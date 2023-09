กรุ๊ปไลน์ สธ.เปิดภาพอินโฟฯ 12 ร่างนโยบาย "หมอชลน่าน" ยกระดับ 30 บาท

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. เมื่อเวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในกลุ่มไลน์นักข่าวกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต ได้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี 2567 ของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องสุขภาพจิตและการรักษาจิตเวชใกล้บาน สนับสนุนบริการดิจิทัลออนไลน์ผ่านระบบ Telepsychiatry ดูแลพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มเปราะบางทางสังคม นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ภาพอินโฟกราฟิก ระบุ (ร่าง) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 ยกระดับ 30 บาท ลดช่องว่างประชาชน โดยระบุนโยบายไว้ 12 นโยบาย คือ1.โครงการพระราชดําริฯ / เฉลิมพระเกียรติ/ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ รพ.ราชทัณฑ์ปันสุข , รพร./รพก./สอน.เฉลิมพระเกียรติ/สุขศาลาพระราชทาน , To be number one และอื่นๆส่วนอีก 11 นโยบายที่เหลือแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มแก้ปัญหา2. รพ.กทม.50 เขต 50 รพ. และปริมณฑล คือ รพ.ของประชาชน , รพ.รัฐร่วมเอกชน และ Autonomous Hotpital3. สุขภาพจิต/ยาเสพติด คือ มี รพ.ใกล้บ้านมีแผนกจิตเวชที่เข้าถึงได้ , ปรึกษาจิตแพทย์/นักจิตวิทยา ผ่าน Telemedicine4. มะเร็งครบวงจร คือ กองทุนมะเร็ง มะเร็งปากมดลูก CA warrior มะเร็งท่อน้ำดี ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือและ 5. สร้างขวัญและกําลังใจบุคลากร คือ เพิ่มบุคลากร ลดภาระงาน สร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรและอสม. และ กสธ. ออกจาก กพ.กลุ่มวางรากฐาน6. การแพทย์ปฐมภูมิ คือ นัดหมาย พบหมอ ตรวจเลือด รับยา หน่วยบริการใกล้บ้าน Smart อสม. และอนามัยโรงเรียน7. สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ มีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รพ.ชายแดน เช่น แม่ฮ่องสอน ตาก และกลุ่มชาติพันธุ์ มอร์แกน ไร้รัฐ8. สถานชีวาภิบาล คือ ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย และดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Ward)และ 9. พัฒนารพช. แม่ข่าย คือ พัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัย และรักษา CT MRI ลดแออัด ลดรอคอย ระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ และMobile Stoke Unitกลุ่มสร้างเศรษฐกิจ10. ดิจิทัลสุขภาพ คือ บัตรประชาชนใบเดียว ดิจิทัลไอดี ยืนยันตัวตน ตรวจสอบสิทธิ ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ รพ.อัจฉริยะ คิวออนไลน์ คลังข้อมูลสุขภาพ และ e-Service11. ส่งเสริมการมีบุตร โดยเพิ่มอัตราการเกิดของเด็กและ 12. เศรษฐกิจสุขภาพ คือ ECC และการแพทย์มูลค่าสูง ศูนย์กลางการแพทย์ การดูแลสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ Safety Tourist ยกระดับความปลอดภัย อาหาร สถานที่ ระบบสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังโรค ความมั่นคงด้านวัคซีน และเวชภัณฑ์ รองรับนักท่องเที่ยว