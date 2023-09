ถอดรหัสตำนานความสำเร็จแบรนด์บุคคล “พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” ศิลปินตลอดกาล

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเสวนา “พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์: เรื่องเล่าจากงานวิจัยระดับปริญญาเอก” เสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของ ธงไชย แมคอินไตย์ และความผูกพันมั่นคงของแฟนคลับ” ของ ดร.กริษฐา อึ๊งภากรณ์ จากหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ซึ่งได้สัมภาษณ์เชิงลึก คุณธงไชย และกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามมากว่า 30 ปี โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร (เบคกี้) และ คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ร่วมเสวนาดร.กริษฐา อึ๊งภากรณ์ เปิดเผยว่า งานดุษฎีนิพนธ์นี้ ได้รับใจบันดาลแรงจากการสร้างความสุข ทั้งจากผลงานของพี่เบิร์ด ธงไชย ความสามารถ การเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ผู้สร้างความสุขให้กับแฟนคลับมาอย่างยาวนาน ให้กับแฟนคลับ และเกิดข้อค้นพบในงานวิจัยที่สามารถสร้างเป็น P-BIRD (Thongchai) Model ขึ้น โดยมี 5 องค์ประกอบสำคัญที่ขับเคลื่อนในการเป็นซูเปอร์สตาร์ตลอดกาล ได้แก่ 1) Professional ความเป็นมืออาชีพ พี่เบิร์ดมีความสมบูรณ์แบบ และใส่ใจในทุกๆ งาน ถึงแม้พี่เบิร์ดจะเป็นศิลปินที่ทุกคนยกย่องในความสามารถ แต่พี่เบิร์ดขอซ้อมก่อนการแสดงหลายๆ ครั้งเสมอ จนให้มั่นใจว่า การแสดงนั้นจะออกมาดีที่สุด 2) BEST Backup ได้รับการสนับสนุนที่ดีเยี่ยม พี่เบิร์ดได้รับการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมจากคนรอบตัว ความสำเร็จของพี่เบิร์ด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการมีผู้จัดการส่วนตัวที่คอยดูแลและสนับสนุนศิลปินในทุกๆ ด้าน มีบริษัทค่ายเพลงที่แข็งแกร่ง รวมถึงแฟนคลับหลากหลายวัยที่รักพี่เบิร์ดอย่างจริงใจ 3) I am ตัวตนและคุณลักษณะพิเศษ พี่เบิร์ดแสดงออกถึงการเป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผ่านทางการฝึกซ้อมกับมืออาชีพท่านอื่นๆ ทั้งด้านการร้อง และการเต้น และยังมีความคิดริเริ่มต่างๆ เห็นได้จากผลงานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในผลงานของพี่เบิร์ด เช่น คอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดเป็นที่แรกที่ใช้เทคนิคพิเศษทำให้ฝนตกได้ราวกับฝนตกจริงๆ รวมถึงการมีละครเวทีในงานคอนเสิร์ต 4) Right ยึดมั่นความถูกต้อง พี่เบิร์ดเป็นศิลปินที่มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และมีทัศนคติที่ดีจึงทำให้เป็นที่รักของทุกคน และ 5) Daily ความสม่ำเสมอ พี่เบิร์ดเปิดเผยตัวตนต่อแฟนคลับอย่างจริงใจเสมอมา และมีวินัยในการดูแลตัวเอง รวมถึงการฝึกซ้อม เพื่อส่งต่อความสุขผ่านทางผลงานเพลงให้แฟนคลับอย่างต่อเนื่อง และที่พิเศษไปกว่านั้นคือ การใส่ใจแฟนคลับในทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส ล่าสุดร่วมพูดคุยกับแฟนคลับใน Clubhouse ทุกวันเสาร์อย่างเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัวงานดุษฎีนิพนธ์นี้มี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่ง ดร.กริษฐา ได้ใช้วิธีวิทยาวิเคราะห์การสนทนา หรือ Conversation Analysis และวิธีวิทยาการศึกษาเรื่องเล่า (Narrative Approach) เพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อค้นพบภายใต้แนวคิดการจัดการตราสินค้าบุคคลด้วยการใช้อัตลักษณ์ตราสินค้า หรือ Brand Identity และปัจจัยพัฒนาความผูกพันมั่นคงกับแฟนคลับของพี่เบิร์ด ธงไชย ซึ่งนอกจาก พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญในงานวิจัยแล้ว ยังผู้มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ คุณปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ คุณดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค คุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา ศิลปินวง Polycat คุณนกน้อย พรพิชิต พัฒนถาบุตร (ผู้จัดการส่วนตัวของพี่เบิร์ด) คุณเบคกี้ รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร คุณน็อต ธีร์ อริยฤทธิ์วิกุล และคุณพชรพล จั่นเที่ยง (วิทย์ AF1) ให้เกียรติร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยครั้งนี้ดร.กริษฐา เชิญชวนทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิง มาร์เก็ตติ้ง การสร้างแบรนด์ หรือเป็นนักสื่อสารการตลาด ซึ่งสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถค้นคว้าเรียนรู้ และสนับสนุนให้สร้างงานวิจัยที่ชื่นชอบ ถนัดและเหมาะกับความต้องการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ และผลักดันให้เกิดนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดอย่างมีคุณภาพสู่สังคมต่อไป