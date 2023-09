รมช.สธ.ชวนใช้แอปฯ "ร้านยาของฉัน" ค้นหาร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน ปรึกษาเภสัชกรรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่โซน Craft Studio ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 27 ภายใต้ธีมงาน “เภสัชกรทั่วไทย ห่วงใยทุกคน” (We Care for Everyone) ว่า รัฐบาลและ สธ.มีนโยบายยกระดับบริการสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นธรรม สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งสภาเภสัชกรรมมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย โดยร่วมกับ สปสช.และ กทม. พัฒนาแอปพลิเคชัน “ร้านยาของฉัน” เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถค้นหาร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน และเข้ารับคำปรึกษาเรื่องยากับเภสัชกรได้อย่างสะดวก ช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ใน รพ. จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทดลองใช้งานและให้ข้อเสนอแนะต่อแอปพลิเคชัน “ร้านยาของฉัน” เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ สปสช.ยังสนับสนุนให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ สามารถรับยาที่ร้านยาคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายยาเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,691 ร้าน และกำลังพิจารณาร้านขายยาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 135 ร้าน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้นด้าน รศ.พิเศษ ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า สภาเภสัชกรรม เป็นองค์กรวิชาชีพเภสัชกร มีสมาชิกกว่า 50,000 ราย ร่วมกันดูแลระบบยาของประเทศ มีเป้าหมายให้ประชาชนใช้ยาอย่างมีคุณภาพและสมเหตุผล จึงมีการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 โดยมีการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาให้เกิดประโยชน์สูงสุด การคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรค การให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่ และการดูแลการใช้ยาของประชาชนอย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งการให้บริการเหล่านี้ สภาเภสัชกรรมได้นำแอปพลิเคชันร้านยาของฉันมาใช้เพื่อให้ทันยุคสมัย ประชาชนเข้าถึงร้านยาต่างๆ ได้สะดวกขึ้น รวมถึงมีแพลตฟอร์มการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (TELEPHARMACY) เพื่อให้การบริการเภสัชกรรมแก่ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพที่ดี และครอบคลุมทุกพื้นที่