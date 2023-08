TK Park ชวนร่วมงาน “Learning Fest Bangkok 2023” เทศกาลปลุกพลังเอ๊ะ! เปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทย อัดแน่น 30 กิจกรรมเด็ด 14-17 ก.ย.66 นี้

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายการเรียนรู้กว่า 30 องค์กร จัดงาน “Learning Fest Bangkok 2023” หรือ เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ 2023 ภายใต้ธีม "Wonderlearn - สงสัยให้สุด เป็นมนุษย์ไม่หยุดเอ๊ะ" เป็นคร้งแรกในเมืองไทย ระหว่างวันที่ 14-17 ก.ย. 2566 นี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง กระตุ้นให้สังคมและผู้คนใฝ่รู้ ชุมชนแบ่งปันความรู้ และเมืองสนับสนุนการเรียนรู้ และร่วมกันผลักดันให้ “กรุงเทพมหานคร” เป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลกของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities – GNLC)นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) กล่าวถึงแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า งาน Learning Fest Bangkok 2023 เราตีโจทย์การเรียนรู้ว่าเริ่มต้นจากการ “เอ๊ะ” ที่นำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างไม่รู้จบ และการ “เอ๊ะ” ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโลก จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมปลุกพลังแห่งการ "เอ๊ะ" ขึ้นในตัว ผ่านกิจกรรมมากกว่า 30 กิจกรรม อัดแน่น ตลอด 4 วัน เต็ม ระหว่าง 14-17 กันยายน 2566 มีทั้งงานเสวนา เดินเรียนรู้ชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์ อบรมกระบวนการ ส่งต่อแรงบันดาลใจ ฯลฯ อาทิ14 กันยายน 2566• พิธีมอบรางวัล “เอ๊ะ? Awards by TK Park” รางวัลสำหรับผู้มีผลงานเชิงประจักษ์จากการเอ๊ะในสาขาต่าง ๆ เพื่อชี้ให้เห็นว่าความสงสัยเป็นบ่อเกิดของเรื่องสนุกก็ได้ ประเทืองปัญญาก็ดี และขับเคลื่อนสังคมเป็นจริงเป็นจังก็ได้ด้วยเช่นกัน!• "A Conversation with the World คุยกัน ฉันกับโลก" ในระหว่างวันที่ 14–17 กันยายน 2566 เวลา 10:00–18:00 น. กิจกรรมใน “สวนปทุมวนานุรักษ์” และร้านหนังสือตราเด็กส่งกระต่าย ชวนนักเล่นสนุก ออกมาผจญภัยกับการตั้งคำถาม ออกไปสำรวจ ทำความรู้จักกับพื้นที่ด้วยมุมมองและวิธีการใหม่ๆ ด้วยสมาร์ทโฟน พร้อมหูฟัง ออกเดินทางไปพูดคุย ไปสำรวจโลกรอบตัว• TK Café by ANOTHER DOT. ชวนออกแบบเมนูเครื่องดื่ม Signature ในแบบของคุณเอง แถมด้วยกิจกรรมพิเศษสร้างงานศิลปะด้วยกาแฟ Create Coffee Art Paintings• นิทรรศการ 10 Ways to be an ACTIVE LEARNER 10 วิธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็น ‘นักอยากรู้’ หรือชื่อเล่นว่า “เอ๊ะ hibition” คือ cheat sheet หรือวิธีลัดที่ OKMD รวบรวมมาบอก เพื่อเร่งรัดให้คุณได้กลายเป็นนักอยากรู้และช่วยกันออกไปสร้างสรรค์สิ่งพึงประสงค์ให้กับสังคมที่เราอยู่• เอ๊ะคลูซีฟทัวร์ โดย มิวเซียมสยาม นำชมนิทรรศการใต้ดิน Bangkok Underground Museum พิพิธภัณฑ์ใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ภายใน “สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สนามไชย”• Secret Guest on Board: กระดานพิเศษกับมนุษย์เอ๊ะ!!! สมาคมบอร์ดเกมประเทศไทยจัดกิจกรรมบอร์ดเกมนัดพิเศษ ชวนแขกคนพิเศษ ชยภัทร อาชีวระงับโรค ผู้แปลหนังสือ Chasing New Horizons แทนไท ประเสริฐกุล นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ผู้เสิร์ฟความรู้คู่ความฮา พร้อมกับ ณภัทร เอมดี เจ้าของเพจ นี่แหละชีวะ มาร่วมเปิดโต๊ะเล่นบอร์ดเกมและพาคุยลงลึกกับเรื่องราวเกมกันแบบต่อเนื่อง• Physical Wonder