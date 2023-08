“เอ็กโก” เร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จับมือ อพวช. ให้ความรู้ลดภาวะโลกร้อน

นางสาวพินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม บริษัท ผลิตไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) หรือ EGCO กล่าวว่า ปัญหาภาวะโลกร้อนได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อภาวะภูมิอากาศไปทั่วโลก ดังนั้น EGCO จึงได้เร่งปรับตัวไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกรูปแบบ รวมทั้งยังได้ศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า และแสวงหาพลังงานสะอาดในรูปแบบใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เช่น พลังงานไฮโดรเจนโดย EGCO ได้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน ซึ่งจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้ ร้อยละ 10 และเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 30 ภายในปี 2573 จากนั้นจะมุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2583 และจะก้าวไปสู่ Net zero ภายในปี 2593นอกจากนี้ ยังได้ให้ความสำคัญในการให้ความรู้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทุกคนล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือตั้งแต่ระดับบุคคล ไปจนถึงชุมชน และประเทศชาติ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การคัดแยกขยะ การลดใช้พลังงาน และการใช้พลังงานสะอาด โดยที่ผ่านมา EGCO ได้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ให้กับเยาวชนและผู้สนใจมาร่วมท่องโลกพลังงานแห่งอนาคตไปกับโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ ซึ่งโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำขนอมแห่งนี้ เป็นเรือที่ต่อจากญี่ปุ่นจากนั้นก็ลากเข้ามาติดตั้งที่แผ่นดินขนอม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรงไฟฟ้าขนอมทั้งนี้ จากการเดินหน้าให้ความรู้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง EGCO จึงได้รับเกียรติจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เชิญให้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 11 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานและวิทยาศาสตร์สู่สังคมวงกว้างในระดับประเทศมากยิ่งขึ้นโดย ในการจัดงานครั้งนี้ ทาง เอ็กโก กรุ๊ป และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก ตอน Discovery Journey: Future Energy for Life ท่องโลกพลังงานแห่งอนาคตกับโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ” ซึ่งได้จำลองโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย มาจัดแสดงในงานฯ ซึ่งภายในนิทรรศการได้แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth แนะนำให้รู้จักกับแนวคิดเรื่องความมั่นคงและสมดุลทางพลังงานในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ความสำคัญของไฟฟ้า นวัตกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโซนที่ 2 Discover the Journey of Future Energy for Life ท่องโลกพลังงานผ่านโรงหนังในรูปแบบ Immersive Theater ที่เล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และโซนที่ 3 Energy Transition for Better World รู้จักนวัตกรรมพลังงานสะอาดที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่โลกอนาคต ผ่านการทดลองผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน และทำความรู้จักพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ ใน “เมืองพลังงาน Renewable Lightbox”ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลและชมการ Live บรรยากาศการจัดงานนี้ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Khanom Learning Center www.facebook.com/khanomlearningcenter“ในมหกรรมวิทย์ฯ ครั้งนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานกว่า 31 ปี เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการผลิตไฟฟ้า พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เป็นยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศในอนาคต” นางสาวพินทุ์สุดา กล่าวทั้งนี้ หลังจบงานมหกรรมวิทย์ฯ แห่งชาติแล้ว บูธนิทรรศการ “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลกฯ” จะถูกนำไปจัดแสดงต่อเนื่องที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 4-13 กันยายน 2566 เพื่อเสิร์ฟความสนุกและส่งต่อแรงบันดาลใจด้านการผลิตไฟฟ้า นวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต และการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนสายวิทย์และเทคโนโลยี ในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป