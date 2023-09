นักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ทำคะแนนสอบ IGCSE, AS และ A Level ที่ยอดเยี่ยม!

ผลสอบ IGCSE ของนักเรียนชั้น Year 11 นั้น 49% ของผลสอบเป็นเกรด A* - Aนับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่นักเรียนชั้น Year 11 ซึ่งไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง แต่ทุกคนก็เข้าสอบวิชา First Language English โดย 45% ของผลสอบเป็นเกรด A*-A และ 75% ของผลสอบเป็นเกรด A*-B นอกจากนี้ นักเรียนชั้น Year 11 ส่วนมากยังเลือกสอบ English Literature หรือ World literature และ 50% ของผลสอบเป็นเกรด A*ผลสอบนี้ถือเป็นคะแนนที่โดดเด่นมากสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนทุ่มเทสุดความสามารถในการสอบครั้งนี้โดยนักเรียนที่ได้ผลคะแนนสอบโดดเด่นได้แก่• Baibua สอบได้ 8 เกรด A*, 1 เกรด B และได้เกรด A ในการสอบ AS Level Mathematics• Fay สอบได้ 7 เกรด A*, 1 เกรด A, 1 เกรด B และได้เกรด A ในการสอบ AS Level• Poon สอบได้ 6 เกรด A*, 3 เกรด A และได้เกรด A ในการสอบ AS Level Mathematicsผลสอบ AS Level ของนักเรียนชั้น Year 12 นั้น 39% ของผลสอบเป็นเกรด A ซึ่งเป็นเกรดที่สูงสุดในการสอบนี้นักเรียนที่ได้ผลคะแนนสอบโดดเด่นได้แก่• Leo สอบได้ 4 เกรด A และได้เกรด A* ในการสอบ A-Level Mathematics ล่วงหน้าหนึ่งปี• Murfin สอบได้ 3 เกรด A และได้เกรด A ในการสอบ A-Level Mathematics ล่วงหน้าหนึ่งปี• Bank สอบได้ 2 เกรด A, 1 เกรด B และได้เกรด A ในการสอบ A-Level Mathematics ล่วงหน้าหนึ่งปีผลสอบ A Level ของนักเรียนชั้น Year 13 นั้น 52% ของผลสอบเป็นเกรด A* - Aนักเรียนที่ได้ผลคะแนนสอบโดดเด่นได้แก่• Jie Hua สอบได้ 5 เกรด A*• Rainna สอบได้ 4 เกรด A*• Beck สอบได้ 2 เกรด A* และ 2 เกรด AMr. John Rolfe, อาจารย์ใหญ่ กล่าวว่ "ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูของเราทุกคนที่ยังรักษามาตรฐานการศึกษาไว้แม้จะพบกับความท้าทายในช่วงที่ผ่านมา เราไม่ได้เพียงแค่ยินดีแค่กับผลสอบโดยรวมที่ดีเยี่ยม แต่ยังร่วมยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนรายบุคคลอีกด้วย ในโอกาสนี้เราขอเฉลิมฉลองให้กับทั้งผลการสอบที่โดดเด่นและการก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองของนักเรียนบางคน ซึ่งเรารู้ว่าพวกเขาทุ่มเทสุดความสามารถให้กับการสอบในครั้งนี้และจะทุ่มเทให้กับเส้นทางการศึกษาในอนาคตด้วยเช่นกัน นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่โรงเรียนของเราสามารถมอบการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน”TEL. 02-5130270-1 / 084-676-0616@st.stephen