โดยกรมพลศึกษา จัดกิจกรรม Fast & Feel ฝึกความเร็วกับกีฬาสแต็ค ที่ช่วยฝึกสมอง ประลองความเร็วและฝีมือกับนักกีฬามืออาชีพ พร้อมสนุกกับเครื่องมือเรียนรู้การทำงานของสมอง ประเมินศักยภาพการทำงานรู้คิดของสมองและศักยภาพทางด้านกีฬาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย15 กันยายน 2566 วันที่สองของงาน Learning Fest Bangkok 2023• สัมมนาสาธารณะออนไลน์ “Inquiry-based Learning ปลุกความสงสัย จุดไฟการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ประกอบด้วยบรรยายพิเศษ: Sparking Curiosity through Spirals of Inquiry โดย ดร. จูดี้ ฮัลเบิร์ต และ ดร. ลินดา เคเซอร์ ผู้อำนวยการเครือข่ายการศึกษาแบบสืบเสาะและการศึกษาพื้นถิ่น (NOIIE) ประเทศแคนาดา (บรรยายออนไลน์) และ สัมมนา : ‘สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้แบบสืบเสาะ บ่มเพาะการคิดเชิงวิพากษ์ในสังคมไทย’ โดย รศ. ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ครูภาคิน นิมมานนรวงศ์ ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน เปิดประเด็น ร่วมวิเคราะห์ และถกทิศทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะ โดย ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ณิชา พิทยาพงศกร และ ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ และปิดท้ายด้วยการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับชมถ่ายทอดสดตลอดงาน ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 09:00 น - 12:30 น. ทาง Facebook เพจ The KOMMON.co และ TK Park อุทยานการเรียนรู้16 กันยายน 2566• กิจกรรม "เอ๊ะ Talk" มา ‘เอ๊ะ’ กับเหล่าผู้คนจากหลากหลายวงการ ที่จะมาช่วยปลุกความสงสัย ชวนให้หยุดคิด ต่อยอดความคิดและนำไปดัดแปลงใช้ในแง่มุมต่างๆ พบกับ กัณวีร์ สืบแสง มนุษย์เอ๊ะกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ฮ่องเต้ - กนต์ธร เตโชฬาร มนุษย์เอ๊ะด้านศิลปะ ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ มนุษย์เอ๊ะสาย DATA โอม โอมศิริ มนุษย์เอ๊ะด้านการเงิน ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ มนุษย์เอ๊ะที่ตั้งคำถามเรื่องวิทยาศาสตร์ และมนุษย์เอ๊ะอีกมากมาย• กิจกรรม Nature Lab โดย มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ หรือ BIGTrees Project จะพาออกไปเดินสำรวจสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอันหลากหลายในสวนปทุมวนานุรักษ์ นำทีมสำรวจโดย พี่กบ—อนันตา อินทรอักษ พี่ปอง—ปองขวัญ ลาซูส และทีม BIGTrees และมาร่วมกันทำ Nature Collection และ Nature Connection ถอดบทเรียน Nature Lab และนำเสนอผ่านนิทรรศการ วาดรูป โดยการสร้างสรรค์สื่อผสมผสานจากใบไม้ ปะติด วาดลายเส้น ถ่ายทอดสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบในสวน• Lego for Creative Problem Solving โดย KX Smart Play ชวนมาทดลองก่อร่างให้เลโก้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เคยอยู่กันกระจัดกระจาย ให้กลายเป็นสิ่งก่อนสร้างที่แข็งแกร่งอย่างสะพานและหอคอย ผู้เล่นจะได้เข้าสู่กระบวนการสังเกต คิดวิเคราะห์ ออกแบบวิธีการและลงมือแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกแบบไม่หยุดเพลิน17 กันยายน 2566• กิจกรรม "รอบบ้านชานครัว" เดินทัวร์ในย่านบ้านครัว มาเดินสำรวจ พบปะ ทำความรู้จัก รับฟังเรื่องราว และลองลิ้มชิมรสอาหารที่ชุมชนบ้านครัว ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมเก่าแก่ย่านเจริญผล-สะพานหัวช้าง ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 09:00–17:30 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ learningfest.tkpark.or.th