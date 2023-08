ฉลองครบรอบ 16 ปี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จัดงาน TNI Day 2023 ย้ำภาพลักษณ์สถานศึกษาสไตล์ญี่ปุ่น “Study in Thailand with Japanese Style”

สถาบันได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงผู้มีคุณูปการที่เป็นผู้วางรากฐานการก่อตั้งสถาบันให้กับ ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล และ อาจารย์ โงอิจิ โฮซุมิ และได้จัดพิธีมอบเหรียญทองเกียรตินิยมให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กร บริษัท และบุคคลที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและมีอุปการคุณต่อสถาบันฯภายในงานมีกิจกรรมการประกวด/การแข่งขันสำหรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เช่น การประกวด Cosplay, กิจกรรมการประกวด Young Business IT Contest (การแข่งขันโครงงานประยุกต์ใช้ IT เพื่อพัฒนาธุรกิจ), การประกวด Web Design & Multimedia Contest, การแข่งขัน TNI Othello Competition เป็นต้นบูธกิจกรรมของคณะต่างๆ และการออกร้านของนักศึกษา (Junior Entrepreneur, House Project), การแสดงผลงาน Robot Learning Center, TNI Electric Vehicles (รถยนต์ไฟฟ้า), TNI Student Formula Car, DGE Workshop & Quiz and Gameนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาทิ การชงชา : Japanese Tea Ceremony Experience (茶道体験), การเขียนพู่กัน : Japanese Calligraphy Experience (書道体験), J-Pop & Anisong Singing Contest (J-Pop & アニソン シンギングコンテスト), การแต่งชุดยูกะตะ : Yukata Experience (浴衣体験), Japanese Culture Quiz (日本文化クイズ)กล่าวในพิธีครบรอบ 16 ปี งาน TNI Day 2023 ว่า “ความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จของสถาบันส่วนหนึ่ง เกิดจากการได้รับความร่วมมือและการอนุเคราะห์จากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งไทยและต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสถาบันมาอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบันโดยการบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษา รวมถึงการอนุเคราะห์สถานที่ฝึกงานและสหกิจศึกษา ตลอดจนรับนักศึกษาของสถาบันเข้าไปทำงาน สถาบันขอถือโอกาสขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนเช่นนี้ในโอกาสต่อ ๆ ไปในปีที่ผ่านมาผมในฐานะนายกสภาสถาบัน มีแนวคิดที่ต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับความเป็นสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่เป็นแห่งเดียวของประเทศ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถาบันบางส่วน ตั้งแต่ป้ายทางเข้าจนมาถึงบริเวณภายใน โดยเน้นการจัดทำสวนหินผสมผสานกับพันธุ์ไม้ในสไตล์สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นดั้งเดิม เพื่อเสริมสร้างกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นให้ผู้มาเยี่ยมเยียนและผู้พบเห็นสามารถสัมผัสได้ ซึ่งทำให้สภาพแวดล้อมของการจัดงานในวันนี้มีความพิเศษยิ่งขึ้น สอดรับกับงาน TNI Day 2023 “TNI Japanese Festival” ด้วย”กล่าว “ผมในนามผู้แทนของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันแห่งนี้รู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของสถาบันและเชื่อมั่นว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากรั้วสถาบันแห่งนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย-ญี่ปุ่นได้อย่างแท้จริง และสถาบันจะสามารถดำเนินงานตามตามปรัชญาของสถาบันที่ว่า “พัฒนาวิทยาการ เสริมสร้างอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่ง และสมาคมจะคอยให้การสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันให้เจริญก้าวหน้าและเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมความร่วมมือและความความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นยิ่ง ๆ ขึ้นไป”กล่าวว่า “ในปีการศึกษา 2566 ครบรอบ 16 ปี สถาบันมียุทธศาสตร์สำคัญที่มุ่งยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพนักศึกษา ด้วยการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความโดดเด่นและทันสมัย เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และเปิดคณะใหม่ คือคณะสื่อสารสากล การรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) เพื่อรองรับกับความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การยกระดับความเป็นนานาชาติด้วยการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อันจะทำให้นักศึกษาของสถาบันมีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศดีขึ้น และมีโอกาสได้สัมผัส เรียนรู้ และเข้าใจวัฒนธรรม ปรัชญาและวิถีชีวิตที่แตกต่าง และเป็นสากลอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเน้นการดำเนินงานด้านบริการวิชาการสู่สังคมร่วมกับภาครัฐและธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่ Happy Campus และการพัฒนาองค์กรไปสู่ Smart University”