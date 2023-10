ENZ หนุนนวัตกรรุ่นเยาว์พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ จัดแข่งขัน Best English Pitching Presentation Awards

ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ ที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนานโดยเฉพาะด้านการศึกษาระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนไทย นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในการเตรียมทักษะนักเรียนสู่อนาคตในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จาก The Economist Intelligence Unit ในปี 2019เปิดเผยว่า ENZ ได้จัดอบรมเทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์ และส่งเสริมการแข่งขันการนำเสนอผลงาน TIA Awards 2023 ในภาคภาษาอังกฤษ (Education New Zealand’s Best English Pitching Presentation Awards) ให้กับน้องๆนักนวัตกรรุ่นเยาว์ในโครงการประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย TIA Awards 2023 (Thailand Innovation Awards 2023) ขึ้นเป็นปีแรกเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทย มีการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและความเป็นเลิศของเยาวชนไทยในด้านต่างๆให้พัฒนาผลงานสู่ความเป็นธุรกิจนวัตกรรม และการนำเสนอผลงานในภาคภาษาอังกฤษ“รางวัล Education New Zealand’s Best English Pitching Presentation Awards นี้ไม่เพียงแค่การยกย่องแนวคิดนวัตกรรมและผลงานวิจัยที่โดดเด่นของน้องๆเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารแนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญมีความสำคัญอย่างยิ่งในเวทีโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น” นางสาวช่อทิพย์ กล่าวและเสริมว่าการแข่งขันการนำเสนอผลงานเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ และพิธีประกาศผลรางวัล Education New Zealand’s Best English Pitching Presentation Awards จัดขึ้นในงานแข่งขันการนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายของน้องๆนักนวัตกรรุ่นเยาว์ในโครงการ TIA Awards 2023 ที่เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย โดยมี ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานมอบเงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อเร็ว ๆนี้สำหรับรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษดีเด่น Education New Zealand’s Best English Pitching Presentation Awards ได้แก่เครื่องมือเพื่อช่วยคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยน้องๆ ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ประกอบด้วย นางสาวพัชรดา เทวาดิเทพ (นิหน่า), นาย พีรพัฒน์ วัฒนกิจ (พี), นายคุณาสิน สุขศรี (หมี) และนายสีทันดร สอาดอาวุธ(จั๊มพ์) โดยนำเสนอผลงาน EIPCA (Electrocardiogram Interpretation Pattern for Cardiovascular Abnormalities prediction) เครื่องมือเพื่อช่วยคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ช่วยเพิ่มอัตราการเข้าถึงการคัดกรองโรคหัวใจหนึ่งในทีม กล่าวว่า การนำเสนอภาษาอังกฤษถือว่าเป็น 1 ในความท้าทายที่ยากที่สุด แต่ก็สนุกมาก เพราะนอกจากเราต้องเข้าใจงานของเราแล้ว เราต้องทำให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วย โดยเฉพาะช่วงตอบคำถามต้องเข้าใจในสิ่งที่กรรมการต้องการสื่อแล้วคิดหาคำตอบในเวลาที่จำกัด คำตอบต้องกระชับ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ความตื่นเต้นและความกดดันอาจจะทำให้ลืมคำศัพท์ไปบ้าง แต่ถ้าเราสื่อสารอย่างเต็มที่ กรรมการก็จะเข้าใจค่ะ ซึ่งการที่เราใช้ภาษาอังกฤษได้ทำให้เราได้เปรียบในการนำไปต่อยอดในระดับนานาชาติค่ะ ทำให้มีคนรู้จักผลงานของเรามากขึ้น รางวัลนี้จึงเป็นเกียรติและความภูมิใจสำหรับทีม EIPCA พวกเราได้ใช้ภาษาอย่างเต็มที่มากๆค่ะ รู้สึกภูมิใจค่ะ เราซ้อมกันเยอะมากๆเลย ได้ใช้คำศัพท์ใหม่ๆ ได้ฝึกการเล่าเรื่อง พอได้รางวัลนี้มา พวกเราเลยมีความสุขกันมากๆค่ะ ขอขอบคุณ Education New Zealand ที่ให้ทุนสนับสนุน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเด็กๆ ที่ได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วย”โดยน้องๆ ม.5 โรงเรียน.