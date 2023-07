"โสสะ" จัดเสวนาเปิดหลากหลายแนวคิดการเลี้ยงดูทดแทน และการให้ความคุ้มครองและการดูแลเด็กและเยาวชน

ร่วมกับจัดงานเสวนาในหัวข้อในงาน “Asia Region Advocacy Network Learnings Workshop” เพื่อรับฟังการสะท้อนแง่คิดเรื่องการเลี้ยงดูทดแทนในหลายรูปแบบสำหรับเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ไร้ญาติมิตร ขาดผู้ดูแล และเน้นย้ำถึงบทบาทของภาครัฐ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในการให้ความคุ้มครองและการดูแลเด็กและเยาวชนโดยมีผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWCผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์Director of ChildFund Regional Asiaผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตวิทยาเด็กผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญการย้ายถิ่นฐาน เข้าร่วมในนี้ด้วยกล่าวว่า “องค์กรหมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages) มีการทำงานใน 15 ประเทศในเอเชีย ในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมารวมทั้งสถารการณ์โรคระบาด องค์กรได้เผชิญความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐ และบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์โรคระบาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเมือง เศรษฐกิจและทางสังคม องค์กรจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบากให้สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของประเทศนั้นๆ และจากการเสวนาในครั้งนี้ น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยน เรียนรู้และหาแนวทางกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงดูเด็กในการเลี้ยงดูทางเลือก และส่งเสริมเรื่องสิทธิเด็กและคุ้มครองเด็ก ทั้งระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียต่อไป”ทั้งนี้ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นสมาชิกขององค์กรหมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages) ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดามารดา ไร้ญาติมิตร ในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวร เด็ก ๆ จะได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวโสสะ จนได้รับการศึกษาสูงสุดจนออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้ ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต มีเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วร่วม 600 คน#มูลนิธิเด็กโสสะ #sosthailand #sosthai #SOSvillageslife #AlternativeCare #ChildProtection #ChildrenRights