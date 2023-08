สธ.ร่วม INET พัฒนา Financial Data Hub เชื่อมข้อมูลการเงิน-สุขภาพทุก รพ. หวังใช้งบตรงเป้า

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน (Financial Data Hub) ของ สธ. โดย นพ.โอภาสกล่าวว่า ข้อมูลของ สธ.ด้านสุขภาพมีจำนวนมหาศาล มีความครอบคลุมประชาชนคนไทยเกินกว่าร้อยละ 70-80 ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้อย่างมหาศาล อย่างไรก็ตาม มีความเป็นห่วงของประชาชนจึงต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลด้านสุขภาพตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งหน่วยงานราชการยังมีความชำนาญด้านนี้ค่อนข้างน้อย ดังนั้น การจะเอาข้อมูลที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยคำนึงความปลอดภัยทั้ง 2 ด้านนี้ ต้องมีผู้ที่มีความรู้ความชำนาญมาร่วมสนับสนุน จึงได้ร่วมกับ INET มาเป็นเกตเวย์เชื่อมข้อมูลตรงนี้นพ.โอภาสกล่าวว่า สิ่งสำคัญคือ หากข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรามี แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการเงินก็จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนน้อย วันนี้เราจึงร่วมมือดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลสุขภาพของประชาชนมาเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุข อย่างไรก็ต้องมีการขับเคลื่อนโดยเงินงบประมาณ ถ้าเรามีข้อมูลสองด้านนี้ ก็สามารถเอาเงินงบประมาณไปใช้จ่ายได้ตรงเป้าหมาย ตรงกลุ่ม และเกิดผลดีต่อประเทศและประชาชน"เราจะมี ครม.ใหม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ ก็มีนโบยายเรื่องดิจิทัลโดยเฉพาะเรื่องการเงิน อย่างดิจิทัลวอลเลตทั้งหลาย จะเห็นว่าเงิน กับดิจิทัล และสุขภาพก็ไปด้วยกันไป ไปในทิศทางเดียวกัน ก็สอดคล้องกัน โดยเฉพาะเรื่อง Financial Data Hub ก็เป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่ดำเนินการก็สอดคล้องกับผลประโยชน์ประเทศและประชาชน รวมทั้งทำให้เกิดมาตรฐานในระบบสุขภาพและระบบการเงินประเทศก็จะพัฒนาสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ซึ่งแต่ละประเทศก็มุ่งไปทางนี้" นพ.โอภาสกล่าวด้าน นางมรกตกล่าวว่า บริษัทฯ ร่วมดำเนินการโครงการศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงินของ สธ. โดยจะพัฒนาเกตเวย์ ที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ ให้หน่วยบริการส่งข้อมูลมาประมวลผลที่ศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน สธ. และส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับ สธ.เมื่อถามว่าที่จะมีการเชื่อมข้อมูลและประมวลผลด้านการเงินจะเป็นในส่วนของรายรับรายจ่าย รพ.ใช่หรือไม่ นพ.โอภาสกล่าวว่า ใช่ ก็จะเป็นรายรับรายจ่าย ประชาชนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร เงินเอาไปใช้ในกลุ่มไหนอย่างไร ป้องกันโรคเท่าไร รักษาอะไรโรคอะไร ก็จะเป็นข้อมูลออกมาทั้งหมด ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยมีข้อมูลระดับนี้ เช่น โรคความดันเสียรายจ่ายการรักษาเท่าไร ในอนาคตก็จะตอบได้ ซึ่งระบบ Financial Data Hub เริ่มดำเนินการแล้วเรียบร้อย ที่เหลืออยู่ที่ว่าจะเอาข้อมูลไปวิเคราะห์อะไรอย่างไร ส่วนเรื่องความปลอดภัยเราก็ทำตามมาตรฐานและกฎหมายทั้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างเข้มข้นถามว่าระบบ Financial Data Hub จะเข้ามาช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ลดภาวะวิกฤตทางการเงินของ รพ.ด้วยหรือไม่ นพ.โอภาสกล่าวว่า ข้อมูลเราจะได้ตรงมากขึ้น อาจจะยังไม่ต้องไปคำนึงเรื่องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ แต่เราจะใช้เงินได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และจะบอกได้ว่าเรื่องนี้ใช้เงินไปเท่าไรและเกิดผลอย่างไร จะเป็นประโยชน์ในเบื้องแรก แต่เบื้องต่อไปอย่างที่ทราบเรายังขาดการเชื่อมโยงกับหลายหน่วย เช่น มหาวิทยาลัย เอกชน ถ้าหากพร้อมก็จะมาร่วมกันเป็นภาพรวมประเทศต่อไป และสามารถนำข้อมูลไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์ถามต่อว่าจะเชื่อมโยงข้อมูลการเงินไปกับทางกองทุนสุขภาพแต่ละกองทุนด้วยเลยหรือไม่ นพ.โอภาสกล่าวว่า ก็สามารถทำได้ ถ้าใครอยากมาเชื่อมต่อกับเราในอนาคตก็ยิ่นดีให้เชื่อมต่อได้ เจ้าของข้อมูลหรือ Data Controller ก็ต้องยินยอมให้ข้อมูลมาเชื่อมต่อกัน และต้องมีกิตกาเดียวกัน ความปลอดภัยคำนึงถึงอะไร ไม่ให้ใครมาแฮกข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลรั่วไหลไม่ได้ มาตรฐานต้องมีก่อนและถึงมาเชื่อมกันได้ถามต่อว่าระบบการเงินตรงนี้จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาเรื่องภาวะหนี้ของบุคลากรด้วยหรือไม่ นพ.โอภาสกล่าวว่า น่าจะยัง หนี้บุคคลเป็นเรื่องการเงินอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