กำเนิดวิทย์ ประกอบด้วย นางสาววิชญาพร วุฒิภาพ (หยก) และนางสาวธันยนันท์ พูนบันดาลสิน (วิว) โดยนำเสนอผลงาน บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพทนต่อน้ำจากเปลือกทุเรียน และชะลอการเติบโตของแบคทีเรียด้วยสารสกัดจาก สมุนไพรไทย พร้อมตัวบ่งชี้การเน่าเสียของอาหารสดจากดอกต้อยติ่ง ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพนี้สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบอกว่า การสื่อสารภาษาอังกฤษมีความสำคัญในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ การแข่งขันนี้ทำให้ได้ฝึกความมั่นใจ ทักษะการนำเสนอให้ดูน่าสนใจ การวางท่าทางขณะนำเสนอ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และการเลือกใช้คำศัพท์ในการนำเสนอให้ผู้ฟังเข้าใจ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งของพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของหนูเลยค่ะ ได้ฝึกประสบการณ์ในการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษจริงๆ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของหนูที่ได้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษในเวทีที่ใหญ่ขนาดนี้ ทำให้หนูได้เรียนรู้ว่าการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถึงแม้เราจะมั่นใจในผลงานเราขนาดไหน เราก็ต้องฝึกซ้อมนำเสนอไปก่อนเพื่อให้ลดความตื่นเต้นในวันจริงและทำให้การนำเสนอของเราออกมาเต็มความสามารถที่สุด”กล่าวว่า การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษสำคัญมากๆเพราะจะเปิดโลกทางไอเดียให้กับนวัตกรรมของเราได้ บางครั้งการนำเสนอนวัตกรรมกับชาวต่างชาติ หรือคนที่หลากหลายก็จะทำให้เราได้ไอเดียข้อเสนอคำถามใหม่ๆที่จะนำไปต่อยอดนวัตกรรมของเราได้ การได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประสบการณ์ที่สำคัญมากๆ เพราะได้ฝึกการพูดและการ pitching โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ ซึ่งคำแนะนำในการพูดเหล่านี้นอกจากเอาจะสามารถใช้ในการแข่งขันนี้ยังสามารถฝึกติดตัวใช้เป็นทักษะในอนาคตได้อีกมาก“ทักษะภาษาอังกฤษสำคัญมากๆ สามารถเปิดโลกอีกใบให้เราเห็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยได้เห็น รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ และเราเหมือนได้ปลดล็อกความรู้และโอกาสที่เราสามารถหาได้เมื่อเรารู้ภาษาอังกฤษ จากใจคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษมาตลอดแล้วพึ่งมาเรียนภาษาอังกฤษค่ะ สำหรับมุมมองด้านการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ถือเป็นการศึกษามาตรฐานโลก ด้วยความที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักมีสถาบันการศึกษาที่ติดอันดับระดับโลกและมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะกับการศึกษา นิวซีแลนด์จึงเป็นประเทศที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาในระดับต่อไป”หุ่นยนต์ช่วยในการแจ้งเตือนและดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของการรับประทานยา โดยน้องๆ ม.6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ประกอบด้วย 1. นายชัชชพล เวสสะโรจน์กิจ (จีโอ้) นาย ชวิศ อรรถสุขวัฒนา (อู๋) และ 3. นายณชพล สุขขำ (บอส) โดยนำเสนอ ผลงาน หุ่นยนต์ช่วยในการแจ้งเตือนและดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของการรับประทานยา หุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายให้ผู้สูงอายุเมื่อถึงเวลาทานยา และมีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์สำหรับให้ผู้ดูแลใช้ โดยตัวหุ่นจะมีฟังก์ชันเสริมต่างๆ เช่น Video Call, ระบบขับเคลื่อน,AIกล่าวว่า ประสบการณ์ที่พวกผมได้จากงานนี้คือ ทักษะในด้านของการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ, การออกเสียงเมื่อพูด, Body Language ของเวลานำเสนอผลงาน และในเรื่องของการทำสไลด์พรีเซนต์เตชั่นให้ดูน่าสนใจและครอบคลุมจุดต่างๆของผลงาน นอจากนี้ผมคิดว่าการที่จัดการแข่งขันประกวดเป็นภาษาอังกฤษช่วยให้ผลงานนั้นแพร่กระจายทำให้คนทั่วโลกรู้จักผลงานนั้นได้มากขึ้น และผมคิดว่ามันจะช่วยต่อยอดทักษะการนำเสนอของเราได้ เมื่อในอนาคตเราจำเป็นต้องไปนำเสนอผมงานของเราให้กับบริษัทหรือคนอื่นๆที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกับเราข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz