.jinchi33.com )33. Factorytalk ( https://factory-talk.com )34. Helukabel (Thailand) Co., Ltd. ( https://www.helukabel.com/th/ )